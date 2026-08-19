Carmela Bifano trovata morta a Corigliano-Rossano, fermato il marito Pietro Scintu: ha confessato l'omicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Carmela Bifano, 72 anni, è stata uccisa a colpi di pietra nel fondo agricolo di famiglia a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Per l’omicidio è in stato di fermo il marito, Pietro Scintu, 80 anni, che secondo il Corriere della Sera ha confessato al termine di un lungo interrogatorio. Era stato lui stesso a dare l’allarme, sostenendo di avere visto due uomini allontanarsi.

Carmela Bifano trovata morta a Corigliano-Rossano

Come riporta il Corriere della Sera, l’ammissione è arrivata negli uffici del commissariato di Corigliano-Rossano, dove l’interrogatorio si è chiuso verso le 6 del mattino del 19 agosto.

Il corpo della donna era stato trovato il giorno prima in un terreno di contrada Torre Voluta, a poca distanza da Villaggio Frassa, nell’area urbana di Corigliano.

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La vittima, ragioniera in pensione e madre di un figlio, viveva alla Marina di Schiavonea e si recava spesso in quell’agrumeto, di proprietà della famiglia.

Sul capo presentava diverse lesioni, che avevano indirizzato subito gli investigatori verso l’ipotesi dell’omicidio.

Il racconto del marito e i due uomini in fuga

Agli agenti l’80enne, originario della Sardegna e sposato da molti anni con la vittima, aveva raccontato di essersi allarmato quando, rientrando a casa, non l’aveva trovata.

Sapendo dove andasse di solito, sarebbe arrivato fino al podere e da lontano avrebbe notato due persone che si allontanavano in fretta, senza riuscire a distinguerne i volti.

Poco più avanti avrebbe trovato la moglie a terra, ormai priva di vita.

Quella versione ha mostrato incongruenze già nelle prime ore, secondo quanto riferisce la Gazzetta del Sud, e gli investigatori hanno portato l’uomo in commissariato per sentirlo.

Il decreto di fermo della Procura di Castrovillari

Al termine degli accertamenti la Procura di Castrovillari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto.

Le indagini sono affidate al commissariato cittadino e alla Squadra mobile della Questura di Cosenza, che dalle prime ore avevano concentrato l’attenzione sulla sfera familiare della vittima.

Sarà l’autopsia, già disposta dalla Procura, a stabilire con precisione le cause del decesso e quale oggetto sia stato utilizzato per colpire la 72enne.

Per l’uomo, come sempre in casi simili, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.