Carlo Nordio annuncia il ritiro dalla politica in vista delle elezioni: "Torno alla famiglia e al nuoto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Letture, nuoto, famiglia e gatti: c’è questo nel prossimo futuro di Carlo Nordio, attuale ministro della Giustizia che ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dalla politica. Nordio, infatti, non parteciperà alla formazione di un ipotetico Governo Meloni II, in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2027.

Carlo Nordio verso il ritiro dalla politica

“Il prossimo anno compirò ottant’anni. Da ministro, credo di aver dato abbastanza e battuto i record di longevità”, ha dichiarato Carlo Nordio al Corriere della Sera.

Per poi aggiungere: “Rifarlo sarebbe stucchevole. Sono gratissimo a Giorgia Meloni per l’opportunità, ma alla mia età credo di aver diritto di tornare alle mie letture, al nuoto, alla famiglia e ai gatti“.

ANSA

Il tempo che separa gli elettori dalle urne va assottigliandosi: la scadenza naturale della legislatura è fissata al 13 ottobre 2027, ma circolano retroscena su un ipotetico voto anticipato già in primavera.

Nordio sulle manifestazioni

Nel corso dell’intervista, il ministro Nordio ha precisato la sua posizione in merito alle recenti manifestazioni e alla gestione dell’ordine pubblico.

All’intervistatore che domandava “crede che la soluzione sia davvero il carcere?” è giunta la seguente risposta: “Mai detto. La soluzione è progressiva. La famiglia deve educare, la scuola provvedere all’educazione civica e le parrocchie o le associazioni all’aggregazione. In tema di ordine pubblico, occorre prevenire”.

Dunque, ha aggiunto Nordio, “abbiamo istituito il fermo preventivo, che non è carcere, ma un controllo. Ma, in casi come Milano, purtroppo come extrema ratio servono misure coercitive”.

In caso dovessero mancare gli appositi spazi, Nordio non vuole mandare i minori in carcere con gli adulti, ma semmai intende “riadattare strutture per adulti. Facendole però diventare solo per minori, con le adeguate garanzie di legge”.

Nordio, rischio terrorismo e regia esterna

Poi un inciso sul rischio terrorismo: “Quando ho visto che persone fortemente radicalizzate cercano di sfruttare il disagio giovanile, mi sono ricordato che le Br sono iniziate così: utilizzando la protesta operaia e dei giovani. La gran parte ne è rimasta fuori, ma qualcuno è stato preso nella rete del terrorismo. Bisogna essere sempre vigili”.

Nordio, infine, non esclude che dietro le proteste possa esserci una regia esterna. Pur non volendo accusare direttamente la Russia, il ministro non esclude un “coordinamento” dietro una protesta che esplode “contemporaneamente in mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, con stessi sistemi di aggregazione via social”. Ma, anziché un Paese straniero, dietro potrebbe esserci anche “semplice criminalità organizzata“.