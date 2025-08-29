Carlo Verdone e l'appello Pro Pal contro Butler e Gadot a Venezia: "Mi hanno messo in mezzo". Cosa è successo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carlo Verdone si è difeso dalle polemiche sull’appello pro Pal: l’attore ha chiarito di aver firmato solo contro la violenza a Gaza, non per escludere Gal Gadot e Gerald Butler dalla Mostra di Venezia. Verdone ha quindi condannato la censura degli artisti, ribadendo che il cinema deve restare luogo di confronto.

Carlo Verdone e la firma pro Pal

Carlo Verdone è uno dei 1500 registi e attori che hanno aderito all’appello in solidarietà a Gaza, ma la sua firma pro Pal sarebbe arrivata prima che alcuni aderenti chiedessero di escludere dalla Mostra del Cinema Gerald Butler e Gal Gadot.

Paradossalmente, la loro presenza alla rassegna non era neppure prevista (sono protagonisti del nuovo film di Julian Schnabel ispirato a Dante). Eppure entrambi sono stati simbolicamente messi alla berlina. Verdone però non c’entra: “Sono stato messo in mezzo” ha dichiarato al Corriere della Sera il regista e attore.

Gal Gadot e Gerard Butler

“Mi ha chiamato Silvia Scola, la figlia di Ettore Scola, chiedendomi se volevo firmare un appello contro quello che sta accadendo a Gaza, che va condannato in tutti i modi” ha spiegato. “In un secondo momento i promotori pro Palestina hanno aggiunto i nomi di quei due attori”.

L’esclusione di Butler e Gadot

Sull’eventualità di censurare alcuni interpreti, Verdone ha voluto quindi essere netto. “Non sono d’accordo nell’escludere gli artisti. Anche all’inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi. Ma cosa c’entravano loro?” si è domandato.

“Gli attori non possono diventare il tribunale dell’Inquisizione” ha aggiunto. “Un festival è un tavolo di confronto, di tolleranza e di libertà. Questo invece significa censurare. Poi certo non si possono chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo a Gaza”.

“Gadot e Butler non c’erano sotto quello che ho sottoscritto. Quei due non sono gente che tira le bombe, sono attori come me. Gadot è israeliana, ha prestato il servizio militare, lo fanno tutti lì” ha ricordato.

Quanto all’accusa di antisemitismo, l’attore è categorico: “Ma scherziamo? Il 60% degli amici che frequentavano il salotto di mio padre Mario, storico del cinema, erano ebrei, Leonard Bernstein, il violinista Yehudi Menhuin. Il suo più caro amico era Piero Sadun, il pittore astrattista che durante il fascismo dovette cambiare il cognome in Duna”.

Gadot e Butler e il sostegno a Israele

L’ostracismo verso Gal Gadot e Gerard Butler deriva da basi differenti. L’attrice è stata soldatessa e poi istruttrice di combattimento nell’esercito israeliano (IDF) tra il 2005 e il 2006. Ha inoltre partecipato a iniziative mediatiche che la legano ancora di più alle forze armate, diventando simbolo di supporto a Israele.

Gerard Butler, dal canto suo, è stato al centro di polemiche per aver partecipato a un gala di raccolta fondi nel 2018 organizzato dall’associazione Friends of the Israel Defense Forces, contribuendo così a finanziare l’esercito israeliano.

Per questi motivi, il collettivo Venice4Palestine ha chiesto che fosse ritirato l’invito a entrambi alla Mostra del Cinema di Venezia, ritenuti “ideologicamente e materialmente” schierati con il governo e l’apparato militare israeliano.