Carlo Monguzzi morto a Milano dopo una malattia, il professore ambientalista era consigliere di Europa Verde

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto, a 75 anni a causa di una malattia, Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista a Milano. È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia. Professore e insegnante di matematica, Monguzzi ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti. “Se ne è andato un lottatore”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala.

Morto a Milano Carlo Monguzzi

Politica milanese, e non solo, in lutto per la morte di Carlo Monguzzi.

Dopo una breve malattia il consigliere comunale di Europa Verde si è spento all’età di 75 anni.

ANSA

Una vita dedicata all’ambiente, Monguzzi è stato una figura di spicco nella vita politica e ambientalista: laureato in Ingegneria chimica, aveva poi intrapreso la strada dell’insegnamento della matematica.

Monguzzi, da Legambinete alla raccolta differenziata

Nato a Milano il 18 settembre del 1951, Monguzzi ha sempre avuto la passione della politica.

È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia.

Dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di assessore regionale all’Ambiente ed energia. Come assessore ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti e il primo Piano Aria contro lo smog.

Monguzzi ha continuato poi a battersi contro il traffico illecito dei rifiuti, contro l’abbattimento degli alberi, la caccia, la cementificazione del territorio e il consumo di suolo e per la totale trasparenza e onestà nella gestione della cosa pubblica.

Era stato rieletto in Regione come consigliere nel 1995, nel 2000 e nel 2005. Nel 2011 è stato eletto con il Pd al Consiglio Comunale di Milano a sostegno di Giuliano Pisapia. Nel 2021 è stato rieletto nelle file di Europa Verde.

Le critiche alla giunta di Beppe Sala

Eletto consigliere comunale di maggioranza anche nel 2021, non ha comunque mai nascosto le sue posizioni critiche verso la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala.

Le critiche a Sala sono arrivate soprattutto sulla decisione di vendere lo stadio di San Siro e, in generale, sulle politiche ambientaliste della città.

Nell’ottobre 2025 ha protesta esponendo la bandiera palestinese durante la seduta del consiglio comunale in cui venne discussa la mozione per interrompere il gemellaggio tra le città di Milano e Tel Aviv.

Il cordoglio di Beppe Sala

“Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore“, ha commentato Beppe Sala, che ha ammesso come “spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare”.

Sala, che aveva celebrato il matrimonio di Monguzzi, ha ricordato che “era l’unico che in aula consiliare si rivolgeva a me non con Sindaco ma con Beppe”.

“Chi non frequenta la politica non può capire come possano coesistere duri scontri pubblici e solidi rapporti privati. Anche l’ultima volta che è venuto nel mio ufficio, nei mesi scorsi, avevamo discusso animatamente e ci eravamo lasciati con un abbraccio. Un abbraccio che ricordo molto bene”, ha aggiunto il sindaco.