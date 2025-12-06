Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, il telecronista della Formula 1 parla della malattia: come sta oggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: lo storico telecronista di Formula 1 per Sky ha parlato della malattia scoperta per caso durante un controllo effettuato a giugno. La diagnosi, ammette, lo ha sconvolto anche perché sua sorella è morta cinque anni fa per lo stesso male. La situazione è drammatica, ma la speranza non manca: a differenza della sorella, Carlo Vanzini ha potuto scoprire in tempo il tumore. Per questo si definisce un “malato fortunato”.

Carlo Vanzini e la scoperta del tumore al pancreas

Il 54enne Carlo Vanzini ha già affrontato dieci sedute di chemioterapia. Ora ne rimane una prima dell’intervento previsto a fine gennaio.

È seguito dal professor Stefano Crippa al San Raffaele di Milano, vicino a casa. A raccontare i dettagli della malattia e del modo in cui la sta affrontando è stato il diretto interessato, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Il giornalista ha raccontato la scoperta della malattia, avvenuta durante il “solito check up”:

Per prima cosa faccio una ecografia addominale. Lorenzo, l’ecografista, mi dice subito: dobbiamo parlare, c’è una lesione; si può prendere, ma devi correre. Chiamo subito mia moglie Cristina, che nonostante lo choc si attiva per prenotare una Tac e una visita con il chirurgo, a Verona.

Il noto giornalista continua a fare sport, pur con difficoltà, e vive il tempo con maggiore intensità, mantenendo un atteggiamento positivo.

Carlo Vanzini e la famiglia

Carlo Vanzini trova forza e sostegno nella sua bella famiglia composta dalla moglie Cristina Fantoni (giornalista a La7) e da tre figli. Se ha scelto di parlare pubblicamente del tumore al pancreas, è anche per rispetto dei figli che avevano iniziato a ricevere domande sui social.

Così ha trovato la forza di raccontare tutto ai figli, alla fine di luglio dopo una vacanza:

Cristina, ancora una volta, è stata bravissima: è la colonna portante della famiglia, è una donna fortissima. Ha cominciato lei: “Papà si deve curare”. Ma io ho chiesto di comportarsi come sempre, di farmi arrabbiare, perché non avevo bisogno di infermieri.

Un Natale particolare

Per queste festività ha scelto un albero di Natale bianco come simbolo emotivo, in questo periodo delicato e particolare.