Carlo Taormina torna su Garlasco "Chiara aprì la porta a Stasi e a Sempio"

L’avvocato Carlo Taormina ha nuovamente esposto una sua personale ricostruzione del delitto di Garlasco, aggiungendo nuove ipotesi rispetto a quanto postato sui social. È rimasto fortemente colpito dal silenzio di Alberto Stasi che non ha mai pubblicamente accusato Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi e ipotizzato che ci possa essere stata in passato una presunta rivalità tra i due. Nel dettaglio ha ricostruito il giorno del delitto: “Magari quella mattina del 13 agosto Chiara aprì la porta prima all’uno e poi all’altro”.

Il suggerimento ad Andrea Sempio

Questa è una delle affermazioni rilasciate in una lunga intervista a Il Giornale.

Il 25 ottobre l’avvocato aveva già pubblicato su Facebook la sua ipotesi relativamente al delitto di Garlasco.

ANSA Andrea Sempio, accusato di concorso in omicidio per il delitto di Garlasco

Nel testo pubblicato sul social invitava Andrea Sempio a presentarsi in Procura e spiegare perché si sarebbe procurato un alibi falso, secondo Carlo Taormina.

A Il Giornale spiega che non sempre un falso alibi è un’ammissione di colpevolezza, il falso scontrino “può essere spiegato”.

L’ipotesi è quella della voglia di “liberarsi e risolvere il problema”.

Il desiderio di porre fine all’indagini su di sé potrebbe essere anche il motivo della presunta corruzione del procuratore Venditti.

Le anomalie investigative secondo l’avvocato

Nell’intervista l’avvocato ha spiegato di aver parlato di follie investigative, non di investigatori folli.

Per lui l’impronta 33, quella della mano insanguinata, è “una patacca” criticando fatti oggettivi e non persone.

Per Carlo Taormina il più grande errore di Andrea Sempio è stato sempre “negare tutto”.

La ricostruzione del delitto di Garlasco

“La mia ricostruzione è questa” continua a Il Giornale.

“Sempio era lì insieme a Stasi ma non è l’assassino. È solo una ipotesi la mia” aggiungendo ulteriori dettagli alla sua idea sull’omicidio di Chiara Poggi.

Carlo Taormina ha trovato anomala la scelta di Andrea Sempio di definire una conoscenza marginale quella con la vittima, visto che frequentava quotidianamente casa Poggi.

“Magari Stasi pensava che qualcosa ci fosse tra Chiara e Sempio” e, sempre ipotizzando, afferma che probabilmente quel 13 agosto 2007 la donna aprì la porta prima ad uno e poi all’altro.

In questo contesto si inserisce il dubbio dell’ex deputato sul silenzio di Alberto Stasi che non ha mai accusato Andrea Sempio del delitto.