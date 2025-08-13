Carlo Panizzo morto a Cavallino Treporti, il dolore della mamma dopo la tragedia: "L'avevo sotto gli occhi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La scomparsa del piccolo Carlo Panizzo sulla spiaggia di Cavallino Treporti (Venezia) si è risolta nel peggiore dei modi: nella notte il corpicino del bimbo di 6 anni è stato trovato vicino al frangiflutti, a circa 100 metri dalla riva e su un fondale di due metri. La mamma non si dà pace: “Ce lo avevo sotto gli occhi, all’improvviso non l’ho visto più”.

La scomparsa di Carlo Panizzo

Mamma e figlio erano arrivati in spiaggia per una gita di un giorno, mentre il padre era al lavoro.

Il mare era calmo, ma nella mattinata il vento aveva creato buche insidiose nei primi metri di battigia. Secondo le prime ipotesi, il bambino potrebbe essere inciampato in una di queste e sprofondato in pochi istanti, proprio mentre la madre lo perdeva di vista per un attimo. Nessuno si sarebbe accorto subito della difficoltà del piccolo.

Le ricerche

Scattato l’allarme intorno alle 16:00, bagnini, guardia costiera e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche.

Su suggerimento dei soccorritori, centinaia di bagnanti hanno formato una catena umana per setacciare l’acqua fino a dove si toccava.

L’intera spiaggia si è mobilitata, con l’ausilio di motovedette ed elicotteri, e sono state battute anche le zone a terra nella speranza che il bambino fosse uscito dall’acqua.

Alle 2.45 della notte, il sonar dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha individuato una sagoma vicino al frangiflutti: era il corpo senza vita di Carlo Panizzo.

La Repubblica riporta il racconto del comandante dei vigili del fuoco di Venezia, Carlo Metelli: “Lo strumento ci ha mostrato una sagoma, ci siamo calati e abbiamo visto il corpicino. Il bimbo era adagiato su un fondale di circa due metri, non era incastrato a nulla”.

Sul luogo del ritrovamento, bagnanti e turisti hanno allestito un altarino con candele, messaggi, peluche e piccoli oggetti, in un commosso omaggio che ha unito la comunità locale e quella di villeggianti.

Il cordoglio della sindaca di Cavallino Treporti

La speranza iniziale era che il bimbo, magari disorientato, si fosse messo a vagare da solo sull’arenile. Poi, in nottata, la doccia fredda.

Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti, ha affidato a Facebook il suo messaggio di cordoglio: “A nome di tutta la nostra comunità, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza, stringendoci attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.