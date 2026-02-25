Carmelo Cinturrino accusato dai colleghi poliziotti, le botte allo spacciatore disabile e i dubbi sui verbali

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Resta in carcere, Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, noto nell’ambiente dello spaccio come “Zack”, il 26 gennaio 2026 nel boschetto di Rogoredo. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Intanto erano emerse nuove ombre sull’operato dell’agente. Alcuni colleghi avrebbero infatti rilasciato dichiarazioni che mettono in discussione non solo la dinamica dello sparo, ma anche precedenti comportamenti durante le operazioni antidroga.

La convalida della custodia in carcere di Cinturrino

Il magistrato ha dunque stabilito la misura della custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza e ritenendo che Cinturrino possa uccidere ancora e inquinare le prove. Come ad esempio tentare di convincere i suoi colleghi a fornire un racconto in linea con la sua versione dei fatti.

Gli agenti intervenuti il 26 gennaio con lui nel boschetto di Rogoredo avevano fornito un racconto che confermava quello dell’assistente capo subito dopo l’accaduto. Riascoltati in qualità di indagati il 19 febbraio, i colleghi di Cinturrino hanno invece modificato la loro versione.

ANSA

I nuovi interrogatori hanno infatti confermato il sospetto della messinscena della pistola finta lasciata appositamente sul luogo del delitto. La replica di una Beretta che, secondo le ricostruzioni, Cinturrino avrebbe posizionato vicino al corpo di Mansouri dopo averlo ucciso e prima di chiamare i soccorsi – con un ritardo di 23 minuti – in modo da acclarare la tesi della legittima difesa.

Nessuno “spirito collaborativo” da parte di Cinturrino

Gli inquirenti hanno sottolineato che Carmelo Cinturrino non ha dimostrato alcuno “spirito collaborativo” nell’interrogatorio di martedì. L’assistente capo ha infatti ammesso solo “aspetti che risultavano” già acclarati nelle indagini, come di aver “alterato la scena del delitto” mettendo la pistola finta.

Le altre dichiaraazioni del poliziotto sono state invece ritenute “non credibili”, in particolare sullo sparo a scopo unicamente “intimidatorio” perché spaventato da Mansouri.

Inoltre i “metodi intimidatori” di Cinturrino durante le operazioni di polizia, che l’agente ha negato, hanno trovato “conferma” nelle testimonianze dei colleghi.

Le accuse dei colleghi di Cinturrino: pestaggi e pressioni sui pusher

Come riportato dal Corriere della Sera, Cinturrino avrebbe in più occasioni utilizzato metodi ritenuti eccessivamente aggressivi nei confronti di tossicodipendenti e spacciatori attivi nelle piazze di Corvetto e della zona di Rogoredo.

Tra le testimonianze raccolte figurerebbe il racconto di un episodio di violenza ai danni di uno spacciatore ucraino con disabilità. Un agente ha parlato di un accanimento nei confronti dell’uomo, mentre altri colleghi descrivono un atteggiamento abitualmente duro durante i controlli antidroga.

Secondo le dichiarazioni rese agli investigatori, l’assistente capo era temuto anche all’interno dello stesso ufficio. Alcuni poliziotti avrebbero evidenziato comportamenti come interrogatori informali ai tossicodipendenti e schiaffi o colpi durante le perquisizioni sul campo.

Le testimonianze fanno riferimento anche a un interesse particolare nei confronti di Mansouri, ritenuto uno dei referenti della piazza di spaccio di Rogoredo. Stando alle testimonianze, Cinturrino considerava “Zack” un obiettivo prioritario “personale” da individuare e fermare.

I dubbi sui verbali e sulle sostanze sequestrate

Nel corso degli interrogatori, alcuni colleghi di Carmelo Cinturrino avrebbero sollevato perplessità anche sulla gestione delle operazioni di sequestro di sostanze stupefacenti.

In particolare, sarebbero emersi dubbi sulla corrispondenza tra quanto recuperato durante gli interventi e quanto successivamente riportato nei verbali ufficiali.

Il cambio di versione sulla pistola di Mansouri

Un altro elemento al vaglio degli investigatori riguarda la presenza della pistola che, secondo la prima versione fornita da Cinturrino, Mansouri avrebbe impugnato prima dello sparo.

Alcuni agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso avrebbero rivisto quanto dichiarato all’inizio, sostenendo di non aver visto alcuna pistola subito dopo l’intervento.

L’arma sarebbe comparsa sulla scena solo in un secondo momento, durante il lasso di tempo in cui uno dei colleghi si era allontanato per recuperare uno zaino su indicazione dello stesso Cinturrino.

All’interno della borsa sarebbe stata trovata una replica di pistola priva di tappo rosso, sulla quale sono in corso accertamenti tecnici per stabilirne provenienza e modalità di acquisizione.