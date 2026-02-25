Carmelo Cinturrino arrestato, secondo la compagna "lo stanno incastrando, vogliono fargliela pagare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Secondo me lo stanno incastrando”, queste le parole della compagna di Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario del 26enne Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. “Finalmente riescono a fare qualcosa per fargliela pagare”, l’ipotesi sostenuta dalla compagna del poliziotto.

Le parole della compagna di Carmelo Cinturrino

Nella puntata del 25 febbraio di Ore 14, è stato trasmesso un video con gli audio inviati dalla compagna di Carmelo Cinturrino.

La donna ha subito descritto l’uomo come una persona rispettosa, attaccato alla famiglia, ai genitori e agli amici.

ANSA

La compagna del poliziotto ha sottolineato che il militare arrestato con l’accusa di omicidio volontario “non è mai stato una persona violenta”.

Negli audio si domanda chissà cosa avrà pensato in quel momento: “Certamente avrà perso la testa, sono sicura, conoscendolo”.

L’ipotesi

Tra gli audio, anche l’ipotesi della compagna di una vendetta per quanto fatto finora da Carmelo Cinturrino.

“Secondo me lo stanno incastrando”, queste le parole della donna.

Dietro questa ipotesi, c’è un motivo “hanno fatto molti arresti in quella zona e finalmente riescono a fare qualcosa per fargliela pagare per tutti gli arresti fatti”.

La smentita sulle armi e sui soldi

Durante la puntata del 25 febbraio di Ore 14, la compagna di Carmelo Cinturrino ha anche smentito che il poliziotto avesse armi in casa

“Bon ci sono mai state, nemmeno la pistola d’ordinanza. Lui usciva di casa in abiti civili, andava a lavoro e poi tornato in abiti civili. Qui non è mai arrivata neanche la sua pistola”, le sue parole.

Anche su droga e soldi, la donna ha smentito che l’uomo facesse queste richieste.

La sua speranza è che la gente smetta di dire certe cose.

Nel dettaglio, la compagna di Carmelo Cinturrino ha spiegato che si è parlato del ritrovamento di soldi ma che non è stato mai detto che sono stati restituiti perché “c’era la ricevuta del prelievo perché l’1 di marzo dovevo pagare la rata del mutuo e dell’antifurto”.

Il rapporto con i colleghi

In merito al rapporto con i colleghi che lo accusano comportamenti aggressivi, la donna ha raccontato che spesso Carmelo Cinturrino era chiamato per ricevere consigli su come svolgere determinati compiti o su un operato.

“Adesso mi aspetto che paghi per quello che ha fatto, ma per quello che non ha fatto no. Io conoscendolo penso sia stato proprio preso dal panico”, le parole della compagna del poliziotto arrestato.