Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte rilanciano "Stasera, che sera", il mito rivive 50 anni dopo: l'intervista

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A 50 anni dalla nascita di Stasera, che sera, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte riportano in vita uno dei brani più iconici della musica italiana con una nuova versione spoglia, intima, vibrante: solo due voci e una chitarra. Ma in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si va ben oltre la musica. Con una sincerità rara, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte si raccontano in profondità: dall’urgenza di scrivere canzoni sotto la neve in una stazione, al peso del giudizio, alla paura di non essere all’altezza, fino al significato più puro dell’essere artisti. Un dialogo ricco di memoria, dolore, orgoglio e umanità, che dimostra quanto sia ancora viva e necessaria la loro arte, senza orpelli, autotune o look da esibire a favore dei fotografi. E quanto, in fondo, ci sia bisogno di storie come la loro.

Carlo, ha raccontato che hai scritto Stasera, che sera nel tardo pomeriggio del 1° gennaio 1975. Cosa ricordi di quel momento?

CM: “Ricordo tutto perfettamente, anche la direzione del vento e la luce che c’era. Erano circa le 17:30. Tornavo da una festa a casa di Piero Cassano con Aldo Stellita, Antonella Ruggiero e altri amici. Dopo aver fatto gli auguri ai miei genitori, sono entrato in camera mia, ho preso la chitarra e, magicamente, al primo accordo è arrivata la melodia. Il testo ancora non c’era, lo avrebbe scritto Aldo poco dopo. Io la cantai in finto inglese e già mi sembrava bellissima. Scrivevo da poco, percepivo che fosse una canzone “carina”, ma non avrei mai immaginato che avrebbe avuto un successo così grande e duraturo”.

Silvia, oggi, quando ascolta e canta questa canzone a cinquant’anni dalla sua nascita, quale emozione la attraversa?

SM: “Beh, intanto ci sono pochissimi artisti come i Matia Bazar che possono voltarsi indietro e vedere una carriera lunga cinquant’anni. Far parte di questa grande storia mi riempie di orgoglio. Io ero bambina quando uscì questa canzone e mi riporta a un tempo spensierato, alla mia infanzia. Sono sempre stata molto responsabile, anche da piccola, quindi quel periodo libero da giudizi e aspettative è durato poco. Stasera, che sera è legata a un senso di leggerezza che continua a portare allegria nella vita delle persone. Ora cantarla con Carlo, che l’ha scritta, è una grande responsabilità. Ma volevamo conservare intatta l’emozione che proviamo nel cantarla insieme. Le nostre voci all’unisono, nella tonalità originale, fanno sorridere chi ci ascolta. E a noi questa cosa piace molto”.

La nuova versione è “una chitarra e due voci”. Cosa significa per voi tornare a una forma così essenziale, priva di artifici digitali?

CM: “È una questione di sincerità. Togliendo gli orpelli, emerge la melodia nella sua purezza. Potevamo arrangiarla in mille modi, ma così è più logico, più intimo. Come la facciamo nei nostri spettacoli acustici: voce, due chitarre. La gente lo sente e lo apprezza perché viene fuori l’anima del pezzo. Se dopo cinquant’anni conserva la sua freschezza, allora vuol dire che ha una verità dentro. E nelle nostre canzoni c’è sempre una verità. Io non ho mai scritto pensando a cosa potesse piacere alle radio o ai giovani. Ho sempre seguito l’istinto, la mia ispirazione. Il mio dono è la melodia, la vibrazione musicale che sento intorno a me.

SM: “Condivido tutto quello che ha detto Carlo”.

Anche perché cercare di accontentare il mainstream, quello che vogliono le radio, a volte è controproducente per l’arte. Finiamo tutti per diventare delle copie.

CM: “Esatto. Ma è un concetto che molti giovani oggi non colgono. Forse perché sono spinti dalle case discografiche a seguire una direzione già tracciata. Però l’arte vera deve stare al di sopra dei calcoli commerciali. L’arte deve essere sincera. Noi abbiamo avuto successo con Stasera, che sera proprio perché eravamo l’opposto della moda musicale del momento. Ricordo uno dei nostri primi spettacoli in tv. Eravamo tutti emergenti, tranne i Pooh. E Red Canzian, una persona e musicista straordinario, ci abbracciò e disse: “Noi Pooh vi amiamo e vi stimiamo perché siete gli unici che non cercano di imitarci”. Questo dice tutto”.

Silvia, è stato difficile per te non cedere alle pressioni di chi ti voleva simile a qualcun’altra?

SM: “No, non è stato facile. La tentazione di imitare chi mi ha preceduto, soprattutto nei Matia Bazar, c’era. Ma fortunatamente non ho ceduto. Quando mi scelsero, dopo vari provini, al primo dei quali c’era anche Carlo, lui diede subito un parere positivo sulla mia voce. Mi hanno scelta perché avevo la capacità di interpretare le canzoni del passato scritte per la voce di Antonella Ruggiero, che aveva una vocalità diversa dalla mia. Bisognava avere una certa estensione e controllo per interpretarle, senza snaturarle. Quando sono state snaturate, il pubblico non si è riconosciuto, e sono stati insuccessi. Il passo successivo fu scrivere brani sulle mie corde. Così sono riuscita a dare voce a Vacanze romane, Ti sento, C’è tutto un mondo intorno, Cavallo bianco, ma anche a portare canzoni nuove come Brivido caldo e Messaggio d’amore. Piero Cassano le ha scritte negli anni 2000, proprio per la mia voce. Ho avuto la fortuna di essere accompagnata da Giancarlo Golzi e Piero Cassano nella dimensione Matia Bazar. Ora, Carlo ed io, stiamo raccontando una nuova fase, con un suono che è nostro, molto riconoscibile”.

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte

Carlo, parlando di questa nuova dimensione con Silvia, che rapporto ha oggi con questa canzone? È ancora “sua” o è diventata di chi l’ascolta?

CM: “Le canzoni, una volta che partono, diventano di chi le ascolta. Appartengono al pubblico. Ma dentro di me c’è sempre quel momento in cui ho scritto la sequenza di note, mi rappresentavano, erano orecchiabili, vere. Questo mi fa ancora piacere. Ma poi la canzone è di chi la sente”.

Quando, in una serata della vostra carriera, vi siete detti: “Stasera, che sera”? In senso positivo o anche negativo?

CM: “A ogni concerto. Alla fine, quando c’è l’incontro col pubblico, selfie, autografi, firme. Alcuni vengono con gli LP e i 45 giri. Molti ci raccontano pezzi di vita: Con Cavallo Bianco ci siamo fidanzati, Con Solo tu è nato nostro figlio. Ci sentono parte della famiglia. Se le nostre canzoni sono entrate nel cuore delle persone, è perché le abbiamo accarezzate con sincerità. E poi la gente apprezza che ci fermiamo sempre dopo i concerti, anche sudati, stanchi. A volte l’incontro con il pubblico dura più del concerto. Ma noi siamo così. Non abbiamo mai fatto gli artisti distanti. Come dico sempre: “Gli altri siamo noi”. Una frase che poi Bigazzi ha usato per scrivere un bellissimo testo”.

SM: “Per me è accaduto quella notte del 2019. Carlo ed io ci siamo incontrati casualmente nello stesso hotel, dopo due concerti separati. Lui ha preso la chitarra, ha iniziato a suonare, io ho cantato con lui. È stato un imprinting emotivo e artistico, anche se non ci conoscevamo bene. Ma lì abbiamo capito che c’era qualcosa di profondo, come se ci fossimo già riconosciuti in un’altra vita. Non c’erano parole, ma siamo andati a dormire con la stessa sensazione: “Stasera, che sera”. E da lì è nato il nostro percorso insieme”.

Se doveste descrivere la canzone con tre parole, senza usare “successo”, “hit” o “classico”, quali usereste?

CM: “Direi: illuminazione, perché è nata come un dono. Sono autodidatta, e ancora oggi mi stupisco di quello che ho scritto. A volte mi chiedo se sia davvero opera mia. Mi sento un tramite, in sintonia con frequenze più alte. Quelle note sono arrivate, le ho ripetute per memorizzarle. All’epoca non c’erano registratori. È una canzone nata artigianalmente, e forse la sua longevità sta proprio lì”.

SM: “Per me, è un inno alla leggerezza che però arriva in profondità. La canticchi, ti fa sorridere, ma poi ti accorgi che entra dentro e ti permea. È questa la sua forza”.

È vero, Silvia, la sua risposta mi ha colpito. All’inizio la melodia di “Stasera, che sera” sembra leggera, accattivante, quasi un motivetto. Poi, se ti fermi ad ascoltare bene, ti accorgi che ti entra dentro e rimane.

CM: “Questa era una delle doti di Aldo Stellita: sapeva usare parole semplici per esprimere concetti profondi. Mi capita ancora oggi, dopo aver cantato la stessa canzone cento volte, magari in uno stato d’animo diverso, di cogliere meglio il senso di quelle parole. È la cifra stilistica di un grande poeta, che purtroppo non è più con noi”.

Carlo, perché ancora oggi, la storia dei Matia Bazar genera polemiche, tensioni, revisioni, quasi come se qualcuno volesse prenderne le distanze?

CM: “Domanda interessante. Personalmente, sono contrario a lavare i panni sporchi in pubblico. Se ho qualcosa da dire a qualcuno, lo chiamo e gli propongo un caffè per parlarne guardandoci negli occhi. Mettere le cose sui social non fa parte del mio modo di essere. Posso anche capire certi risentimenti, ma a volte mi sembrano un po’ tardivi. Comunque non giudico, ognuno ha il proprio modo di affrontare le cose”.

E invece, Silvia, perché secondo lei c’è ancora così tanta fame di Matia Bazar?

SM: “Rispondo da musicista e da coach (insegna in cinque scuole disseminate per tutta l’Italia, ndr), soprattutto da chi lavora molto con i ragazzi più giovani. Gran parte delle canzoni dei Matia Bazar sono vocalmente inarrivabili. Sono diventate un metro di confronto per tante cantanti. Tutte, almeno una volta, si sono confrontate con Ti sento, nella versione di Antonella. Tante con Brivido caldo. E poi ci sono brani come C’è tutto un mondo intorno o Cavallo bianco che sono davvero difficilissimi da interpretare. Questo crea desiderio, stimola: “Proviamo, tentiamo!”. Perché sono brani scritti in modo impeccabile dal punto di vista melodico, costruiti su una vocalità, quella di Antonella, che li ha resi anche “irraggiungibili”. E secondo me è proprio questa bellezza fuori scala che lascia fame, voglia di cantarle e riascoltarle”.

Quando si parla di arte vera, succede questo. Pochi riescono a interpretare quelle canzoni con una personalità propria.

SM: “Ci sono tantissime cover, ma poche che riescono a mantenere una propria identità. Io mi sento parte del mondo Matia Bazar anche per questo: sono riuscita a dare un mio timbro personale. E oggi, con Carlo, continuiamo quel percorso con una nuova intensità. Brani come Brivido caldo, Messaggio d’amore o Questa nostra grande storia d’amore sono costruiti sulla mia vocalità, e danno una definizione diversa, più decisa”.

Cosa ricevete voi dal pubblico quando cantate? Non solo con Stasera, che sera, ma in generale.

CM: “Ogni concerto è una magia che si ripete. Tu dai qualcosa con il cuore, e il pubblico risponde. Con applausi, sorrisi, canti. Vedi le persone che fanno i labiali insieme a te. Io sono molto emotivo, e a volte faccio fatica a trattenere l’emozione. Capita che una lacrima scenda. È così, anche solo per un applauso particolarmente sentito. E Silvia lo sa, perché mi ha visto… È il segno che abbiamo raggiunto la sintonia perfetta, da cuore a cuore. E quello è lo scopo dell’arte”.

SM: “Non siamo nati per fare miracoli. Siamo nati per stare bene noi e far star bene gli altri. Ognuno ha la sua definizione di successo: per qualcuno sono i milioni di streaming, per me è il polso del pubblico. È quello che sento durante un concerto, quello che le persone portano con sé e decidono di restituirti alla fine. È questo il mio successo. Il resto mi importa poco”.

I numeri contano poco quando manca il rapporto umano con chi ti segue. Oggi, invece, è tutto una gara a chi ha più dischi di platino da sbandierare.

CM: “Noi viviamo un sogno. L’abbiamo sognato da bambini, ed è diventato realtà. Quella, per me, è la vera definizione di successo: riuscire a fare nella vita ciò che ami, ciò per cui sei nato. Al di là dei numeri, dei like, dei trend. Il vero successo è vivere facendo ciò che ami”.

SM: “C’è un altro aspetto importante nei nostri live che non abbiamo ancora toccato: i racconti. Carlo, e in parte anch’io, raccontiamo molto durante i concerti. Lui ha più storia di me, aneddoti legati alla sua vita parallela a quella sul palco: incontri internazionali, episodi con artisti come Freddie Mercury, e poi la genesi delle canzoni… Per esempio, ogni volta gli chiedo di raccontare com’è nata C’è tutto un mondo intorno. È importante, soprattutto per il pubblico più giovane, sentire la realtà dietro le canzoni. Carlo ha vissuto momenti difficili, ma non ha mai smesso di scrivere. In un inverno glaciale, lavorava di notte per le poste alla stazione di Genova. Scaricava pacchi per guadagnare qualcosa, ma aveva nascosto una chitarrina in un vagone abbandonato. Tra un treno e l’altro, col fiato che si vedeva per il freddo, andava lì a comporre. Così è nata quella canzone: un capolavoro nato tra fatica e ostinazione. E poi racconta spesso anche di quando venne per la prima volta a sentirmi cantare in un locale a Pavia, insieme a Giancarlo Golzi. Giancarlo gli aveva detto: “Guarda che questa ragazza si fa un mazzo così per cantare. Si fa 200 km, canta, smonta tutto da sola, si guida in autostrada alle tre del mattino tra pioggia, nebbia e neve… Io non sapevo nemmeno montare le catene! Ricordo un episodio in cui mi sono fermata, ho accostato, ho cercato di attirare l’attenzione di un camionista… all’epoca ci riuscivo bene (ride, ndr). E alla fine quel camionista si è fermato e mi ha aiutato a montare le catene. Poi sono ripartita. Sono episodi che fanno parte del nostro percorso, che raccontiamo proprio per spiegare cosa significa davvero voler fare questo mestiere. Non è la ricerca del successo in sé, ma l’urgenza di cantare, di scrivere. È la nostra natura. Quando oggi si vedono artisti giovani ma non solo giovani che magari hanno un po’ di successo e non si fermano nemmeno per una foto con chi li sostiene, ti chiedi: com’è possibile? Come fanno a dimenticare cosa significa essere lì, a contatto con chi ti ascolta?”.

Non solo i giovani ma anche alcuni artisti “grandi” si comportano proprio così.

CM: “Purtroppo sì. Alcuni artisti, anche stagionati, dovrebbero ringraziare ogni giorno di avere ancora un pubblico, e invece si comportano con sufficienza. Mi dispiace, ma è così. Io non sono fatto così.

Sogni, sacrifici, difficoltà. Qual è stato il sacrificio più grande che avete fatto per inseguire il vostro sogno?

CM: “Ne ho fatti tanti. Da ragazzo, non volevo pesare sulla mia famiglia. Mio padre si ammalò all’improvviso, in modo invalidante, e la nostra vita cambiò completamente. Io ero il più piccolo, mi sentivo come un tappo di sughero in mezzo all’oceano. Ma avevo questo sogno, dentro la mia timidezza: scrivere musica. Non per diventare famoso, ma per dare un senso concreto a qualcosa che sentivo fortemente. Non sono mai stato uno che sgomita, che lotta per emergere. Sempre con umiltà. Credo che il cielo abbia visto che ero un bravo ragazzo e mi ha aiutato. Ancora oggi sento che ho avuto una grande fortuna”.

SM: “Non so se sia giusto chiamarlo sacrificio, perché in realtà è stato un percorso interiore. Però sì, mi è costato sangue e lacrime. Io ero una bambina timidissima. A cinque anni dissi che volevo diventare cantante, ma ero sopraffatta da insicurezza, senso di inadeguatezza, paura del giudizio. Dentro di me c’era questa voce prepotente che voleva uscire, ma per anni l’ho chiusa. Ho dovuto lavorare tanto per trovare un equilibrio tra le due parti di me: quella timida e quella che voleva esprimersi. E ci sto ancora lavorando. Ancora oggi, se a fine concerto mi rendo conto di aver dimenticato di ringraziare qualcuno, anche solo il tecnico del sipario, passo la notte a farmi il processo. Sono così: ipercritica, perfezionista. Cercare un equilibrio tra il desiderio di esprimermi e la paura del giudizio è il mio sacrificio quotidiano”.

Silvia, questo suo equilibrio faticosamente raggiunto sembra una condanna. Quanto pesa portarsi addosso questo perfezionismo?

SM: “È una condanna, sì. Però, non è mai rivolto verso gli altri. Negli altri riesco sempre a vedere il buono. Su di me, invece, no. Infatti, i terapeuti con cui ho lavorato mi hanno detto spesso: “Non riguardare i tuoi video o riascoltare le tue performance subito. Aspetta almeno un giorno, dormici sopra”. Perché se li ascolto a caldo, vedo solo i difetti. Solo il giorno dopo riesco a capire che magari quella parte meno perfetta tecnicamente ha però trasmesso un’emozione che valeva la pena di essere cantata”.

È anche la famosa sindrome dell’impostore: “Chi sono io per farlo? Sarò all’altezza?”. Quando ti convincono che non vali, poi te lo porti dietro a vita.

CM: “Esattamente. È anche per questo che dico che la musica mi ha salvato. Io ero il più piccolo di tre fratelli. Mio padre ariete, mia madre ariete, il fratello maggiore ariete, l’altro capricorno… io pesci. Immaginate… Avevo un carattere completamente diverso dal loro. Non contavo niente. Mi sentivo sempre l’ultimo, un pesce fuor d’acqua. Ero timido, fragile. La musica mi ha dato autostima, mi ha fatto capire che avevo un valore. Prima non desideravo nulla, tanto ero convinto che non avrei mai ottenuto niente”.

Anche il segno zodiacale, Carlo… Un segno doppio, con tutta la confusione che ne deriva.

CM: “Eh, sì! Essere dei pesci è già una lotta interiore continua. Due che tirano da parti opposte, confusione mentale a mille… Però la musica mi ha centrato, mi ha aiutato a capire chi sono, a migliorarmi. Ancora oggi cerco di farlo. Da ragazzo vivevo in un quartiere difficile, negli anni dell’eroina. Ho perso molti amici. Anche a me è capitato di esserne tentato, ma il mio carattere prudente, unito alla passione per la musica, mi ha tenuto lontano. Ero spesso da solo, ma stavo bene in compagnia della musica, dei miei sogni”.

Il vostro racconto, sincero, può essere utile a quanti nel loro piccolo si sentono soli. Ascoltando storie come la vostra possono dire: “Non sono l’unico.”

CM: “È anche quello che provo a raccontare nella mia prossima canzone. Si chiama Dimmi come stai. Parla proprio di questo: di come ci si sente in mezzo a questa immensa stupidità. È la domanda che vorrei porre a chi mi ascolta”.