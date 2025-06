Carlo Legrottaglie ucciso a Francavilla Fontana nell'ultimo giorno di lavoro, era padre di due figlie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Francavilla Fontana. Carlo Legrottaglie, carabiniere di 59 anni, è stato ucciso nel corso di una sparatoria. Dei malviventi a bordo di una Lancia Y non si sono fermati quando i militari dell’Arma li hanno intercettati. Dopo un inseguimento, uno dei criminali è sceso dall’auto e ha sparato colpendo mortalmente Legrottaglie che tra poche ore sarebbe andato in licenza e, a luglio, in pensione. La vittima era sposato e padre di due figlie.

Francavilla Fontana, morto il carabiniere Carlo Legrottaglie

La sparatoria si è verificata intorno alle 7 di mattina di giovedì 12 giugno tra Francavilla Fontana e Grottaglie, in provincia di Brindisi. La pattuglia dei carabinieri di cui faceva parte Carlo Legrottaglie, residente a Ostuni, è intervenuta dopo che è stata segnalata una rapina in una stazione di rifornimento di carburante della zona.

Il 59enne era in servizio assieme a un collega quando, come riferito dall’Adnkronos, ha intercettato, mentre si trovava a bordo della ‘gazzella’, la vettura dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro.

Alla vista dei carabinieri, i malviventi non si sono fermati, tentando la fuga. Immediatamente è scattato l’inseguimento, terminato con uno speronamento, dopo che i due veicoli si sono toccati più volte.

La sparatoria e la fuga a piedi dei criminali

I tre malviventi (e non due come riportato dalle primissime ricostruzioni), impossibilitati a proseguire con l’auto, che risulta rubata il 15 maggio scorso a Locorotondo (Bari), hanno abbandonato la vettura, dividendosi.

Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha impugnato una pistola aprendo il fuoco e colpendolo mortalmente. Il 59enne, prima di morire, avrebbe a sua volta sparato, ferendo il rapinatore. La salma del carabiniere è stata portata via.

La tragedia si è consumata nelle vicinanza del centro intermodale della Città degli Imperiali.

Caccia ai malviventi con l’elicottero

Sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria sono arrivati il comandante regionale dei carabinieri, il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, il prefetto e il questore di Brindisi. La zona è stata posta sotto sequestro.

Nel frattempo continua la caccia dei malviventi in fuga. Per le ricerche si sta utilizzando anche un elicottero che sta perlustrando l’area in cui sono fuggiti i criminali a piedi.