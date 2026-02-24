Carlo Conti scherza sulla scaletta di Sanremo 2026, "recupero 10-20 minuti perché all'una e mezza dormo"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il Festival di Sanremo è una maratona e gli spettatori si sono già preparati a fare le ore piccole ogni sera, ma la conduzione di Carlo Conti ha già dato prova di essere un po’ più rapida. Il presentatore ha scherzato proprio sui tempi previsti in scaletta per la prima serata della kermesse 2026 assicurando che cercherà di recuperare 10-20 minuti.

Carlo Conti scherza sulla scaletta di Sanremo 2026

A dare vita alle battute sulla prima serata di Sanremo 2026 è stata Anna Pettinelli a La Vita in Diretta.

La conduttrice radiofonica ha chiesto conto a Carlo Conti del fatto che sulla scaletta sia riportato l’orario dell’1:44 come fine della trasmissione.

“Hai detto che sarebbe stato un festival radiofonico, una canzone dopo l’altra, ho visto la scaletta e riporta orario finale 1:44″, ha affermato Pettinelli.

“Sei una sóla Carlo”, ha aggiunto.

Pronta la reazione di Conti che ha spiegato: “No, no, per ora, per ora, riporta 1:44, ma io viaggerò a dei ritmi veloci e cercherò di recuperare”.

Conti e la battuta: “Io all’1:30 dormo”

Il direttore artistico ha specificato che proverà a recuperare almeno “dieci – venti minuti“.

“Quando facciamo la scaletta – ha spiegato Carlo Conti – stiamo un po’ larghi ma poi cercherò di recuperare“.

La battuta finale però è stata: “Anche perché io dopo l’una e mezza incomincio a dormire quindi non vorrei addormentarmi sul palco, sarebbe poco carino”.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026

Nella prima serata di Sanremo, secondo la scaletta, è previsto Olly che canta la canzone con cui ha vinto lo scorso anno, “Balorda Nostalgia”. Poi sul palco compare la co-conduttrice Laura Pausini.

Primo campione a esibirsi è Ditonellapiaga, seguita da Michele Bravi, Sayf e tutti gli altri cantanti in gara.

Uno spazio è dedicato a un omaggio a Beppe Vessicchio, poi arriva il turno del primo ospite e co-conduttore: l’attore turco Can Yaman.

Verso le 22:00 sul palco sale la seconda ospite, la centenaria Gianna Pratesi, tra le donne che votarono al referendum per la Repubblica nel 1946.

Altri ospiti sono Tiziano Ferro, Kabir Bedi, Max Pezzali dalla Costa Toscana e Gaia dal Suzuki Stage.