Carmelo Cinturrino "dispiaciuto per la famiglia" di Mansouri, "ero disperato e pagherò": lettera dal carcere

L’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino ha inviato una lettera dal carcere alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne che avrebbe ucciso durante un’operazione antidroga a Rogoredo, alla periferia di Milano. Cinturrino si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, e ha scritto che Mansouri “doveva essere in prigione e non morto”.

La lettera di Cinturrino

Nella lettera, Cinturrino si è detto “triste e pentito” per quello che ha fatto. Il poliziotto è accusato di aver ucciso Mansouri e di aver depistato le indagini per convincere i colleghi di aver sparato per legittima difesa.

La vittima era in realtà disarmata. Cinturrino ha detto di essersi sentito “disperato” nei momenti successivi all’uccisione del 28enne, avvenuta durante un’operazione antidroga a Rogoredo, nella periferia sud-est di Milano.

L’assistente capo della polizia ha poi continuato, scrivendo che Mansouri dovrebbe essere “in prigione e non morto”, alludendo ai legami di Zack, così era conosciuto il 28enne, con gli ambienti dello spaccio.

Le accuse a Cinturrino

Nella sua lettera, Cinturrino sostiene di “essere stato sempre onesto e servitore dello Stato“, e si dice pronto a pagare per il suo errore, riferendosi all’uccisione del 28enne.

L’indagine però avrebbe portato alla luce diversi comportamenti per cui l’assistente capo della polizia potrebbe essere ulteriormente indagato e che sono legati, ma ben diversi dall’omicidio di Mansouri.

Diversi colleghi, alcuni dei quali sono indagati per favoreggiamento, hanno raccontato che Cinturrino aveva legami con gli spacciatori della zona del Corvetto. Il poliziotto avrebbe chiesto il pizzo ai pusher nordafricani e avrebbe protetto dagli arresti quelli italiani.

Trasferiti i colleghi indagati

Proprio i colleghi di Cinturrino, indagati per favoreggiamento, sono stati trasferiti nella giornata di oggi 26 febbraio dal commissariato di Mecenate, a sud di Milano, dove lavoravano.

Per tutti e quattro i poliziotti si prospettano incarichi non operativi in commissariati diversi. La decisione è un segnale da parte della procura di voler procedere rapidamente con le indagini non solo sull’omicidio, ma anche sulle altre condotte di Cinturrino.

Nel frattempo vanno avanti anche gli adempimenti preliminari e l’istruttoria che dovrebbero portare al primo consiglio di disciplina per Cinturrino.