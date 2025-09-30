Carlo Conti esclude un altro Sanremo dopo il 2026 e svela il rifiuto di Vasco Rossi come ospite: "Non vengo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Carlo Conti ha escluso di condurre un altro Festival di Sanremo dopo la scadenza del suo contratto, che si conclude nel 2026, e ha anche rivelato di aver chiesto spesso a Vasco Rossi di essere presente come ospite, ma la risposta del cantante è sempre stata negativa.

Carlo Conti non condurrà Sanremo 2027

In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti ha categoricamente escluso la possibilità di un proseguimento in questo ruolo dopo la scadenza del suo contratto, prevista per il 2026:

“Arrivare a cinque Festival è già un bel numero, non le pare?” ha risposto al giornalista, dopo aver chiarito anche che non farà mai soltanto il direttore artistico:

ANSA Carlo Conti

Quella la parte più difficile, il lavoro grosso. Poi condurlo è semplice, è il mio mestiere. Oddio, a parte la durata. Se fosse per me, a mezzanotte si chiuderebbe tutto e si andrebbe a dormire.

Il sogno Vasco come ospite

Conti ha anche rivelato di aver chiesto più volte al cantante Vasco Rossi di partecipare a un Sanremo condotto da lui come ospite, ricevendo però sempre la stessa risposta:

Un ospite che invito sempre è Vasco. Ormai ci scherziamo su. Mi ha risposto così: “Quest’anno a Sanremo… non ci vengo!”. Lui è troppo forte.

Il conduttore di Sanremo ha poi confermato che nella prossima edizione ci sarà anche un tributo a Pippo Baudo, morto il 16 agosto scorso.

Le prime canzoni del prossimo Sanremo

Nell’intervista, Conti ha anche anticipato che gli sono arrivate già le prime canzoni per il prossimo Sanremo, soprattutto dai cantanti più giovani:

Ascolto le canzoni dei giovani, e stanno iniziando ad arrivarmi anche quelle dei big. Saranno un centinaio, ma il grosso arriverà nelle prossime settimane.

Le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026 inizieranno ad arrivare già alla fine di novembre, con gli ospiti e la scaletta delle serate. Il 14 dicembre ci sarà invece la finale per la scelta delle nuove proposte e, in quell’occasione, saranno svelati i titoli delle canzoni dei big.