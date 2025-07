Carlo Spaziani è Legal Man, poliziotto in pensione che aiuta a fare ricorso contro gli autovelox irregolari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Carlo Spaziani, ex agente della polizia locale di Roma in pensione, ha organizzato un gruppo di lavoro che aiuta gli automobilisti a fare ricorso contro le multe degli autovelox non omologati, fornendo loro informazioni. È conosciuto anche come Legal Man, in contrapposizione a Fleximan, il nome dato alle persone che abbattevano i rilevatori di velocità.

Il progetto di Legal Man

Un ex agente della polizia locale di Roma Capitale, Carlo Spaziani, ha dato il via a un gruppo di lavoro per aiutare gli automobilisti a orientarsi all’interno della normativa sugli autovelox.

Da diversi mesi infatti, alcune sentenze della Cassazione hanno stabilito che le sanzioni comminate a causa di questi apparecchi sono spesso irregolari, perché moltissimi sarebbero stati approvati, ma non omologati.

ANSA Un autovelox danneggiato da Fleximan

Un difetto nella formulazione della legge che permette a chi viola i limiti di velocità di fare ricorso contro le multe ricevute. Il soprannome di Spaziani, Legal Man, è nato in contrapposizione a Fleximan, il nome dato alle persone che abbattevano gli autovelox in tutta Italia.

Il censimento degli autovelox

Una delle misure che il governo vuole attuare per risolvere la situazione degli autovelox è fare un censimento di tutti gli apparecchi che sono diffusi in tutta Italia. In questo modo, gli automobilisti potrebbero sapere se quelli che incontrano per strada sono attivi e omologati oppure no.

Secondo Spaziani però, questo provvedimento è inutile: “Se si fosse proseguito all’omologazione e poi all’autorizzazione, come previsto dal codice della strada, gli autovelox sarebbero stati tutti registrati, uno per uno, come avviene per le vetture”, ha dichiarato in un’intervista alla trasmissione Zona Bianca, di Rete 4.

Il censimento non risolverebbe quindi il problema dell’omologazione, che è la ragione per cui gli automobilisti stanno vincendo molti ricorsi contro le multe degli autovelox: “Non esiste nessun apparecchio in Italia che abbia l’omologazione. Il provvedimento non potrà essere approvato”, ha concluso Spaziani.

I ricorsi vinti da Legal Man

Una delle principali attività del gruppo di Spaziani è quella di aiutare gli automobilisti proprio a fare ricorso contro le multe: “Rimangono soltanto i ricorsi. Alle amministrazioni non interessa e perseverano a mandare i verbali”, ha raccontato.

Legal Man ha poi spiegato: “Ho aiutato centinaia di persone e sto vincendo ogni ricorso. Gli autovelox devono essere eliminati tutti, perché non hanno l’omologazione”.