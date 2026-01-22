Carlotta Parodi, l'intervista all'attrice: “Il dolore non va nascosto, raccontarlo può salvare qualcuno”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che iniziano come tutte le altre. Hai una scaletta, qualche appunto, forse la traccia di un obiettivo. Ma poi succede qualcosa: una risposta si apre, una frase si incrina, una voce si fa più vera. E tutto cambia. Con Carlotta Parodi è andata così. Il dialogo per quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie si è spostato, naturalmente, da una dimensione professionale a una molto più personale, intima, umana. Attrice, autrice, performer di talento, Carlotta Parodi non ha mai nascosto le sue fragilità, ma nemmeno le ha mai usate come etichetta. In questa conversazione, che a tratti sembra una seduta condivisa, altre volte una telefonata tra due persone che si capiscono senza bisogno di troppe spiegazioni, parla della sua infanzia senza filtri: l’assenza del padre, un rapporto complesso con la madre, i primi segnali di un dolore silenzioso che si sarebbe trasformato nell’anoressia. Racconta la terapia come ancora di salvezza, ma anche come forma di amore incondizionato, quella che a volte nella vita non si riceve, ma si trova. O si costruisce. Non è un’intervista “da ufficio stampa”. Non si parla (quasi) mai di copioni o contratti, e quando si toccano temi legati al cinema o ai festival, lo si fa da dentro, con la consapevolezza di chi vive questo mestiere come uno strumento non di esposizione ma di senso. Carlotta Parodi crede in un’arte che scuote, che scava, che non addolcisce i traumi ma li rende visibili, condivisibili. Perché è solo da ciò che si vede che si può partire per cambiare. A colpire non è solo quello che dice, ma come lo dice. Il tono diretto, l’ironia che non protegge ma accompagna, la capacità di restare lucida anche quando si parla di ferite ancora aperte. È una testimonianza, più che un racconto. Ed è anche un invito: a smettere di fingere che vada tutto bene, a non avere paura di nominare il dolore, a usare le parole – o l’arte – per dare voce a chi non ce l’ha ancora fatta. Carlotta Parodi non cerca approvazione. Cerca verità. E se qualcuno, leggendo queste righe, sentirà che quella verità gli somiglia, allora forse, anche solo per un momento, si sentirà meno solo.

È reduce dalla partecipazione come giurata al Matera International Film Festival. Che esperienza è stata?

“Ho ricoperto per il secondo anno consecutivo il ruolo di giurata al Matera International Film Festival 2025. In questa edizione ho avuto il piacere di essere in giuria con nomi importanti come Darko Perić: ero già una sua estimatrice per il personaggio di Helsinki nella serie La Casa di Carta e trovarmi in giuria al suo fianco è stato particolarmente emozionante. Il confronto si è arricchito grazie alla presenza di Pippo Mezzapesa e Francesca Rettondini ed è stata anche una bella occasione per rivedere Cristina Donadio. Il mio incarico è stato quello di giurata delle sceneggiature, con particolare attenzione agli script stranieri, molti dei quali ambientati negli Stati Uniti. Ritrovarmi per il secondo anno in un contesto di grande qualità e scambio, nella cornice unica di Matera, è stato ancora una volta molto significativo, all’interno di un evento così prestigioso e ricco di ospiti internazionali, guidato dalla direzione artistica di Leonardo Fuina”.

Oggi però è molto lontana, ma anche questa distanza ha una ragione precisa. Dove si trova in questo momento?

“In realtà vivo piuttosto stabilmente negli Stati Uniti, però in questo preciso momento sono dall’altra parte dell’oceano perché impegnata nelle prove per un film. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, salvo eventuali slittamenti: si tratta di un progetto molto importante per me, perché interpreto uno dei ruoli principali in un film destinato ad Amazon Prime Video. Il mio personaggio si chiama Alessandra Russo, ed è quello che qui si definisce un villain, un’antagonista. È un ruolo cupo, complesso, una donna con molte ombre.

Che tipo di film è?

“È un lungometraggio diretto da una regista americana che ha un background giornalistico: è membro di SAG-AFTRA, quindi dell’unione degli attori, registi e giornalisti di Hollywood. È la sua opera prima come regista. Il film ha una doppia destinazione: da un lato, sarà distribuito in streaming, ma l’obiettivo è anche quello di partecipare a festival internazionali. Il titolo è Heroes – The Crosses We Bear, che si potrebbe tradurre come ‘Gli eroi e le croci che portano addosso’. Le riprese si svolgeranno principalmente a New York, con forse qualche scena a Philadelphia, ma la maggior parte delle location saranno nella Grande Mela”.

Per lei, che spesso ha ricoperto ruoli da protagonista “positiva”, com’è ritorvarsi dall’altra parte?

“Non è proprio una novità assoluta. Qualche anno fa, nella fiction italiana Provaci ancora Prof!, avevo già interpretato un personaggio negativo, una donna tossicodipendente che per procurarsi la droga rubava, uccideva… Era un personaggio ricorrente presente in nove episodi e in uno in particolare venivano fuori tutte le sue azioni più estreme. Però il contesto era diverso: quella era una fiction familiare, molto popolare, e il ‘cattivo’ aveva comunque un tipo di narrazione più contenuta. In questo nuovo film, invece, il mio personaggio è davvero oscuro. Non lo giudico, cerco sempre di non farlo coi ruoli, ma è difficile non riconoscerne la negatività. È la mandante di crimini, non ha alcun arco evolutivo, non si pente, non cambia. È un capo donna di un’organizzazione criminale. Gli americani, tra l’altro, tendono ad associare spesso i personaggi italiani a questo tipo di immaginario. Diciamo che è un personaggio nello stile di Gomorra, per capirci”.

L’affascina di più interpretare l’eroina o quei ruoli che le fanno esplorare i lati più oscuri dell’animo umano?

“La verità? i miei lati d’ombra, nella vita reale, mi fanno paura. Quando mi trovo davanti a un personaggio simile, la prima reazione è sempre di rifiuto. Poi, però, cerco di farmeli amici. Non sono una persona sadica, ovviamente, come – si spera – non lo è nessuno sano di mente. Però se devi interpretare un personaggio simile, devi trovare dentro di te qualcosa, anche solo vagamente, che ti consenta di entrare in quella mentalità. Tutti noi, in fondo, abbiamo parti di noi stessi che non vogliamo esplorare. Io ho fatto tredici anni di analisi e certi sentimenti – come la rabbia, l’aggressività – mi spaventano ancora oggi. Quindi, quando lavoro su ruoli così, all’inizio ho un rigetto, ma poi provo a separare la parte personale e costruire una relazione con il personaggio. È l’unico modo per renderlo credibile. Anche perché qui in America, sul set, il lavoro è molto duro: si fanno settimane di prove, letture a tavolino con tutto il cast e con la regista, esercizi fisici. A volte provi per un mese prima ancora di girare, come sta succedendo anche ora”.

Nel frattempo, è anche impegnata con un altro progetto molto diverso: un documentario per cui è finalista al Premio Solinas, Redención.

“È un progetto sulla realtà dei canners a cui tengo tantissimo. Abbiamo fatto quasi tre mesi di ricerca sul campo, intervistando persone: è un lavoro profondo, impegnativo. L’approccio qui è molto diverso da quello italiano. Non interessa a nessuno se quel personaggio ti mette a disagio: tu sei un professionista, devi affrontarlo. E più riesci a spingerti all’estremo, meglio è. Questa è la mentalità con cui si lavora. A volte ti trovi a lottare con quello che provi, ma devi metterlo da parte e restare lì, sul pezzo”.

A dimostrazione che il Premio Crocitti come ‘Attrice internazionale in carriera’ era più che giustificato. Che ha significato per lei?

“Il Premio Crocitti è stato per me una grande gioia. Anche perché, in quell’edizione, sono stati premiati artisti straordinari: Paola Cortellesi, Kim Rossi Stuart, Paolo Conticini – con cui tra l’altro avevo già lavorato proprio in Provaci ancora Prof! – ma anche Max Cavallari, Massimo Lopez, Giovannesi, Gabriel Montesi… Quindi, essere in quella rosa, in quel gruppo di nomi importanti, mi ha fatto davvero piacere. Per me, però, significa anche un’altra cosa: che la disciplina e l’impegno che ci ho messo nel lavoro, nel tempo, sono riusciti a comunicare qualcosa anche oltre i confini del mio paese. È questo che mi porto dentro. Mi piace molto scrivere, anche se la scrittura è arrivata dopo rispetto alla recitazione, che rimane la mia occupazione principale. Però penso che abbiano apprezzato proprio questo mix: da una parte la mia prova nel cortometraggio Sabbie mobili, che raccontava una problematica molto particolare, e dall’altra Redención, che invece affronta una realtà completamente diversa e lontana da quella italiana”.

Ci vuole raccontare qualcosa in più su Redención e sul tema che tratta?

“Redención è un progetto che racconta una realtà americana quasi sconosciuta in Italia: quella, appunto, dei canners, i raccoglitori di bottiglie e lattine che vivono recuperando materiali riciclabili per sopravvivere. È una fascia della popolazione invisibile, eppure fondamentale per l’ecosistema urbano di New York. Quando abbiamo proposto questo progetto al Premio Solinas, ci è stato detto che una tematica simile non era mai arrivata prima. Ecco, forse proprio questo ha fatto la differenza. Per me essere definita ‘attrice internazionale in carriera’ significa questo: riuscire a comunicare in modo trasversale, a raccontare storie che altrimenti non verrebbero mai conosciute. Non siamo stati i primi in assoluto a parlare dei canners, certo, ma nel contesto del Premio Solinas sì. E allora pensi: ‘Ok, sono in un altro paese, ma il mio piccolo contributo riesce a dire o a smuovere qualcosa’. E questo è tanto”.

Ha la sensazione di essere più apprezzata all’estero che in Italia?

“Assolutamente sì. Lo dico sinceramente: io in Italia non ci tornerei. Non lo dico con rabbia o amarezza, ma come constatazione. Ho una fisicità particolare, mettiamola così, e questo spesso mi ha penalizzata. Mi sono sentita dire più volte cose come: ‘Eh, però questo seno è troppo grande…’ oppure altri commenti su caratteristiche fisiche che nulla avevano a che fare con il ruolo o con le mie capacità. Negli Stati Uniti ciò non esiste. Non esiste quando vai al supermercato, quando cammini per strada, figuriamoci nei provini. Tu vai, fai la tua audizione. Nessuno vuole sapere chi conosci, da dove vieni, se sei raccomandata o meno. Se fai un buon provino, forse riceverai una chiamata. Se no, si passa oltre. È semplice, ed è molto più meritocratico”.

La mancanza di meritocrazia in Italia le ha mai fatto perdere fiducia?

“Tante volte ma la realtà non eccezionale da cui provengo mi ha fatto resistere. Ho studiato inAccademia, con tutto l’impegno che comporta: entrarci, frequentarla, uscirne preparata. E poi ti ritrovi davanti a un mondo del lavoro dove vieni convocata a un provino, presumendo di conseguenza che tu abbia i requisiti per quel ruolo… e invece ti trovi davanti una valanga di ‘ma’. ‘Ma il seno è troppo grande’, ‘ma sei troppo alta’, ‘ma sei troppo bassa’… È la classica storia di Tootsie: c’è sempre qualcosa che non va. Questo ti destabilizza, ti scoraggia. Io ho vissuto momenti di grande sconforto. Più di una volta ho pensato di mollare tutto, anche perché ho studiato psicologia, e un’alternativa ce l’avevo. Mi sono detta: ‘Basta, vado avanti con questa strada e amen’. Poi però arrivava un provino che andava bene, un evento che andava bene… è arrivato Sabbie mobili, che era il mio primo cortometraggio in assoluto, e ha vinto tantissimi premi. Da lì ho ottenuto anche un ‘visto per persone eccezionali’ per lavorare negli Stati Uniti: si chiama proprio così, non è che l’hanno dato a me perché sono eccezionale, è la dicitura ufficiale del visto (ride, ndr). E quindi pensi: forse, alla fine, la tenacia qualcosa sta ripagando”.

Una realtà “non eccezionale” di provenienza. Cosa intende?

“Mi riferivo alla mia famiglia d’origine. Sono cresciuta solo con mia madre. Mio padre è andato via quando avevo sei anni, ed era tossicodipendente. Quindi sono cresciuta con il peso di un passato difficile, cercando di non ripetere quegli errori. La prima volta che mi sono trovata coinvolta in un progetto cinematografico è stato per caso. Ma da subito ho sentito un senso di appartenenza, qualcosa che non aveva a che fare con l’apparire, ma con il bisogno di fare. Per me recitare è stato – ed è – un modo per trasformare il dolore in qualcosa di utile, di bello. Quando accettare il ruolo di una madre con depressione post-partum e con disturbi psichiatrici come in Sabbie mobili, vedo prima di tutto il dolore. Certo, studio la patologia anche da un punto di vista clinico, per renderla vera. Ma quello che mi muove dentro è riconoscere quel dolore e dargli una forma. Io ne ho uno mio, personale, molto grande, e sento il bisogno – forse la necessità – di trasformarlo in qualcosa che abbia senso. Per me è una questione di sopravvivenza”.

Quindi la recitazione è, in qualche modo, una forma di catarsi per lei?

“Non so se si possa parlare di cura, ma sicuramente è qualcosa che lenisce. È un modo per affrontare e dare voce a emozioni che nella vita quotidiana non mostriamo. Dolore, rabbia, ferite… Un personaggio ti permette di metterle in scena, di restituirle, senza paura. La recitazione non cura, ma può lenire. Ed è così che la vivo”.

In molti crescono con l’assenza di un genitore. Cosa lascia, secondo lei, quel tipo di mancanza?

“Rimane un vuoto. Che tuo padre sia morto o se ne sia andato poco cambia: è una figura che non c’è. Da bambini si ha bisogno di quella presenza, anche perché la società te la sbatte in faccia in continuazione. Tu non ce l’hai, e ti senti diverso. Ricordo il primo giorno di scuola elementare: tutti arrivavano con mamma e papà, io con i nonni. ‘Perché non c’è tuo papà?’. Cominci a sei anni a dare spiegazioni, e vai avanti tutta la vita”.

Da bambina, dove cercava un senso di normalità?

“Doppiavo i cartoni animati. Mia madre lo racconta sempre. Mi chiudevo nella mia cameretta e ridavo voce ai personaggi, per esempio ad Aladdin, cento volte. Li imparavo a memoria ascoltandoli. Quel mondo mi proteggeva, mi dava sicurezza. Non c’erano giudizi, e c’era sempre un lieto fine. Ora che ci penso, credo sia stata una forma ingenua, infantile, ma molto autentica, di gestire un dolore più grande di me. La socialità amplificava il disagio, e io mi rifugiavo lì”.

Recentemente ha partecipato al ReWriters Fest, curando un panel sulla body positivity. Cosa le ha lasciato quell’esperienza?

“Tantissimo. Il corpo è troppo spesso oggetto di stigma. Più tempo passo lontana dall’Italia, più quando ci torno sento il peso di quegli sguardi. Qui in America vivo liberamente. In Italia sento di dovermi controllare, vestire in un certo modo. Volevo parlare di questo perché credo che il corpo sia spazio d’identità e autoaffermazione, e meriti rispetto in ogni sua forma. Anche le cicatrici, fisiche o dell’anima, meritano rispetto. Quando Eugenia Romanelli mi ha invitata al panel, ho scelto subito di parlare di body positivity. Non riguarda solo i corpi grassi, ma anche quelli non conformi ai canoni cinematografici. Con me c’erano Giovanni Ciacci, che ha parlato della sua esperienza con la sieropositività e del corpo considerato ‘malato’ dai media, e Leonardo Mendolicchio, psichiatra, che ha portato una prospettiva clinica su disturbi alimentari e stigma. È stato un confronto bellissimo. Ne è uscita un’autoaffermazione collettiva, un dibattito profondo che andava oltre l’apparenza”.

Ha mai avuto un rapporto difficile con il suo corpo?

“Sono il giudice più severo di me stessa. Nonostante il mio corpo sia, in apparenza, dentro certi canoni, non l’ho mai accettato. Ho sofferto di anoressia per anni. Fu quello che mi portò per la prima volta in analisi, e che mi ha salvata. Lo dico sempre: meno male. Quella caduta fu la goccia che ha salvato tutto il resto. Altrimenti forse avrei fatto scelte molto peggiori. Mia madre, purtroppo, ha commesso un errore: da bambina mi portava a concorsi di bellezza. Io non li volevo fare, ma lei era l’unico genitore che avevo. Cercavo di renderla felice. E da lì è nata una visione distorta di me stessa: dover essere sempre magra, perfetta, amabile. Per fortuna sono uscita dall’anoressia, ma tante e tanti non ce la fanno. Oggi, se qualcuno fa un commento sul mio corpo, reagisco: ‘Fatti gli affari tuoi’”.

Ecco perché si sente così coinvolta nella sensibilizzazione su questi temi.

“Esatto. Sento fortemente il bisogno di parlare di disturbi psichiatrici, perché sono ancora pieni di stigma. Questo lavoro per me è anche un mezzo per dare voce a chi non ce l’ha. Magari per aiutare una ragazzina di 12 anni che si mette le mani in gola, o un bambino di 7 anni che vive un dolore simile al mio. Voglio, nel mio piccolo, fare qualcosa”.

Penso sempre, per esperienza diretta, che chi ha vissuto un disturbo alimentare sappia quanto sia subdolo: anche se credi di esserne uscito, ogni tanto bussa alla porta. Le capita ancora?

“Sì, purtroppo è così. L’estate scorsa, per esempio, ho provato il digiuno intermittente, che qui negli Stati Uniti va molto di moda. Mi sono resa conto che mi triggerava tantissimo. Dimagrivo troppo velocemente, e scattavano meccanismi pericolosi. Ho detto: basta”.

Tornando al rapporto con sua madre: ha detto che voleva compiacerla. Era un modo per ricevere amore?

“Il mio desiderio di renderla felice era fame d’amore. Ho cercato spesso l’amore anche in figure sbagliate, finendo per vivere relazioni tossiche. Mi sembrava amore, ma non lo era. Era bisogno, dipendenza. In realtà, credo di aver trovato una forma di amore nella relazione con la mia terapeuta. Lo so, non è corretto dirlo ed è sbagliato, ma è la verità. Per 13 anni è stata una figura guida. Quando avevo attacchi di panico, lei mi accompagnava anche agli esami. Era un rapporto professionale, certo, ma io ci vedevo un sentimento autentico, disinteressato. L’unico adulto che mi ha veramente accompagnata con costanza. Oltre a lei, i miei nonni materni. Sono cresciuta con loro, mi hanno dato tanto. Poi però, da adolescente, ho dovuto cavarmela da sola: a 15 anni sono andata via di casa. Mia madre viveva in Piemonte, io studiavo a Genova, quindi vivevo sola. E da lì ho cominciato ad avere le mie prime esperienze, le mie prime relazioni. Ma l’amore vero? Forse lo sto ancora cercando. Ho capito che non posso dare la colpa agli altri: forse sono io a essere respingente. Forse devo ancora curare qualcosa dentro di me. Magari tra un anno ci risentiamo e le dirò: ‘Pietro, ho trovato l’amore’”.

Carlotta, oggi, che cosa sogna?

“Sogno di essere, prima di tutto per me stessa, un essere umano migliore. Non è una frase fatta: sento davvero il bisogno di fare i conti col punto in cui sono oggi. Perché c’è sempre quella vocina che ti dice: ‘Guarda dove sono gli altri, guarda dove sei tu’. E allora vorrei riuscire a dire: ‘Ok, questo è il mio punto di partenza, provo a starci bene’. Desidero serenità, più che traguardi professionali. Non sogno l’Oscar, per capirci. Anche se è bello ottenere cose, dopo ogni successo c’è sempre un altro obiettivo, e così si finisce in una trappola da cui non voglio più essere catturata. Dal punto di vista psicologico, vorrei guarire dagli attacchi di panico. Ne soffro da tempo, e sono devastanti. Per dire: la prima cosa che ho dovuto fare quando mi sono trasferita in America è stata comprare una macchina, perché non riuscivo a prendere la metropolitana. Ogni giorno mi sveglio con la voglia di fare qualcosa per stare meglio. E poi, a livello creativo, sogno di scrivere storie che risuonino, che abbiano un senso per chi le guarda”.

Chi fa il suo lavoro viene spesso visto come un modello. Per questo, raccontare anche il lato fragile serve.

“Concordo. L’arte deve anche veicolare questi messaggi, non solo quelli dei personaggi. Anche la nostra storia può essere d’aiuto a qualcuno. C’è una frase, tratta dal film Shame, che mi ha sempre colpito. Dice: ‘Non siamo brutte persone, veniamo solo da brutti posti’. La sento mia, profondamente. Non sono una cattiva persona. Vengo solo da un brutto posto. E cerco ogni giorno di essere migliore di quel posto da cui provengo”.