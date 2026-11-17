Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro della giustizia Carlo Nordio rivela la profonda amicizia che lo lega a Leonardo Maria Del Vecchio, un “ragazzo meraviglioso” come lo definisce il ministro. Il miliardario, racconta ancora Nordio, lo raggiunge spesso al ministero e si intrattiene con lui in lunghe disquisizioni in materia di giustizia.

Carlo Nordio e Leonardo Maria Del Vecchio

“Pensi soltanto che con Leonardo Maria Del Vecchio, quel ragazzo meraviglioso, portiamo avanti un importante progetto“, ha raccontato Nordio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio. “Ci vogliamo bene. Viene spesso al ministero. Mi piace parlare con lui”, ha aggiunto il ministro indirizzando svariati altri complimenti all’amico: “Intelligente, sveglio, pieno di idee”.

Poi una domanda sul rapporto fra LMDV e la premier: “È vero che adora Meloni?”. La risposta del ministro: “Come potrebbe non farlo? Anche se è strano, ammetto… È strano. E come tutti i ‘figli di’ porta con sé un fardello”.

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Del Vecchio e le visite in carcere

Non solo quattro chiacchiere, Carlo Nordio e Leonardo Maria Del Vecchio lavorano a progetti concreti: “Insieme organizziamo visite oculistiche negli istituti penali minorili. Leonardo ha avuto l’idea degli occhiali gratuiti per i minorenni. È complicato, ma vorremmo estenderlo anche ai detenuti maggiorenni. Ma come le dicevo di queste cose nessuno scrive. Preferiscono la polemica”.

E ancora: “Io faccio il mio lavoro, vado in carcere con Del Vecchio, progettiamo gli occhiali, ma so che queste cose non piacciono a voi giornalisti”.

Leonardo Maria Del Vecchio e Giorgia Meloni

“Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Se non mi fossi sentito sicuro nell’investire in Italia non l’avrei fatto. Questa stabilità è anche merito del lavoro del governo”. Così aveva detto Leonardo Maria Del Vecchio a gennaio, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, lodando Giorgia Meloni.

A ottobre, ospite a Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra, parlando di Meloni si era spinto anche oltre: “Sono innamorato di lei. Donna fantastica. E molto sexy”.

A novembre Leonardo Maria Del Vecchio e Giorgia Meloni sono stati fotografati seduti l’uno vicino all’altra, scambiando battute e risate, in prima fila al lancio di QN Media a Roma presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.