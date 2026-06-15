Carlotta Vagnoli svela la chat "Staff Ticinese" di dipendenti Atm a Milano con foto intime rubate a passeggere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fotografie che inquadrano parti intime delle passeggere rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. E scambiate in una chat dei dipendenti Atm di Milano chiamata “Staff Ticinese“, con tanto di commenti sessisti. Un’attività che è stata scoperta e denunciata da una passeggera e poi resa pubblica dalla scrittrice Carlotta Vagnoli. L’azienda di trasporti milanese ha avviato una indagine interna per fare “piena luce sull’episodio”.

Foto intime delle passeggere nella chat dei dipendenti Atm a Milano

“Un’ennesima chat in cui corpi di donne ignare di essere riprese vengono scambiati e commentati con violenza e sessismo tra colleghi”. Così sui social la scrittrice Carlotta Vagnoli parla dello scandalo che ha colpito l’Atm di Milano.

Secondo quanto ricostruito, alcuni dipendenti dell’azienda dei trasporti pubblici si scambiavano in una chat chiamata “Staff Ticinese” foto di donne riprese dei sistemi di videosorveglianza interni ai mezzi pubblici.

ANSA

Immagini rubate che ritraggono parti intime delle passeggere, accompagnate da commenti sessisti.

Carlotta Vagnoli svela la chat “Staff Ticinese”

Un caso che è stato scoperto per caso da una passeggera, che aveva seduto accanto sul tram un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa dell’azienda.

La ragazza ha notato che l’uomo, col cellulare in mano, era impegnato in un fitto scambio di messaggi e foto di donne in una chat dal titolo “Staff Ticinese”.

Il caso è stato reso noto dall’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto e approfondito la segnalazione della giovane.

Nella sua newsletter Rassegna Stanca, Vagnoli riporta il racconto della ragazza, spiegando che la giovane ha subito capito che si trattavano di “fotogrammi delle riprese dei video del circuito di sorveglianza in disposizione a ogni tram”.

Scatti su “gambe, volti, seni e cosce di donne ignare di essere diventate carne da macello per un gruppo di uomini con la divisa dell’azienda”, scrive Vagnoli.

“Atm ha risposto celermente ma il punto è sempre lo stesso: dopo i provvedimenti disciplinari, cosa succederà?”, si chiede.

“Perfino gli strumenti che dovrebbero tutelarci – come le telecamere a circuito interno sugli autobus – sono ormai diventati un ennesimo modo per molestarci”, sottolinea.

Atm apre una indagine interna

Dopo aver ricevuto la segnalazione, Atm ha avviato una indagine interna per fare “piena luce sull’episodio”.

L’azienda milanese parla in una nota di “uso improprio di immagini delle telecamere di bordo”, assicurando di essersi “prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città.

“Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna – spiega Atm – rispetto a qualsiasi irregolarità commessa”.

Il caso “Mia moglie”

Una vicenda che ricorda il caso del gruppo Facebook “Mia moglie” esploso la scorsa estate, per il quale diverse persone sono indagate per revenge porn.

Nel gruppo, che contava oltre 30 mila utenti, venivano pubblicati e commentati video e immagini, anche sessualmente espliciti, di moglie, fidanzate e compagne.

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