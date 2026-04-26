Carlo Fenizi, intervista al regista del film La sobrietà: “La fantasia è la forma più vera della realtà”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un cinema che nasce prima ancora di essere immagine: è un impulso, una tensione interiore, una necessità quasi fisica di dare forma a ciò che sfugge. Parlare con Carlo Fenizi significa entrare esattamente in questo territorio instabile, dove la linea di confine tra realtà e immaginazione non è mai definitiva, ma continuamente riscritta. La sobrietà, il suo nuovo film disponibile su Prime Video dal 27 aprile, si presenta infatti come un’opera che rifiuta ogni equilibrio apparente, per esplodere in una dimensione grottesca, metacinematografica e profondamente personale. Nel suo lungometraggio, Carlo Fenizi costruisce un universo frammentato e iperbolico, popolato da figure che oscillano tra caricatura e verità, tra finzione dichiarata e autenticità disturbante. La storia di Rodrigo (Michele Venitucci), regista alle prese con il disincanto e con un sistema che sembra sfuggirgli, diventa il pretesto per un’indagine più ampia: quella sulle dinamiche di potere, sulle fragilità del mondo del cinema e, soprattutto, sul bisogno umano di credere in qualcosa, anche quando questo qualcosa si colloca al limite dell’assurdo. Ma ridurre La sobrietà a una semplice satira sarebbe fuorviante. Come emerge chiaramente dalle note di regia, il film è prima di tutto un manifesto: un gesto creativo libero, radicale, quasi catartico, in cui il regista rinuncia al controllo per lasciarsi guidare da una fantasia più istintiva, “selvaggia”, capace di mettere in crisi ogni tentativo di realismo convenzionale. È un cinema che non cerca di rassicurare, ma di esporre (anche con violenza) le contraddizioni dell’essere umano, soprattutto nel momento in cui tenta di apparire ordinato, coerente, “sobrio”. In questo senso, Carlo Fenizi si inserisce in una tradizione che affonda le radici tanto nella cultura mediterranea quanto nel realismo magico ispano-americano, di cui è studioso e docente. La sua formazione tra Italia, Spagna e Cuba, non è soltanto un dato biografico, ma una chiave interpretativa del suo sguardo: un cinema che mescola linguaggi, codici e immaginari, e che trova nel grottesco una forma di verità più profonda rispetto al naturalismo. C’è, in fondo, qualcosa di intimamente autobiografico in questo approccio. Non tanto nei fatti narrati, quanto nella tensione che li attraversa: quella tra controllo e abbandono, tra struttura e deriva, tra il bisogno di costruire e quello di lasciarsi sorprendere. Carlo Fenizi, regista “controllatore”, si ritrova nel film a essere a sua volta guidato da ciò che non può prevedere, in un processo creativo che diventa esperienza esistenziale. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie nasce proprio da qui: dal tentativo di esplorare non solo un’opera, ma un modo di stare al mondo attraverso il cinema. Perché La sobrietà non è soltanto un film indipendente, nato dalla volontà e dalla collaborazione di chi vi ha preso parte; è anche il riflesso di un’urgenza più profonda, quella di raccontare l’incoerenza, l’eccesso, il lato più fragile e contraddittorio dell’identità. E forse è proprio in questa tensione irrisolta (tra disciplina e caos, tra forma e disordine) che si colloca il senso più autentico del lavoro di Carlo Fenizi: un cinema che non cerca risposte definitive, ma continua ostinatamente a porre domande.

Che cos’è La sobrietà per Carlo Fenizi?

“Questo film rappresenta un vero e proprio manifesto, paragonabile al momento in cui una persona libera ciò che ha dentro attraverso forme diverse: in questo senso, vi riconosco una piena espressione personale. L’opera racchiude il mio immaginario e, parlando di manifesto, non mi riferisco soltanto ai temi affrontati, ma soprattutto al codice visivo, allo stile e al linguaggio cinematografico. Un ruolo centrale è occupato anche dagli elementi più eccentrici, che ne costituiscono una componente essenziale. Si tratta di un lavoro profondamente personale, non solo perché racconta una vicenda metacinematografica con un regista come protagonista, ma anche per le libertà adottate in un contesto di totale indipendenza: espressiva, narrativa e nella costruzione dei personaggi. L’auspicio è di poter proseguire in questa direzione, realizzando opere capaci di rispecchiare con altrettanta completezza questa visione, sia dal punto di vista estetico sia da quello contenutistico”.

Il film nasce in modo indipendente. Lo aveva mai proposto a produttori o ad altri interlocutori? Aveva ricevuto dei rifiuti?

“Il progetto ha avuto una gestazione piuttosto particolare. Nella forma attuale non è mai stato presentato a nessuno. Esisteva, tuttavia, una versione precedente della sceneggiatura: una commedia più classica, priva di elementi neri e lontana dal linguaggio del mockumentary. Era una storia più tradizionale, che ho ripreso e proposto a più riprese nel tempo. Condivideva alcuni personaggi e determinate dinamiche, ma si trattava comunque di un’opera diversa. A un certo punto, mentre ero impegnato su altri lavori, ho deciso di realizzarla ristrutturandola completamente e concedendomi piena libertà creativa, senza dover rispondere a logiche produttive o esigenze di mercato. Circa due mesi prima dell’inizio delle riprese ho lavorato al nuovo impianto insieme a Raffaele Notaro, con cui ho riscritto il testo. Il suo immaginario, più drammatico ed esistenziale, si differenzia dal mio, così come i nostri gusti; tuttavia, avendo già collaborato in precedenza, abbiamo scelto di affrontare insieme questa trasformazione. In meno di due mesi è nata questa nuova versione, poi ulteriormente modificata, anche in modo significativo, durante la lavorazione. È stata un’esperienza estremamente stimolante: ho deciso di realizzare il film e di produrlo insieme a Raffaele, che si è unito anche in veste di produttore, mantenendo sempre la massima autonomia. L’intero processo è stato caratterizzato da grande libertà, anche nella scrittura, proseguita durante le riprese. La lavorazione non è stata continuativa: si girava a intervalli, ogni due o tre settimane o nei fine settimana. Questo ritmo ha permesso di affrontare il set con maggiore serenità, evitando la pressione delle consuete settimane consecutive e favorendo l’emergere di nuove idee, soluzioni e sviluppi narrativi. È stato quindi un progetto libero sotto ogni aspetto: creativo, tecnico e organizzativo”.

Non è stato complicato incastrare tutti gli attori?

“Quella è stata l’unica vera difficoltà: coordinare le disponibilità. Tuttavia, alla fine tutto si è svolto senza particolari problemi. Questa modalità produttiva si è rivelata, anzi, funzionale agli impegni di ciascuno. Si trattava in gran parte di persone con cui avevo già collaborato, mentre altre le conoscevo pur non avendoci ancora lavorato insieme. L’elemento determinante è stato il rapporto di fiducia, pieno e condiviso. In più occasioni è emersa la disponibilità a partecipare anche senza una visione completa del progetto, proprio in virtù di questo legame: un aspetto decisivo. Michele Venitucci, in particolare, era tra i più preparati, avendo già lavorato con me in precedenza e conoscendo anche una versione antecedente del progetto. Il rapporto personale ha favorito un’adesione ancora più spontanea. Nel complesso, si è creata una partecipazione collettiva basata sulla condivisione e sull’affidamento reciproco”.

Quanto si è divertito a lavorare su personaggi come quello della suora interpretato da Amanda Lear? A prima vista, può sembrare grottesca come scelta.

“Non ho mai percepito quel personaggio come grottesco, ma piuttosto come elegante e misurato. Lavorare con Amanda Lear è stato estremamente piacevole, anche grazie alla sua naturale simpatia. Si è affidata con grande immediatezza, rendendo il lavoro fluido e spontaneo”.

La vera sorpresa è stata però Carmen Russo nel ruolo di una severa produttrice…

“Carmen Russo è una professionista molto disciplinata, abituata grazie alla danza allo studio e alla preparazione. Per un regista questo è un aspetto fondamentale, perché consente di lavorare con maggiore precisione e fiducia reciproca”.

US: Manzo Piccirillo

Questo suo “manifesto” cosa racconta?

“In termini più formali, il film racconta le dinamiche e le fragilità del mondo del cinema: un dato oggettivo. Su un piano più intimo, lo considero una celebrazione della fantasia. I miei lavori si collocano da sempre in una dimensione incline all’insolito e all’irreale, elementi che spesso, nel contesto produttivo, suscitano resistenze, perché si privilegia ciò che appare più rassicurante per il pubblico. Nel film, il protagonista Rodrigo incontra una figura che sembra provenire proprio da quell’immaginario, lo stesso che in precedenza aveva faticato a trovare spazio. In questo senso, la storia suggerisce che la realtà, spesso percepita come aderente al vero, sia in realtà intrisa di componenti fantastiche. Il personaggio accoglie questa consapevolezza e la trasforma in un’opera cinematografica, assumendo la forma di un racconto sospeso tra verità e finzione. Per quanto mi riguarda, La Sobrietà esplora questa dicotomia tra realtà e rappresentazione, celebrando una fantasia non astratta, ma radicata nell’esperienza quotidiana e nella dimensione interiore di ciascuno. In questo senso, il legame con il protagonista è molto forte”.

Realtà e fantasia: quanto incide questo equilibrio nella sua vita? Da un lato il regista-produttore, dall’altro l’attività accademica: in quale punto si colloca tra questi due poli?

“Si riferisce ovviamente all’insegnamento universitario. In realtà, funziona in modo molto simile alla regia. Innanzitutto, sul piano personale, rappresenta un’attività che infonde tranquillità; a differenza del cinema, consente di ritrovare un contatto più diretto con la dimensione concreta. Allo stesso tempo, si tratta di ambiti affini: entrambi implicano un ruolo di guida. Nel cinema si accompagna una squadra nella costruzione di un racconto e si orienta lo sguardo del pubblico; nell’insegnamento si affiancano gli studenti nel loro percorso. Si tratta inoltre di un interesse radicato anche negli studi intrapresi (letteratura, storia) che restano strettamente connessi al linguaggio cinematografico. Per questo motivo, la distinzione tra i due ambiti risulta meno netta di quanto possa apparire dall’esterno: sono dimensioni profondamente integrate”.

Da dove nasce la sua inclinazione al cinema?

“Le radici risalgono all’infanzia. I miei genitori mi facevano vedere film non necessariamente pensati per un pubblico giovane, come quelli di Federico Fellini, che per un bambino potevano risultare anche poco immediati. Tuttavia, l’interesse non era rivolto tanto alle trame quanto al processo creativo. Fin da subito, infatti, l’attenzione si concentrava sulle modalità di realizzazione: non mi limitavo a seguire il racconto, ma cercavo di comprenderne i meccanismi. È in quel momento che è emersa con chiarezza la direzione da intraprendere: non solo fruire il cinema, ma realizzarlo. Questo desiderio si è manifestato molto presto. Durante una recita scolastica alle elementari mi fu affidato il ruolo del regista con tanto di sciarpa, cappello e megafono, proprio perché era già evidente quale fosse la mia aspirazione”.

Oggi si parla molto di autodeterminazione. Tuttavia, tra dichiararla e metterla in pratica c’è una differenza sostanziale.

“Credo che il tempo a disposizione sia limitato e che, prima o poi, ogni costruzione venga meno. Proprio per questo diventa importante dedicarsi a ciò che si sente autenticamente proprio.”

Certo, ma non è sufficiente desiderare qualcosa perché si realizzi.

“Infatti, è necessario attivarsi, creare le condizioni affinché determinate opportunità possano concretizzarsi”.

Quanto sacrificio, impegno e costanza sono stati necessari per trasformare questo percorso in realtà?

“Tantissimi. Come accade per tutto ciò in cui ci si riconosce profondamente. Si può desiderare qualcosa, ma non è detto che si disponga subito degli strumenti o delle capacità per realizzarla; resta comunque possibile tentare. Sono convinto che nulla arrivi spontaneamente: le opportunità si presentano solo quando si è in grado di attivarle. Negli anni ci sono state difficoltà, anche al di fuori del cinema. Non è stato semplice e non lo è tuttora; questo film rappresenta il risultato di quel percorso. Rispetto al passato, però, è cambiata la consapevolezza. Lavorare a lungo con risorse limitate porta, col tempo, a considerarlo normale. Solo con quest’ultimo progetto questa dimensione è emersa pienamente: realizzato con grande impegno, ma anche con una certa leggerezza interiore. L’esperienza consente di valorizzare al meglio ciò che si ha a disposizione. Ogni opera rappresenta un caso a sé, ma qui è stato evidente: si trattava di partire dalle risorse disponibili, soprattutto umane, e costruire qualcosa di coerente. C’è stata una partecipazione autentica da parte di tutti: attori, tecnici, post-produzione e location, spesso messe a disposizione da amici e familiari. In una situazione simile, la sfida diventa trasformare questi elementi in un risultato fedele alle intenzioni iniziali. Si impara così a utilizzare ciò che si ha, cercando di farlo funzionare. Con il tempo, questo approccio diventa una forma di allenamento, una capacità di adattamento che può rivelarsi preziosa”.

Possiamo definirla “arte di arrangiarsi”?

“Sì, in senso positivo. All’inizio può apparire come un limite, perché ci si chiede come realizzare un progetto con mezzi ridotti. In seguito, si comprende che anche questo aspetto entra nel processo creativo, contribuendo alla costruzione dell’opera. In questo caso si è creata una sorta di alchimia che ha orientato il lavoro in una direzione precisa”.

Quanta ambizione ha accompagnato il suo percorso?

“Su questo tema ho riflettuto molto. In passato tendevo a escluderla, perché attribuivo al termine una connotazione negativa, legata all’idea di ottenere risultati a qualsiasi costo. Questa, però, è piuttosto una forma di arrivismo, che non mi appartiene. Non sarei disposto a rinunciare a determinati principi pur di raggiungere un obiettivo. Se invece si intende l’ambizione come perseveranza, allora la riconosco. Quando mi pongo un obiettivo, cerco di portarlo avanti con determinazione fino a realizzarlo. In questo senso, si può parlare di un’ambizione fondata sulla costanza e sulla volontà”.

Si può quindi parlare del desiderio di raggiungere la versione migliore di sé?

“Più che altro, la versione in cui ci si sente pienamente espressi”.

Quanto è necessaria la perseveranza in un sistema come quello cinematografico italiano, spesso percepito come elitario e chiuso?

“È fondamentale. L’Italia presenta una condizione peculiare: da un lato vanta una tradizione cinematografica straordinaria, legata a figure di grande rilievo; dall’altro è un contesto linguisticamente circoscritto, che ne limita naturalmente l’apertura. Questo rende il settore inevitabilmente più selettivo, soprattutto se confrontato con il panorama internazionale. Nel tempo ho presentato diversi progetti, incontrato produttori e ricevuto riscontri anche molto positivi, talvolta difficili da interpretare nella loro reale portata. Tuttavia, questo non ha mai rappresentato un ostacolo tale da frenarmi. Il desiderio di realizzare ciò che sento autenticamente mio è sempre rimasto prevalente, come se quello slancio originario non si fosse mai esaurito”.

Questo sembra dare ragione a chi continua a definirla un “giovane regista”.

“È un’espressione che suscita un certo sorriso, considerando che ho quarant’anni. Quando ho realizzato il mio primo lungometraggio ne avevo poco più di vent’anni ed ero il più giovane sul set. Un produttore mi disse che ero un giovane regista e che lo sarei stato ancora di più a quarant’anni. Quella frase mi è rimasta impressa e, raggiunta quell’età, mi sono interrogato sul suo significato. In parte si conferma, ma riflette anche una caratteristica del sistema italiano: in altri contesti, questa definizione si riferisce a figure molto più giovani. Esiste inoltre un curioso paradosso: nella vita quotidiana sono sempre stato percepito come più maturo, mentre in ambito professionale accade l’opposto”.

Il cinema le ha dato più risposte o più domande?

“Entrambe. Sul piano tecnico ha fornito risposte molto chiare, legate all’apprendimento e alla pratica. Allo stesso tempo ha generato numerosi interrogativi, soprattutto sul versante creativo ed esistenziale, in particolare per quanto riguarda la scrittura”.

Come ha affrontato e affronta i momenti di vuoto creativo?

“Attraverso lo studio. Può sembrare insolito, ma rappresenta una componente essenziale del mio percorso. Gli studi universitari e il dottorato hanno avuto un ruolo decisivo, offrendo nuovi stimoli e prospettive anche sul piano cinematografico. Anche quando mi dedicavo ad altro, continuavo ad alimentare il processo creativo. Ho proseguito nella scrittura di sceneggiature e nello sviluppo di progetti, anche di dimensioni ridotte, affiancando a queste attività lavori come la realizzazione di videoclip”.

La protagonista del suo film è spagnola come l’interesse dei suoi studi. Da dove nasce il suo interesse per una certa cultura mediterranea?

“È un interesse radicato nel tempo. Le mie origini pugliesi, essendo nato a Foggia, mi portano a confrontarmi con una cultura meridionale dalle radici profonde, anteriori anche a molte dominazioni. In Italia, però, questa dimensione viene spesso semplificata o ridotta a stereotipo, oppure confinata in ambiti specifici come la commedia o i racconti legati alla criminalità. La Spagna (ma anche la Grecia), invece, è riuscita a trasformare quel barocco meridionale in un elemento identitario, quasi magico. Alcuni registi italiani riescono in questa operazione, come Paolo Sorrentino, ma non si tratta di una tendenza diffusa. Sono sempre stato attratto dal grottesco del Sud, da quell’eccesso espressivo che altrove è stato valorizzato e trasformato in orgoglio culturale. Nel mio lavoro è presente questa visione, che affonda le radici proprio in Puglia: ciò che spesso viene percepito come caricatura, lo considero invece una risorsa espressiva. C’è poi un altro elemento che mi interessa particolarmente: la rappresentazione della morte, comune a Italia, Spagna e America Latina. È una visione intensa, a tratti estrema, ma proprio per questo, paradossalmente, anche rassicurante”.

Avrebbe avuto il physique du rôle: mai pensato di fare l’attore?

“No, non è una strada che mi appartiene. Mi è stato proposto più volte, ma davanti alla macchina da presa provo disagio. Non rappresenta una mia inclinazione. Ritengo che alcuni attori possiedano una qualità particolare, quasi una predisposizione naturale che emerge davanti all’obiettivo: una forma di magia che non riconosco in me”.

E allora come esperisce il suo egocentrismo?

“Credo sia una componente inevitabile: ogni regista è egocentrico. Svolgere questo mestiere implica necessariamente una certa dose di egocentrismo”.