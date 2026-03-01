Carlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo, ringraziamento a "Bruno che mi ha portato a pescare"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella conferenza stampa dopo il Festival, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dichiarato di essere felice dei risultati. Fa un accenno anche al passaggio di testimone a Stefano De Martino, ma non scorda di ringraziare il pescatore di Sanremo che lo ha portato a pescare in questi giorni frenetici. Il conduttore si commuove al pensiero. Nei scorsi giorni, infatti, aveva accettato l’invito dei pescatori sanremesi insieme a Bruno Chiuso, che lo aveva portato in mare anche lo scorso anno.

Carlo Conti in conferenza stampa

Carlo Conti saluta il Festival di Sanremo 2026. In conferenza stampa dichiara di essere felice dei risultati e ora “vado via, metaforicamente, con una medaglia d’oro e una di bronzo”.

Nell’ultimo saluto al Festival, rimarca la sua decisione in merito all’annuncio di Stefano De Martino come successore alla guida di Sanremo. Rivela infatti di aver chiesto fortemente di poter fare questo passaggio di consegne in video.

“Per me era molto importante, un segno di forte coesione aziendale e di rispetto”. E aggiunge che si trattava di un momento di passaggio, in un Festival legato al passato per l‘omaggio a Pippo Baudo, ma anche con il passaggio di testimone verso il futuro con Stefano De Martino.

I ringraziamenti anche ai pescatori

Durante i ringraziamenti lunghi e sentiti, Carlo Conti fa quelli di rito a tutti i giornalisti, ai cantanti in gara e alle case discografiche, major e indipendenti. Ringrazia per il rispetto, “fondamentale tra noi e chi scrive degli spettatori”.

E aggiunge: “Sapete che per me gli elementi fondamentali del lavoro e della vita sono il rispetto e l’onestà”. Ma dopo questo passaggio, decide di fare un ringraziamento diverso, molto sentito e che lo commuove.

Si rivolge infatti a Bruno: “Il ringraziamento più importante va a Bruno, il pescatore che in questi giorni mi ha portato a pescare al largo di Sanremo. Viva la Rai”.

Chi è Bruno?

Forse per un caso del destino, compare il nome di Bruno, il pescatore con il quale Carlo Conti sarebbe andato a pescare in questi giorni. Ma non è un nome sconosciuto. Carlo Conti già una settimana fa, all’inizio del Festival di Sanremo, aveva dedicato un’intera mattinata alla pesca.

Lo aveva fatto accettando l’invito dei pescatori sanremesi sul pilotino di Bruno Chiuso, il “mago Merlino” delle luci e dell’audio della casa da gioco con cui aveva condiviso l’uscita in mare già lo scorso anno.

In barca, Carlo Conti è salito con l’assistente Fabio e il figlio Matteo di 12 anni. Mentre su una barca che ha affiancato la più grande, si sono ritrovati Maurizio Semeria, il figlio Simone e l’amico Luca Di Marte.