Carlotta Vagnoli attacca Selvaggia Lucarelli, la scrittrice parla dell'indagine per stalking: "Ho perso tutto"

Carlotta Vagnoli dopo un lungo silenzio ha pubblicato tre video su Instagram per spiegare le conseguenze dopo il coinvolgimento un’indagine per stalking e diffamazione. La critica principale è alla diffusione di chat private da parte di Selvaggia Lucarelli: la scrittrice denuncia pesanti ricadute personali e professionali legate alla vicenda giudiziaria e mediatica.

I video di Carlotta Vagnoli su Instagram

Tre video su Instagram, lì dove da mesi tutto taceva, per spiegare le sue ragioni e denunciare le conseguenze del coinvolgimento nel procedimento giudiziario e mediatico. Un silenzio, quello di Carlotta Vagnoli, motivato dalla necessità di “mettersi in sicurezza” e comporre le proprie memorie difensive.

“Ora che ho depositato le memorie, il pm farà le sue valutazioni e capiremo se ci sarà un rinvio, che è probabilissimo, a giudizio o un’archiviazione” ha spiegato sui social.

Nel procedimento, la scrittrice è indagata dalla Procura di Monza insieme a Valeria Fonte con l’accusa di stalking e diffamazione, reati che gli inquirenti ritengono consistano in una presunta “campagna di molestia e denigrazione” online.

Secondo l’accusa, questa presunta condotta avrebbe causato uno stato d’ansia significativo e modificazioni importanti nella vita quotidiana di due persone coinvolte, identificate dai nomi A.S. (un giornalista) e Serena Mazzini, nota sui social con lo pseudonimo Serena Doe.

Selvaggia Lucarelli e le chat private

Il caso ha catturato l’attenzione mediatica soprattutto quando Selvaggia Lucarelli ha diffuso alcune chat private estrapolate in un articolo sul Fatto Quotidiano. In queste conversazioni Vagnoli e altre persone avrebbero espresso commenti duri verso personaggi pubblici.

Per la scrittrice “solo le parti coinvolte nel procedimento potevano avere quegli atti perché erano limitati all’ambiente della causa in corso”, sostenendo che parte del materiale sarebbe stata condivisa in modo improprio da qualcuno coinvolto nel processo.

Vagnoli ha affermato che, sebbene le chat fossero numerose (circa 8.000 pagine), sono state estratte solo poche frasi (circa 22) presentate in modo decontestualizzato. “La proporzionalità ci insegna una cosa diversa rispetto a come è stata raccontata” ha evidenziato.

I commenti sui personaggi pubblici

Tra i contenuti al centro della discussione, Vagnoli cita commenti relativi a figure come Sergio Mattarella, Roberto Saviano e Chiara Valerio, definendoli “sfoghi interni” piuttosto che affermazioni di rilievo pubblico.

Particolare risalto ha avuto un commento su Michela Murgia, recentemente scomparsa, che Vagnoli ha spiegato come contestualizzato in uno scambio riferito a un battibecco lavorativo.

“Io quel giorno ho fatto una cosa terrificante, che non mi perdonerò mai, soprattutto farla a una persona come Michela, che è stato darle ragione per levarmela dalle balle in una discussione sul gesto di un collega. Lei era una meravigliosa str***a, sapeva esattamente come fare per non farsi rompere i co***ni, anche da me”.

Le conseguenze

La scrittrice ha denunciato gravi ricadute nella sua vita personale e lavorativa a seguito del caso. Secondo le sue dichiarazioni, ha dovuto rinunciare a diversi progetti professionali, incluso “un libro a cui ho lavorato due anni di ricerca, studio e scrittura, che doveva uscire a inizio 2026”.

“Non sono colpevole di niente, in questa situazione si è alzata anche una parte della società che non vedeva l’ora di vendicarsi su donne, specialmente facenti parte di un movimento o a sinistra” ha puntato il dito Vagnoli. “Io ho visto la mia faccia finire su volantini di gruppi di estrema destra neonazisti e ho visto i gruppi incel farmi a pezzi con una violenza senza precedenti”.

Chi è Carlotta Vagnoli

Carlotta Vagnoli è una scrittrice, attivista femminista e content creator italiana, nata a Firenze nel 1987. Attiva dal 2015 nel dibattito pubblico sui temi di uguaglianza di genere, linguaggio e violenza contro le donne, ha iniziato la sua carriera professionale come sex columnist per le riviste GQ e Playboy prima di affermarsi come voce significativa del femminismo digitale e contemporaneo.

Autrice di saggi e romanzi, utilizza i social media, in particolare Instagram, per diffondere contenuti di sensibilizzazione sociale e tiene regolarmente lezioni nelle scuole italiane sul consenso e la prevenzione della violenza di genere. Dal 2022 partecipa a programmi radiofonici e porta in tour monologhi teatrali che esplorano il ruolo delle donne nella società.