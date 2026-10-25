Carlotta Bolognini e il Premio Bolognini 2026: “La memoria deve dialogare con il presente”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Custodire la storia del cinema significa molto più che conservarne nomi, immagini e successi. Vuol dire mantenerne vivo lo spirito, trasmettendo alle nuove generazioni il valore delle opere e delle persone che hanno contribuito a renderle immortali. È in questa prospettiva che si inserisce il Premio Bolognini 2026, un appuntamento dedicato al cinema italiano e ai suoi protagonisti, nel segno di una tradizione artistica e produttiva profondamente legata alla cultura del nostro Paese. Carlotta Bolognini, erede di una delle famiglie più rappresentative della cinematografia italiana, è una testimone privilegiata di questa memoria. Il suo sguardo attraversa il patrimonio artistico lasciato dallo zio, il regista Mauro Bolognini, e l’attività del padre, il produttore Manolo Bolognini. Due fratelli che, ciascuno nel proprio ambito, hanno contribuito alla valorizzazione di interpreti e talenti straordinari. L’edizione 2026 del Premio Bolognini, in programma il 25 ottobre a Roma, renderà omaggio anche a Claudia Cardinale, protagonista indimenticabile del cinema italiano e internazionale, ricordando il legame artistico che la unì ai fratelli Bolognini. La serata sarà inoltre dedicata alla memoria di Kiki Puccini, proprietaria del Radisson Blu Grand Hotel Ritz, sede dell’appuntamento 2026, recentemente scomparsa e legata a Carlotta da un profondo rapporto di amicizia. Un’occasione per riflettere sul significato della memoria culturale, sul futuro del cinema d’autore e sulla responsabilità di custodire e tramandare una grande eredità artistica.

Carlotta, il cognome Bolognini richiama una stagione fondamentale del cinema italiano. Qual è oggi la responsabilità più grande che sente nel custodire questa eredità: preservare ciò che è stato oppure trovare nuovi modi per renderlo attuale?

“Credo che la memoria abbia valore soltanto quando riesce a dialogare con il presente. Il patrimonio lasciato dalla mia famiglia è straordinario, ma non deve diventare qualcosa da contemplare esclusivamente con nostalgia. Occorre continuare a raccontarlo, contestualizzarlo e farlo conoscere anche a chi non ha vissuto direttamente quella stagione cinematografica. Custodire un’eredità significa rispettarne l’identità, ma anche trovare linguaggi e occasioni capaci di avvicinarla alle nuove generazioni”.

Mauro Bolognini e Manolo Bolognini hanno operato in ambiti diversi, rispettivamente nella regia e nella produzione, contribuendo entrambi alla storia del cinema italiano. Che cosa ci insegna il loro percorso sul rapporto tra visione artistica e capacità produttiva?

“Il cinema è un’arte collettiva, nella quale il talento individuale ha bisogno di incontrare competenze, sensibilità e capacità organizzative. Mio zio Mauro aveva una visione registica riconoscibile, una particolare attenzione alla psicologia dei personaggi, agli ambienti e alle sfumature dell’animo umano. Mio padre Manolo, dal canto suo, ha rappresentato una figura importante sul versante produttivo. Sono due dimensioni differenti, ma complementari: senza una visione artistica il cinema rischia di perdere profondità; senza una produzione capace di sostenerla, quella visione può non arrivare mai sullo schermo”.

Tra i momenti più significativi del Premio Bolognini 2026 ci sarà un omaggio a Claudia Cardinale. Quale aspetto della sua personalità artistica ritiene meriti di essere ricordato oggi, oltre alla sua straordinaria bellezza e alla notorietà internazionale?

“Claudia Cardinale è stata molto più di un volto bellissimo. Aveva una presenza scenica potente, un temperamento personale e una capacità di attraversare personaggi e registri differenti senza perdere la propria identità. La sua carriera racconta l’evoluzione di un’interprete che ha saputo affermarsi in un panorama cinematografico complesso, lavorando con grandi registi e lasciando un segno riconoscibile. Ricordarla significa anche riconoscere il valore di un’artista che ha contribuito a dare al cinema italiano una dimensione internazionale”.

US: Lisa Bernardini

Il legame di Claudia Cardinale con Mauro e Manolo Bolognini rappresenta una pagina importante della storia del cinema. Quanto contavano, in quella stagione, la capacità di riconoscere il talento e la fiducia tra registi, produttori e interpreti?

“La fiducia era fondamentale e, in realtà, lo è ancora oggi. Un regista deve saper vedere nell’attore possibilità che non sempre sono immediatamente evidenti; un produttore deve creare le condizioni perché un progetto possa svilupparsi; un interprete deve sentirsi libero di mettersi in gioco. Quando queste sensibilità si incontrano, può nascere qualcosa che supera il singolo film. I sodalizi artistici più felici non si fondano soltanto sulla professionalità, ma anche sul rispetto reciproco e sulla capacità di riconoscere il valore dell’altro”.

La serata sarà dedicata anche a Kiki Puccini, alla quale era legata da un rapporto di amicizia. In che modo desidera che venga ricordata e quanto conta, nelle iniziative culturali, la dimensione umana che si nasconde dietro i ruoli pubblici?

“Kiki Puccini è stata una persona importante nella mia vita e la sua scomparsa lascia un vuoto umano che va oltre il suo ruolo professionale. Desidero che il suo ricordo sia accompagnato dall’affetto e dalla gratitudine di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Le iniziative culturali sono fatte di progetti, organizzazione e risultati, ma dietro tutto questo esistono relazioni, amicizie, gesti di generosità e percorsi personali. Dedicare a lei la serata significa riconoscere che la memoria non riguarda soltanto le opere e i successi, ma anche le persone che hanno lasciato un segno nella nostra vita”.

Quali sono i premiati dell’edizione 2026 del Premio Bolognini e quali criteri hanno guidato la sua scelta?

“Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni del Premio Bolognini, ho scelto di premiare professionisti appartenenti a diversi reparti della troupe cinematografica, ognuno fondamentale per la riuscita di un film. Una carrellata di grandi nomi. L’attore e regista Kim Rossi Stuart, ad esempio, al quale sono molto legata perché ci siamo conosciuti da bambini. Kim cominciò proprio a cinque anni nel film di zio Mauro, Fatti di gente perbene. Tra i premiati figura anche l’attrice Simona Cavallari, che considero una brava interprete, meritevole di un riconoscimento ancora maggiore, e il regista Matteo Garrone, una persona di grande sensibilità”.

E poi?

“Un riconoscimento andrà anche ai Fratelli Cartocci, per il loro lavoro nel settore dei mezzi tecnici. Senza realtà come la loro non sarebbe possibile garantire camerini mobili e il trasporto delle attrezzature necessarie ai diversi reparti sui set in tutta Italia. Ci sarà poi il grande costumista Maurizio Millenotti, che ha realizzato abiti rimasti nella storia del cinema, e Luigi Rocchetti, che ha truccato alcuni dei più grandi attori del mondo. Un posto speciale spetta a Franco Nero, da sempre presente nella mia vita, in casa e sul set, con cinque film realizzati insieme a mio padre. Tra i riconoscimenti figura anche quello alla segretaria di edizione Elide Cortesi, che iniziò a lavorare, ancora minorenne, proprio in un film di zio Mauro. Saranno premiati anche professionisti della fotografia come Nino Celeste e Roberto Girometti, oltre a Chiara Colizzi, che ha prestato la voce a centinaia di attrici americane, tra le più famose. Chiara è inoltre figlia del grande Pino Colizzi, che ebbe anche un ruolo in Metello. Ci saranno tante altre presenze e contenuti importanti. È previsto anche un Premio Speciale ad Annamaria Farricelli, per un percorso narrativo che ricalca la struttura drammaturgica dei grandi personaggi del cinema d’autore”.