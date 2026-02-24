Carmelo Cinturrino arrestato dopo Rogoredo, la reazione della fidanzata Valeria: "Se ha sbagliato pagherà"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo i fatti di Rogoredo e l’arresto di Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, interviene la fidanzata Valeria: “Quando l’indagine indicherà la verità vedremo. Se ha sbagliato pagherà quello che deve”. La donna ha riferito di sentirsi “amareggiata” per le perquisizioni ma aggiunge: “Dovevano fare il loro lavoro”.

Carmelo Cinturrino arrestato per i fatti di Rogoredo

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato arrestato nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, morto dopo essere stato colpito durante un intervento nell’area del boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso.

Il fermo ha portato a ulteriori attività investigative, tra cui perquisizioni e acquisizioni utili a ricostruire quanto accaduto e a verificare la coerenza delle versioni fin qui raccolte. Secondo il legale del poliziotto, Cinturrino “ha confessato tutta la situazione” e “ha ammesso tutte le proprie responsabilità” nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo.

Nella fase attuale, l’attenzione si muove da un lato sulla ricostruzione tecnica e testimoniale dell’accaduto a Rogoredo, dall’altro sulla verifica dei comportamenti tenuti dopo lo sparo, compresi i tempi e le modalità dei soccorsi e le comunicazioni tra i presenti.

Le parole della fidanzata Valeria

Su quanto accaduto si è espressa anche Valeria, custode in un palazzo del quartiere Corvetto e fidanzata di Cinturrino: “Quando l’indagine indicherà la verità vedremo. Se ha sbagliato pagherà quello che deve”.

Valeria racconta di essere “amareggiata” per quanto accaduto nelle ultime ore, ma riconosce il lavoro degli investigatori: “Dovevano fare il loro lavoro. Tutto questo di certo non mi rende felice”.

Poi, sul presunto “pizzo” in droga e denaro che Cinturrino si sarebbe fatto versare, Valeria nega e taglia corto: “Sono racconti di pura fantasia – e aggiunge – Nessuno dei due ha mai ricevuto nulla e davanti a noi non è mai avvenuto nulla”.

Le perquisizioni e le verifiche

Carmelo Cinturrino è stato arrestato e il 24 febbraio ed è stato sentito nell’interrogatorio di convalida. Secondo quanto riferito dal suo legale, Cinturrino “ha risposto a tutte le domande”, “ha confessato tutta la situazione” ed è “pentito”, chiedendo scusa “soprattutto a quelli che si sono fidati di lui”.

Nel fascicolo sono presenti anche i verbali dei colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Uno di loro ha dichiarato: “Sì, l’ho visto chiedere soldi e droga”, descrivendo un agente “aggressivo, che allungava le mani”.

Un altro collega ha parlato di “urla e schiaffi” agli spacciatori affinché “tirassero fuori droga e soldi”. “Si capiva che qualcosa non andava. Parlava con i tossici da solo, cercava la sostanza, andava da solo. Io sono sempre andato con altri colleghi, mai da solo” ha poi concluso il collega.