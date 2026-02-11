Carlo Conti rompe il silenzio sul forfait di Andrea Pucci a Sanremo 2026, "mi dispiace che abbia rinunciato"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Conti sta ultimando gli ultimi preparativi del Festival di Sanremo 2026. La kermesse aprirà i battenti martedì 24 febbraio. Il clima attorno all’evento è già incandescente. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso di Andrea Pucci. Il comico è stato annunciato da Conti stesso come co-conduttore. A distanza di poche ore dall’uscita della notizia, lo showman ha rinunciato a salire sul palco dell’Ariston dopo essere stato travolto da una pioggia di critiche per alcune sue esternazioni passate ritenute da molti omofobe e sessiste. A fare incetta di biasimi è stato anche il direttore artistico di Sanremo. Tanti hanno sostenuto che avrebbe potuto scegliere un altro artista, meno divisivo. Dopo giorni di no comment, Carlo Conti si è detto dispiaciuto che il comico abbia deciso di rinunciare al Festival.

Carlo Conti commenta la rinuncia di Andrea Pucci

Subito dopo l’esplosione del caso, Carlo Conti è stato intervistato da Vanity Fair.

Inevitabile la domanda sul caso Pucci, rispedita al mittente: “Al momento preferisco non entrare nel merito di quello che è successo”, ha tagliato corto il conduttore toscano che ha poi subito spostato l’attenzione su un’altra notizia legata al Festival, annunciando la nuova co-conduttrice, ossia la modella Irina Shayk.

Mercoledì 11 febbraio, ospite a La Pennincanza di Fiorello su Rai Radio 2, Carlo Conti ha però rotto il silenzio su Pucci.

Il direttore artistico del Festival si è detto molto dispiaciuto “sia dal punto di vista umano sia professionale”, aggiungendo che la scelta di rinunciare a Sanremo 2026 sia stata “personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa. Perchè Sanremo è Sanremo è il claim creato dal più grande ma non pensavamo di creare un affare di stato”.

Conti ha poi motivato la sua decisione di invitarlo: “È un artista che riempie i teatri, non per i social io sono negato per i social. L’ho detto anche a Staffelli che mi ha dato il Tapiro”.

Infine, il conduttore ha precisato che “Irina Shayk non sostituisce Pucci, era già prevista”.

Andrea Pucci lancia frecciatine via social: “Sessismo puro”

Nel frattempo Andrea Pucci ha iniziato a lanciare frecciatine via social contro chi lo ha accusato di essere omofobo e sessista. In una storia Instagram ha riproposto un suo sketch in cui fa un discorso su un marito e una moglie che si preparano ad andare in vacanza al mare. “Sessismo puro”, ha scritto provocatoriamente a commento del filmato lo stesso comico.

Questo il testo della gag: “Prova a dire a tua moglie a maggio, per essere carino, “ad agosto ti porto al mare”. “Sì ma io devo fare la valigia“, ti risponde. Ma è maggio. Cominciano a preparare la roba sul letto, ma non dalla sua parte, dalla tua. Quindi tu dormi in posizione ‘Robe di Kappa’ per tre mesi”. Non puoi neanche distendere le gambe altrimenti gli scombini i colori”.

“La loro valigia è enorme – prosegue Pucci nella gag -. Dentro c’è il citofono, la Smart, i sette nani del giardino, tutto. Per noi maschi la preparano loro. Un sacchetto dell’Esselunga con dentro due infradito dello stesso piede. Tu arrivi al villaggio e la prima settimana non riesci ad andare a bere il caffè perché non hai la convergenza e non riesci a girarci”.

“Se arriva in spiaggia – dice sempre il comico nel siparietto – apre il suo asciugamano, 100 x 288. Dici: “Amore, il mio?” “Non ci stava, ho fatto il possibile e non ci stava”. Uso quello del bidet, rubato in un hotel nel ’78. Tutti gli anni voi donne cambiate costume…”

Perché Pucci ha rinunciato a Sanremo

Il comico, nel rendere noto di aver deciso di rinunciare a Sanremo, ha spiegato di aver optato per questa scelta dopo che lui stesso e la sua famiglia sono stati travolti da “insulti, minacce ed epiteti incomprensibili e inaccettabili”.

Pucci ha parlato di “un’onda mediatica negativa” che ha alterato “il patto fondamentale” con il pubblico. Da qui la scelta del dietrofront. Infine la chiosa finale: “Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno”.

L’appello di Ignazio La Russa

Il caso è stato oggetto anche di dibattito politico. Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha detto di aver invitato ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di tornare sui suoi passi.

Un appello che pare essere destinato a non sortire alcun effetto. Sembra che non ci sarà alcun ripensamento da parte dello showman.