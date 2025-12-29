Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie e attivato il codice rosso

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Carlo Luigi Montalbetti è stato trovato morto in casa, in un appartamento di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla, vicino a Milano. A dare l’allarme è stata la moglie all’alba del 27 dicembre. Sul decesso resta il mistero perché il medico legale non ha ancora chiarito cosa potrebbe aver causato la morte dell’uomo. I vicini raccontano di numerose tensioni e liti nella coppia. Poco prima di Natale, Montalbetti aveva allertato la polizia e aveva denunciato la moglie, una cinquantaduenne polacca. Subito era stato attivato il codice rosso.

La morte di Carlo Luigi Montalbetti

Il 27 dicembre, la moglie di Carlo Luigi Montalbetti ha telefonato al 112 alle 5.15 del mattino per segnalare che il marito, settantaduenne, era disteso sul divano, già morto.

Sul posto è intervenuto il medico legale, sul corpo dell’anziano sono stati notati dei segni all’altezza del petto, ma non c’erano altre ferite evidenti che potessero spiegare la causa della morte.

Le indagini su quanto accaduto sono in corso. Gli specialisti della Omicidi della Squadra mobile, coordinati dal pm Laura Bigliotti, stanno effettuando una serie di accertamenti.

La denuncia dell’uomo contro la moglie

Montalbetti e la moglie erano sposati da circa venti anni.

I vicini, già ascoltati dagli investigatori, hanno riferito di liti continue nella coppia.

I poliziotti erano intervenuti nell’abitazione dei due già a novembre 2025 per una lite domestica.

Un mese dopo, quattro giorni prima di Natale, Montalbetti aveva nuovamente allertato la polizia e aveva denunciato la consorte. Da qui era stato attivato il codice rosso.

Le indagini sulla morte di Montalbetti

Il settantaduenne era cardiopatico, sul corpo è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause di quanto accaduto.

La moglie della vittima, anche come atto dovuto a sua tutela, potrebbe ricevere un avviso di garanzia.

Le ipotesi sulla morte

Non essendo stati rilevati evidenti segni di violenza sul corpo dell’uomo nella prima ispezione del medico legale, una delle ipotesi è che sia deceduto per cause naturali.

Montalbetti assumeva regolarmente medicinali per la cardiopatia.

L’autopsia è prevista a breve, non è escluso che l’avviso di garanzia alla moglie del settantaduenne venga notificato prima dell’esame per consentirle di nominare un consulente che possa seguire gli accertamenti tecnici.