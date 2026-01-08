Carlo Verdone e la truffa sulla festa con i fan, la denuncia dell'attore sull'"esclusivo pass da 200 euro"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Verdone “usato” a sua insaputa per una truffa ai fan. Da giorni circola una mail firmata da un finto “team di gestione” dell’attore in cui viene promossa una fantomatica festa in cui si dice che Verdone sarà protagonista di un party esclusivo. Nel messaggio viene specificato che per partecipare all’evento si devono pagare 200 euro. Tutta una messa in scena. Non c’è alcuna festa e non bisogna sborsare nulla. Il regista romano ha ribadito ai microfoni del programma Dentro la Notizia che si tratta di un raggiro orchestrato da qualcuno che sta sfruttando il suo nome.

Carlo Verdone interviene sulla festa truffa a suo nome

La mail ingannevole viene inviata da un indirizzo fake “CarloVerdoneItalyManagement@gmail.com“. “Me ne sono accorto – ha spiegato il regista a Dentro la Notizia – quando alcuni amici mi hanno scritto “ma davvero fai una festa dove ringrazi i fan? Ma dove la fai?”. Io ho risposto che non avrei fatto alcuna festa.”

“Mi hanno poi detto – ha aggiunto – che era arrivata loro una mail da CarloVerdoneItalyManagement@gmail.com. Questo non è il mio indirizzo. Io non faccio alcuna festa”.

Verdone ha poi raccontato che, nonostante pochi giorni fa abbia smentito la vicenda attraverso un video pubblicato su Facebook e Instagram, tali mail continuano a essere inviate.

Verdone: “Sui social mi continuano a rubare l’identità”

Il truffatore, nei messaggi, parla di un karaoke in cui si canterebbe a squarciagola con l’attore. “Ma mai al mondo, mi mette una tristezza il karaoke. Però questa persona va fermata. Io ho fatto denuncia alla Polizia Postale ovviamente”, ha commentato sempre Verdone, visibilmente amareggiato per il raggiro a suo nome.

E ancora: “La festa doveva avvenire il 15 gennaio, poi l’hanno procrastinata al 30 gennaio. La mail è firmata dal “Team di gestione di Carlo Verdone”. Io non ho nessun team di gestione, ho un ufficio stampa a cui pensa una donna”.

“Se è la prima volta che mi rubano l’identità? No, mi capita 5 o 6 volte al mese – ha proseguito il regista -. C’è tanta gente che si spaccia per me, anche per rimorchiare ragazze. Io diverse volte al mese devo segnalare questi profili fake a Meta”.

Il regista: “A volte ci sono pazzi sotto casa mia”

Verdone ha infine riferito che la sua vita è piena di soddisfazioni, ma a volte assomiglia a una prigione, in quanto spesso non può uscire di casa serenamente.

“La mattina, prima di uscire, devo chiamare il portiere e chiedergli se c’è via libera perché c’è sempre qualcuno che mi aspetta. Chi ha un copione… o sono mitomani o sono dei pazzi. Io a volte ho dovuto chiamare i carabinieri. Non è una vita facile sotto certi punti di vista, è anche faticosa”, ha concluso l’attore.