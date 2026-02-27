Carmelo Cinturrino "è una persona pericolosa, è violento e alza le mani", l'accusa nel verbale di un collega

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso a Rogoredo dall’agente Carmelo Cinturrino. Il poliziotto è stato arrestato e ora si trova in carcere. Secondo il gip deve rimanere dietro le sbarre perché c’è il pericolo che inquini le prove e che compia altri reati. Nel frattempo, alcuni colleghi hanno messo a verbale che Cinturrino è una persona “pericolosa”.

Testimone: “Carmelo Cinturrino ha una storia strana”

Una troupe del programma Rai 1Mattina News ha intervistato un ragazzo finito in strada a Rogoredo e dipendente dalla droga. “Lui (Cinturrino, ndr) ha una storia strana, ogni giorno metteva un tossicodipendente in galera. Invece gli spacciatori la sera potevano lavorare sempre, tranquillamente, poi la mattina cercavano un tossico da mettere in carcere”, ha dichiarato il giovane.

Le dichiarazioni dei colleghi: “Uomo violento”

Alcuni colleghi hanno messo a verbale che “Carmelo Cinturrino è una persona pericolosa”, affermando che “sul lavoro non opera in maniera trasparente, è violento e alza le mani”.

Il Gip ha deciso che l’agente deve rimanere in carcere “perché esiste il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo che possa commettere altri gravi reati, anche di criminalità organizzata”.

Gli altri quattro agenti indagati per i fatti avvenuti nella notte dell’uccisione di Mansouri sono invece stati spostati ad incarichi non operativi e sono indagati per favoreggiamento ed omissione di soccorso. L’inchiesta continua per accertare tutte le responsabilità.

La lettera dell’agente dal carcere

Dal carcere, Cinturrino ha provato a difendersi e ha scritto una lettera.

“Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo. Ho avuto paura prima che quel ragazzo mi colpisse e poi, dopo aver sparato, delle conseguenze del mio gesto”, le parole del poliziotto.

“Quel ragazzo – si legge nello scritto – doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace anche per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto”.

Sulle accuse che gli sono state rivolte ha sostenuto di essere “sempre stato onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e lodi ricevuti negli anni e dall’assenza di alcun tipo di sanzioni disciplinari”.

E ancora: “E come dimostrato dalla stima dei colleghi delle volanti del commissariato Mecenate e non solo”.

“Perdonatemi, pagherò per il mio errore”, ha concluso.

I pusher del Corvetto: “Ci chiedeva il pizzo con il martello”

Il programma Tv Dritto e Rovescio ha mandato un’inviata al quartiere Corvetto di Milano. La giornalista ha intervistato diversi pusher.

Non appena ha mostrato la foto di Cinturrino a un uomo, questo ha reagito urlando “Criminale, criminale”. “Lui si è fatto più di un miliardo in questa zona”, l’accusa di un altro pusher.

“Anche qui in Corvetto lui prendeva il pizzo”, ha sostenuto un altro spacciatore. Altra testimonianza: “Era sempre in giro in macchina qui dopo il lavoro, senza divisa, Cercava soldi, ci portava lontano dalle telecamere e poi ci prendeva i soldi. Se girava con il martello? Sì giuro”.