Carlos Maria Corona "ha la sindrome di Asperger", cos'è il disturbo del neurosviluppo e quali sono i sintomi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Fabrizio Corona ha rivelato nel podcast Radici che il figlio Carlos Maria ha la sindrome di Asperger, definendolo un ragazzo straordinario e speciale. Il disturbo, che rientra nello spettro autistico, è una condizione del neurosviluppo caratterizzata da uno sviluppo cognitivo normale ma da atipicità nelle interazioni sociali e nella comunicazione.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sul figlio Carlos Maria

Ospite del podcast Radici, Fabrizio Corona ha parlato della sua vita privata svelando la condizione di salute del primogenito ventiduenne Carlos Maria, avuto dall’ex moglie Nina Moric: “Mio figlio ha la sindrome di Asperger, è un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”.

L’ex re dei paparazzi ha spiegato che il giovane attualmente vive all’interno di una comunità protetta, ma mantiene un legame costante con la famiglia e torna regolarmente a casa.

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Il ventiduenne si è integrato perfettamente nella nuova routine paterna, adora il fratellino neonato Thiago (avuto da Corona con l’attuale compagna Sara Barbieri) e ha instaurato un ottimo rapporto con la stessa Sara.

Il disturbo oltre i pregiudizi

Corona descrive la sindrome di Asperger non come un limite biologico, ma come una caratteristica singolare che rende il figlio speciale. Questo disturbo del neurosviluppo, che rientra nello spettro autistico, non compromette affatto le abilità intellettive o linguistiche del soggetto.

Come ricordato dalla neuropsichiatra Serenella Grittani, in passato le diagnosi tardive erano frequenti e molti tratti venivano scambiati per semplice timidezza patologica o stravaganza. Figure come Elon Musk, Greta Thunberg o la scrittrice Susanna Tamaro convivono apertamente con la sindrome.

Nel caso del CEO di Tesla, l’Asperger ha persino canalizzato le sue risorse intellettive in interessi specifici legati alla tecnologia, nonostante le difficoltà nel decodificare i segnali sociali impliciti.

Cos’è la sindrome di Asperger, le cause e i sintomi

Dal punto di vista clinico, questo disturbo dello spettro autistico si caratterizza per uno sviluppo atipico delle competenze di reciprocità socio-emotiva, per la presenza di comportamenti ripetitivi e per l’insorgenza di interessi altamente specifici e totalizzanti.

Chi ne è affetto mostra un’intelligenza nella norma, ma fatica a interpretare il sarcasmo, l’ironia e le sfumature della comunicazione, manifestando talvolta un tono di voce piatto. Non esiste una causa univoca: l’insorgenza è legata a una complessa interazione tra fattori ambientali e componenti genetiche, con queste ultime che mostrano un impatto tra il 40% e il 90%.

Sebbene non esista una cura, le linee guida nazionali raccomandano interventi psicoeducativi precoci e terapie cognitivo-comportamentali mirate a potenziare le capacità conversazionali.