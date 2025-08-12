Carlo Panizzo morto a Cavallino Treporti, bambino trovato in mare con un sonar: dov'era

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato trovato morto Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni scomparso mentre si trovava con la famiglia sul litorale di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. Dopo ore di ricerche, nella notte i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo privo di vita del piccolo, non lontano da dove era scomparso. Decisivo l’uso di un sonar: lo hanno trovato vicino ai frangiflutti, a circa cento metri dal punto sulla spiaggia in cui la madre l’aveva visto l’ultima volta.

Carlo Panizzo trovato morto a Cavallino Treporti

Tragico epilogo per le ricerche di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni che risultava scomparso dal pomeriggio di lunedì 11 agosto a Cavallino Treporti.

Nella notte, attorno alle 3 di martedì 12 agosto, i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita del bimbo.

Il piccolo è stato trovato in acqua a due metri di profondità, vicino ai frangiflutti, a circa cento metri dalla spiaggia dove era scomparso. Lo riporta il Corriere del Veneto.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno individuato grazie a un sonar in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali.

Disperso in mare, l’ultimo avvistamento

Di Carlo Panizzo non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 11 agosto, verso le 16.

Stava facendo il bagno nel tratto di spiaggia tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu di Ca’ Pasquali.

La madre che era con lui l’ha perso di vista per qualche istante e poi non l’ha più ritrovato.

Le ricerche

Dopo l’allarme lanciato dalla donna erano subito scattate le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Alle ricerche hanno partecipato la guardia costiera con pattuglie da terra, gommoni e una motovedetta, due elicotteri dei vigili del fuoco e della polizia, un aereo della guardia costiera decollato da Pescara e i sommozzatori.

Alle attività hanno collaborato anche tanti bagnanti presenti sulla spiaggia, che avevano formato una “catena umana” sulla battigia.