Carmelo Cinturrino attaccato dal sindaco di Carpiano, "per fortuna mai conosciuto, spero non torni più"

L’assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino è stato fermato a Milano per il presunto omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola nel boschetto di Rogoredo, tra le principali aree di spaccio del capoluogo lombardo. La vicenda è commentata dagli abitati di Carpiano, il piccolo comune agricolo dove il poliziotto abita con la compagna e dove il sindaco Loris Carmagnani spera “non torni più”.

Le ultime parole prima dell’arresto

“Il mio è un lavoro molto difficile, è proprio vero”: sarebbero queste le ultime parole pronunciate da uomo libero da Carmelo Cinturrino.

La sera della morte di Abderrahim Mansouri, il poliziotto, durante la passeggiata col cagnolino, si era recato al bar vicino casa a comprare le sigarette.

Mauro Sali, il proprietario della trattoria, racconta a Repubblica la conversazione tenuta con Cinturrino quella sera: “Mi ha detto che gli piaceva questo posto, e che anche la sua famiglia in Sicilia aveva un’osteria, o una panetteria”.

L’oste ha commentato quanto sia “ben complicato” il lavoro delle forze dell’ordine a Milano e proprio allora Cinturrino avrebbe risposto “è proprio vero”.

Il commento del sindaco di Carpiano

Se gli abitanti del piccolo comune alle porte di Milano parlano dell’agente come di un uomo elegante e tranquillo, il sindaco Loris Carmagnani ne prende le distanze.

“Mai conosciuto, per fortuna. – afferma deciso il primo cittadino – E spero tanto che non torni mai più nel nostro paese”.

Secondo Carmagnani, quello commesso da Cinturrino è “un crimine orribile, e per queste cose non ci sono scusanti”.

La lettera di Carmelo Cinturrino dal carcere

Dal carcere di San Vittore dove si trova recluso con l’accusa di omicidio, Carmelo Cinturrino ha inviato una lettera di scuse: alla famiglia della vittima, alla propria e all’intero corpo di Polizia.

“Perdonatemi, pagherò per il mio errore” fa leggere al proprio avvocato Piero Porciani, che ha svelato la missiva nella trasmissione Diario del Giorno di Rete4.

“Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace anche per la sua famiglia” scrive il poliziotto, dichiarandosi “triste e pentito” per quanto fatto.

Si scusa anche con i colleghi, sottolineando tuttavia di essere stato “sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e lodi ricevute negli anni”.

La famiglia Mansouri rifiuta le scuse

La famiglia della vittima Mansouri ha risposto, tramite i propri avvocati, alla lettera inviata dal carcere dal presunto omicidio del figlio Abderrahim.

“Gli errori si commettono a scuola, ammazzare una persona e dopo creare una messa in scena non è un errore, è qualcosa di orribile” scrivono.

La richiesta è: “Se ha un briciolo di coscienza, confessi tutto il male che ha fatto in questi anni, lui con i suoi compari”. I familiari della vittima attendono “una reale confessione sull’intera vicenda” e “sul ruolo che hanno rivestito i complici”.