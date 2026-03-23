Carlo Verdone e la paura di perdere l'uso delle gambe prima dell'intervento alle anche, "non ce la facevo più"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carlo Verdone ha avuto paura di perdere l’uso delle gambe prima dell’intervento chirurgico alle anche a cui si è sottoposto. A rivelarlo è stato lo stesso attore e regista, ospite di Mara Venier a Domenica In. Verdone ha raccontato: “Non ne potevo più del dolore, era diventato insopportabile”.

Carlo Verdone e il racconto sull’operazione alle anche

Carlo Verdone, intervistato da Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 22 marzo, ha parlato dell’operazione alle anche a cui si è sottoposto.

L’attore e regista ha detto: “Ho conosciuto questo luminare dei luminari, gli ho detto: ‘Mi consegno a lei. Io faccio l’attore, se non cammino più…’. Mi ha risposto: ‘Si fidi’. Mi sono fidato e ha avuto ragione. In 58 minuti mi hanno staccato e riattaccato“.

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Verdone ha rivelato di non aver avuto paura: “Non ho avuto paura perché non ne potevo più del dolore, era diventato insopportabile. Ce lo avevo da troppo tempo, non andavo più neanche al citofono ad aprire. Stavo in poltrona, il cervello mi bloccava. Le ultime due settimane sono state impressionanti”.

A proposito del decorso post-operatorio, ha poi svelato un aneddoto: “Dopo 9 giorni camminavo senza stampelle. Ho anche pubblicato un video sui social e mi hanno pure sgridato”.

“Sono stati bravi loro e sono stato fortunato io”, ha chiosato il celebre attore e regista sull’intervento chirurgico alle anche.

Come sta Carlo Verdone

Carlo Verdone oggi ha 75 anni (è nato il 17 novembre 1950). Sul suo attuale stato di salute, ha detto: “La carrozzeria ancora tiene, ogni tanto si rompe qualcosa nel motore“.

Poi l’attore e regista ha aggiunto: “Quando puoi sostituirli, devi sostituire i pezzi, sennò te li tieni”. E ha confidato: “Non ho neanche più la tiroide”.

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno

Nel giorno in cui ha compiuto 75 anni, la città di Roma ha scelto di eleggere Carlo Verdone sindaco per un giorno, come già fatto in precedenza per Alberto Sordi.

Carlo Verdone, a Domenica In, ha raccontato: “È stato molto emozionante“.

Poi ha svelato un aneddoto sul giorno in cui Gualtieri gli ha proposto di fare il sindaco per un giorno: “Mi ha chiamato il sindaco e mi ha detto ‘Per il tuo compleanno ho un regalo per te: farai il sindaco come ha fatto Alberto Sordi’. Lì per lì mi è scappato ‘Ma così mi rovini il compleanno!‘”.