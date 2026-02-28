Carly Paoli, la cantante tra disciplina e nostalgia: “Sul palco devo guidare l’emozione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Carly Paoli non costruisce il suo racconto sull’enfasi. Non cerca la frase solenne. Quando una domanda diventa troppo seria, sorride, alleggerisce, poi risponde con misura. È una forma di pudore, ma anche di controllo. La sua identità sembra stare proprio lì: tra intensità e disciplina. Classe 1989, padre inglese e madre di origine pugliese, cantante lirica e classica, Carly Paoli ha iniziato prestissimo a giocare con la sua voce. A tre anni imitava i personaggi dei musical, a cinque cantava su un autobus inglese ricevendo le prime monete come fosse già un mestiere. Poi le borse di studio, il conservatorio, i grandi palchi, l’inno del Giubileo, i duetti con artisti che da bambina guardava in televisione e il complimento più bello ricevuto da Papa Francesco, “la voce di un angelo”. Eppure, oggi parla ancora di studio quotidiano, di tecnica, di responsabilità. Prima di entrare in scena fa sempre una piccola preghiera. Se non la facesse, dice in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, sentirebbe di aver dimenticato qualcosa di importante. Per lei il palco non è abbandono totale. L’emozione va vissuta, ma anche guidata. Il pubblico deve sentirla, ma lei deve restare in controllo. È una visione concreta del mestiere: la voce è uno strumento fisico, il corpo è parte del lavoro, l’allenamento è necessario quanto l’ispirazione. Sotto questa disciplina affiora però una nostalgia precisa: i nonni, la Puglia, il mare di Acquaviva, e quel tempo in cui si poteva sognare senza responsabilità. Forse è questa la sua fragilità più vera: la paura di non essere, ogni volta, “necessaria” al luogo in cui canta, tra un’Italia che custodisce la tradizione lirica e un’Inghilterra che chiede di reinventarla. Carly Paoli è questo equilibrio sottile: una voce potente, ma guidata da una mente lucida. Una donna che si lascia attraversare dal sentimento, senza mai smettere di condurlo.

Quando ha capito che il canto non era soltanto un talento, ma un linguaggio necessario per esprimere ciò che a parole non sarebbe riuscita a dire?

“Da giovanissima. A tre anni imitavo già i personaggi Disney. Guardavo i musical con artisti come Gene Kelly e Judy Garland e quelle immagini mi riempivano il cuore. A sei anni coltivavo già il sogno di cantare. Ciò che mi colpiva di più dei brani era la capacità di raccontare una storia: non erano semplici melodie, ma narrazioni in musica. Non sono particolarmente abile nel parlare davanti a molte persone. Sul palco, però, mentre canto, riesco a esprimere tutto ciò che porto nell’anima. È lì che riesco davvero a comunicare ciò che sento”.

Chi è stata la prima persona a riconoscere il suo talento?

“La prima esibizione ‘retribuita’ risale a quando avevo cinque anni. In Inghilterra gli autobus a due piani attraversano le città e le campagne. Un giorno, poco prima di Natale, ero con mia nonna al piano superiore. Per tutto il viaggio cantai canzoni natalizie senza fermarmi. Quando scendemmo, i passeggeri del piano inferiore avevano fatto una colletta per me. Il desiderio di cantare era già forte e naturale. A otto anni mia madre mi iscrisse a una scuola di teatro che frequentavo nei fine settimana. Dopo poche settimane l’insegnante di canto chiese di incontrarla. Le disse che avevo una voce molto più potente della mia struttura fisica e che avrebbe voluto seguirmi con lezioni private per coltivare quel talento. Oggi quell’insegnante è la mia direttrice musicale. È come una seconda madre: lavoriamo insieme da oltre vent’anni”.

Qual è il sacrificio più grande che in tutti questi anni il canto le ha richiesto?

“I sacrifici maggiori li hanno fatti i miei genitori. Lavoravano ogni giorno fino a tardi e, appena possibile, venivano a prendermi da mia nonna per accompagnarmi alle lezioni di canto, danza e teatro. La mia formazione è stata completa, perché per vivere sul palcoscenico è fondamentale possedere competenze diverse: i miei hanno rinunciato a molto per permettermi di seguire questo percorso. A sedici anni, però, vinsi una borsa di studio in una prestigiosa scuola di performing arts, dove studiai per tre anni. La mattina seguivo le materie accademiche, il pomeriggio mi dedicavo a tip tap, canto e recitazione insieme ad altri ragazzi animati dallo stesso sogno. Successivamente ottenni un’altra borsa di studio in conservatorio, dove il percorso si orientò maggiormente verso la musica classica”.

Se osservasse oggi il suo percorso dall’esterno, direbbe che ha contato di più il talento, la determinazione, lo studio o la fortuna?

“Tutti questi elementi hanno avuto un ruolo. Sono stata fortunata a nascere in una famiglia straordinaria, che ha fatto propri i miei sogni e continua a sostenermi con ancora più convinzione. Fin da bambina ho avuto una determinazione incrollabile: non ho mai cambiato direzione. Ancora oggi studio tre o quattro ore al giorno soltanto la tecnica vocale. La voce di una donna evolve continuamente, cambia timbro con la maturità. Ogni fase presenta nuove sfide, ed è proprio questo che trovo stimolante: nessun giorno è identico al precedente. Accanto al teatro c’è poi un’altra dimensione della mia carriera: quando mi esibisco come Carly Paoli, in un contesto più personale e creativo. In quel mondo è necessario mettersi in gioco, trovare strade diverse per esprimere la propria identità artistica”.

Prima del successo, ritiene di aver perso qualche aspetto della donna che era?

“No. A volte mi domando come sarebbe la mia vita se avessi preso decisioni diverse. Terminato il conservatorio iniziai a insegnare nella scuola di teatro che avevo frequentato da bambina. Seguivo ragazzi tra i dieci e i quattordici anni che desideravano cantare. Aiutarli a sviluppare fiducia nelle proprie capacità è stata una grande soddisfazione. Nel frattempo, mi esibivo in diversi eventi, non solo in Inghilterra ma anche all’estero. Accettavo ogni proposta, perché non si può sapere quale occasione possa cambiare il percorso. Proprio durante uno di questi eventi mi venne chiesto di diventare ambasciatrice di un marchio di orologi che celebra le donne impegnate nel mondo dell’arte. Grazie a questa collaborazione mi ritrovai, in breve tempo, in Canada, su un palcoscenico accanto a leggende della musica come David Foster e Steven Tyler degli Aerosmith: fu per me un passaggio decisivo. Se quella sera non fossi stata lì a cantare, o avessi scelto una strada più convenzionale, oggi la mia vita sarebbe probabilmente diversa”.

Ha dedicato così tanto al canto da mettere in secondo piano le esigenze personali? Lei, ad esempio, non è ancora madre: è una scelta?

“No, non è semplicemente accaduto, ma mi piacerebbe diventarlo un giorno. Mia madre è una donna straordinaria ed è anche la mia migliore amica. Spero di poter costruire un rapporto altrettanto profondo con un figlio, come quello che lei ha con me e con mio fratello. Ho dedicato molto alla carriera. Col senno di poi, sarebbe stato utile possedere allora la consapevolezza maturata con il tempo. All’inizio mi sono trovata su palcoscenici imponenti. L’ingenuità, il non comprendere pienamente la grandezza di quelle occasioni, è stata una forma di protezione. Con l’esperienza che ho oggi forse non sarei stata altrettanto spontanea. Il talento è un punto di partenza, ma è l’esperienza che permette di svilupparlo e di costruire la propria identità. Non cambierei nulla”.

Sua madre è la sua Wonder Woman. In che cosa le somiglia?

“In realtà siamo molto diverse. Lei è concreta ed è straordinaria nel rapporto con le persone. Ha una capacità rara di far sentire chiunque accolto, anche uno sconosciuto. Non credo di aver ereditato questo tratto. Il mio modo di entrare in relazione con gli altri è sempre stato la musica. Mamma è sempre al mio fianco. Mi accompagna in tournée e fa parte del mio management. Abbiamo una squadra eccellente, ma lei ne è il punto di riferimento. Ringrazio Dio ogni giorno per il privilegio di vivere queste esperienze insieme alle persone che amo”.

Parla spesso di gratitudine verso Dio. Che emozione ha provato quando Papa Francesco l’ha definita una delle voci più belle al mondo?

“Un’emozione immensa, superiore a qualunque aspettativa. Il 2016 è stato l’anno più significativo della mia carriera. Ho avuto l’onore di cantare l’inno del Giubileo di Papa Francesco. Uno dei brani era una nuova Ave Maria, l’altro si intitolava A Time for Mercy, titolo ispirato a un suo libro. La musica ha la forza di trasmettere un messaggio universale: non solo di fede, ma di amore e responsabilità verso il mondo. Misericordia e perdono sono temi centrali. E oggi perdonare è forse una delle prove più difficili. In questa stessa stanza in cui mi trovo mentre parlo con lei conservo molti ricordi di quell’anno, soprattutto il concerto ai Fori Imperiali. La sensazione di trovarmi su quel palco, circondata da tanta bellezza, rimarrà indelebile”.

La parola “mercy” può significare anche perdono. Ha mai dovuto perdonare qualcosa?

“In famiglia le dinamiche non sono mai semplici. Con le persone che si amano di più è più difficile accettare determinate scelte o comprendere certe decisioni. Credo che accada in ogni famiglia. Sono esperienze che contribuiscono a formare il carattere. La crescita arriva quando si riesce a perdonare”.

E se stessa per una decisione che inizialmente sembrava un errore e che poi si è rivelata giusta?

“Nessuna in particolare mi viene in mente ora. Probabilmente avrei materiale sufficiente per un libro, ma in questo momento non ricordo un episodio preciso (ride, ndr)”.

Se la sua voce fosse una persona, che carattere avrebbe?

“È una domanda affascinante. Non mi considero una persona particolarmente forte. Quando canto, però, la voce mi trasmette un’energia diversa. Trovarmi davanti a un’orchestra è una delle gioie più grandi: tutta quella musica entra nel mio ritmo, e insieme creiamo qualcosa di unico. In quel momento divento il centro di quella forza collettiva e la guido. È una sensazione intensa”.

Intensa come l’opera, che vive di passioni estreme. Quanto si lascia attraversare dalle emozioni dei personaggi e quanto, invece, mantiene il controllo?

“Un’artista ha una responsabilità: non può indulgere eccessivamente nelle proprie emozioni. Bisogna esprimere ogni sfumatura, ma sempre con pieno controllo. Il pubblico deve percepire l’intensità, mentre chi è sul palco deve restare saldo per sostenere la narrazione. È fondamentale che chi ascolta riceva ciò che si intende comunicare. Lasciarsi travolgere può generare momenti straordinari, ma non bisogna mai perdere la lucidità. La voce è uno strumento fisico. Anche nei momenti personali più delicati occorre ricordare che si è lì per svolgere un lavoro”.

Le è mai capitato di interpretare un brano che rispecchiasse esattamente il periodo che stava vivendo?

“Sì, molte volte. Ci sono brani che toccano sempre il mio cuore. Over the Rainbow, per esempio, suscita in ciascuno un’emozione diversa. Ha una nostalgia particolare: può riportare alla mente una persona cara o un momento significativo. Anche Smile di Charlie Chaplin. Parla di gioia, ma sotto quella leggerezza c’è una malinconia profonda. Oppure la colonna sonora de Il Postino: mi fa pensare all’assenza delle persone amate che non sono più accanto a me. Quando interpreto certi brani, riaffiorano ricordi e sentimenti intensi”.

Di che cosa prova maggiore nostalgia?

“Dei miei nonni. Dicevo che non somiglio molto a mia madre, ma lei assomigliava molto alla nonna: anche lei era una presenza forte. Esiste poi una nostalgia più universale: quella del tempo in cui si poteva sognare senza responsabilità”.

Lei trascorreva le sue estati da bambina in Puglia. Quando ci pensa, che immagine le torna alla mente?

“Le giornate al mare, in un luogo meraviglioso chiamato Cala dell’Acquaviva. Non è una spiaggia sabbiosa: ci sono scogli e, in alcuni punti, l’acqua è freddissima perché sgorga dal sottosuolo. Il mare, però, è di un blu intenso. Sono state le estati più felici della mia vita”.

Quando interpreta una storia d’amore tragica, attinge alle esperienze personali o si affida all’immaginazione?

“Recitare per me significa partire dai sentimenti che si sono vissuti. Le esperienze personali sono fondamentali, perché formano la sensibilità. Più si riesce a collegare il personaggio alle proprie reazioni emotive e fisiche, più il racconto diventa autentico per chi ascolta”.

Considera la sua voce di testa o di pancia? Quanto c’è di istinto e quanto di tecnica?

“La mia voce è profondamente connessa al corpo: tecnica e istinto lavorano insieme. Mi riconosco nella tradizione del bel canto, che ho studiato a lungo perché la considero la base più solida. L’anno scorso, ad esempio, mi sono esibita anche danzando. Amo il movimento e tutto ciò che appartiene al mondo dello spettacolo. Ho creato scene ispirate all’epoca d’oro dei musical, come Singing in the Rain. Ho interpretato brani di Judy Garland e pezzi tratti da The Greatest Showman, accompagnata da due straordinari ballerini londinesi di tip tap. Preparare quel concerto è stato impegnativo. Cantare è complesso, danzare lo è altrettanto; unire le due discipline senza perdere il fiato richiede un allenamento specifico. Ho intensificato il lavoro in palestra: correvo o facevo esercizi ad alta intensità mentre cantavo, per sviluppare resistenza. È stato un periodo di grande disciplina. Mi sentivo quasi in colpa per i miei genitori, che abitano con me, perché mi vedevano allenarmi continuamente”.

Che significato attribuisce al successo?

“Ho avuto il privilegio di cantare accanto a José Carreras, Andrea Bocelli e, più recentemente, Albano Carrisi. Vengo dalla Puglia e mio nonno ascoltava sempre Albano. L’unico rammarico è che non sia più qui: avrei voluto dirgli che stavo duettando con lui. Per me il successo è questo: unire la mia voce a quella di artisti che hanno rappresentato un punto di riferimento. Ho iniziato a cantare guardando in televisione Judy Garland e Frederica von Stade. Se ho intrapreso questa strada, lo devo anche a loro. Mi piacerebbe, un giorno, essere d’ispirazione per qualcuno che decide di dedicarsi al canto”.

Ha mai avvertito la pressione di dover essere sempre perfetta?

“Sì, ma oggi molto meno. Con il tempo si comprende che l’errore fa parte della natura umana e che esiste sempre un margine di miglioramento. Oggi ogni esibizione viene registrata e può finire online. Anche quando non si ha voglia di rivedersi, è necessario farlo per crescere. Esistono inoltre variabili che non si possono controllare: un problema tecnico, un microfono che non funziona, un imprevisto musicale. L’aspetto fondamentale è andare a dormire sapendo di aver dato il massimo”.

Viviamo in un’epoca in cui tutto viene registrato e spesso manipolato…

“È difficile distinguere ciò che è autentico. Alcuni amici musicisti mi hanno mostrato ciò che le applicazioni di intelligenza artificiale riescono a fare con la musica: il risultato è sorprendente. Eppure, si avverte un’assenza. Manca un respiro autentico, una pulsazione viva. Qualunque evoluzione ci attenda, resta sempre un elemento che solo l’essere umano può offrire”.

Qual è solitamente l’ultimo pensiero che l’accompagna prima di salire su un palco?

“Recito sempre una breve preghiera, spesso insieme a mia madre, che si trova dietro le quinte. È un momento per offrire ciò che sto per fare a Dio. Se saltassi quel gesto, mi sentirei impreparata, come se avessi trascurato un passaggio essenziale. Poi mi preparo, bevo un sorso d’acqua, raccolgo i pensieri e entro in scena”.

C’è un traguardo artistico che desidera ancora raggiungere?

“Ci sono artisti con cui vorrei collaborare. Amo la musica latino-americana, pur appartenendo a un ambito completamente diverso rispetto alla lirica. Mi piace ballare salsa e bachata. Uno dei miei artisti preferiti è Marc Anthony. Sarebbe meraviglioso cantare con lui… e magari ballare un po’ di salsa”.

Spesso si pensa che chi interpreta musica classica sia molto rigoroso.

“Amo la musica in ogni sua forma. È difficile restare immobili quando parte un brano latino-americano: coinvolge il corpo in modo naturale. Da bambina, in Puglia, ballavo spesso latino-americano con gli amici. Conservo ricordi molto felici legati a quelle serate”.

Pronta per Ballando con le stelle, quindi…

“Mi divertirei molto. Soprattutto con quegli splendidi vestiti che il ballo richiede (ride, ndr)”.

Quando si è riconosciuta, per l’ultima volta, di aver fatto un buon lavoro?

“L’anno scorso, dopo un grande concerto a Londra. Ho dedicato tutta me stessa alla costruzione di quello spettacolo. Ero sul palco con un tenore straordinario come David Phelps, con cui sognavo di cantare da tempo, e con Albano Carrisi. Per la comunità italiana di Londra è stato un momento speciale: Albano tornava dopo quarant’anni. Il concerto, Hollywood to Broadway, era dedicato alla musica dell’epoca d’oro. C’erano coreografie, ma anche arie liriche come Casta Diva, reinterpretata con un arrangiamento più vicino alla sensibilità contemporanea, pur rispettando la scrittura di Bellini. Stiamo lavorando per portare questo progetto anche fuori dall’Inghilterra. Se diventerà un tour internazionale, sarà una soddisfazione profonda: nasce da un sogno personale e da un amore autentico per quel repertorio”.

Qual è, invece, la sua fragilità più grande, come donna o come artista?

“Esistono momenti in cui emerge il dubbio che ciò che si sta facendo non sia adeguato al contesto. Ogni Paese ha sensibilità diverse. In Italia si percepisce ancora, anche nelle generazioni più giovani, un forte legame con la musica classica, che fa parte della cultura collettiva. Negli ultimi anni ho creato anche un Music Festival a Galatina, il paese natale di mio nonno, portando artisti internazionali in una piazza splendida. In Inghilterra, invece, la lirica tradizionale non riceve lo stesso tipo di attenzione. Occorre trovare modalità nuove per restare attuali. Conciliare queste differenze non è semplice”.

Che cosa chiede a se stessa?

“Di interpretare la musica che amo. Ho scritto anche alcuni brani. Ho avuto l’onore di comporre testi per Nuovo Cinema Paradiso e di eseguirli ai Fori Imperiali. Ho collaborato anche con Frank Wildhorn, figura centrale nel teatro musicale internazionale. Tuttavia, per un’artista non legata al mercato commerciale o al mondo pop, proporre musica originale è complesso. Se il pubblico non riconosce già il brano, è difficile trovare spazio, anche in radio. Nei concerti propongo prevalentemente repertorio noto. Una parte più intima la riservo a composizioni personali. In percentuale, direi che siamo ancora a 90% contro 10%”.

Sta però lavorando al suo primo album…

“Sì, sarà un progetto che unisce le mie due radici, italiana e inglese. Desidero includere brani come Al di là, vincitore del Festival di Sanremo nei primi anni Sessanta e poi divenuto un successo internazionale. La musica italiana, dagli anni Sessanta a oggi, ha avuto un’influenza straordinaria nel mondo. Molti compositori e interpreti internazionali guardavano a Sanremo per scoprire nuovi repertori, che venivano tradotti e diffusi ovunque. L’uscita è prevista per l’inizio del 2027. In questo periodo mi sto dedicando alla selezione dei brani: la lista è lunga, ma ne entreranno solo quindici. Devono parlare all’Italia, senza rinunciare a coinvolgere anche il pubblico inglese: coniugheranno le mie due anime”.