Carlo Luigi Montalbetti morto in casa a Milano, indagata la moglie: 5 giorni prima lui aveva chiamato il 112

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La moglie polacca di Carlo Luigi Montalbetti, il 72enne morto all’alba del 27 dicembre nella sua abitazione nel quartiere Gorla a Milano, è formalmente indagata nel procedimento per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti. L’avviso di garanzia è stato notificato alla donna 50enne nelle scorse ore. Una procedura ‘tecnica’, anche a tutela della vedova che può ora nominare un legale e un consulente in vista dell’autopsia sul cadavere del marito, il cui esame sarà effettuato lunedì prossimo.

Morto a Milano Carlo Luigi Montalbetti, indagata la moglie

La notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati della moglie è stata riportata dal quotidiano Il Giorno. Si attendono ora i risultati dell’esame autoptico che fornirà informazioni cruciali per stabilire le cause della morte del 72enne.

Dalla prima ispezione svolta dal medico legale sono emersi segni sul torace del defunto che era cardiopatico e assumeva regolarmente medicinali e integratori.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui è stato trovato morto il 72enne

Non si esclude che il decesso possa essere stato provocato da un malore innescato dalla patologia cronica di cui soffriva Montalbetti. Lo scorso 27 dicembre, alle 5:15, a lanciare l’allarme fu proprio la moglie. I soccorsi si precipitarono a casa dell’anziano, senza però poter fare nulla per salvarlo.

La vittima e la moglie erano sposati da oltre vent’anni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine e secondo le testimonianze rese dai vicini, i rapporti tra i due coniugi erano ormai consumati.

La lite con la moglie e le notti passate in albergo

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia che ha scoperto che cinque giorni prima che si verificasse il decesso, il 72enne aveva contattato il 112, raccontando di aver avuto una lite violenta con la moglie. Fu poi trasportato in ospedale e dimesso con cinque giorni di prognosi. Nessun trauma o ferita rilevati dai medici. La prognosi riguardava la tosse.

Il giorno successivo Montalbetti si era recato negli uffici del commissariato Villa San Giovanni e aveva sporto denuncia per maltrattamenti. Dopodiché non fece rientro nella sua abitazione, preferendo dormire per due giorni in un albergo, su suggerimento della sorella. Aveva deciso di rincasare la mattina di Natale. Quarantotto ore dopo, è morto.

Gli sviluppi delle indagini

Sempre dal lavoro degli inquirenti, è emerso che poco prima che venisse accertato il decesso di Montalbetti, la moglie, attorno alle 4 di mattina, avrebbe telefonato a un amico, spiegandogli che il marito si era sentito male mentre riposava sul divano.

Un altro dettaglio su cui si sta ragionando e su cui si stanno effettuando approfondimenti è il comportamento avuto dalla 50enne polacca nel momento in cui gli agenti si sono ripresentati nell’abitazione di Gorla per accompagnarla in Questura e verbalizzare la sua versione.

La donna si è barricata nell’appartamento che è stato accessibile solamente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto un varco da una finestra.