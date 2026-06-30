Carmelo Cinturrino espulso dalla polizia prima del processo per l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carmelo Cinturrino è stato espulso dalla Polizia di Stato. A far scattare la destituzione è stato un provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani. L’ex agente è accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, la cui uccisione è avvenuta il 26 gennaio scorso nel cosiddetto “bosco della droga” a Rogoredo, quartiere della periferia di Milano.

Omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo: Carmelo Cinturrino espulso dalla Polizia

Carmelo Cinturrino, che amava farsi chiamare Luca, era l’assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Mecenate accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri.

Il provvedimento della sua espulsione dalla Polizia è stato emanato da Vittorio Pisani il 20 maggio scorso ed è stato notificato all’ex agente in carcere il 22 maggio. La notizia della destituzione, come riportato dall’ANSA, è trapelata sulla stampa il 30 giugno.

ANSA

Le parole del Capo della Polizia: “Cinturrino lo definirei un delinquente”

La misura inflitta a Cinturrino è la sanzione massima prevista dalle norme e non ha provocato l’effetto sorpresa.

Lo stesso Pisani, infatti, subito dopo il fermo dell’assistente capo e dopo che le indagini avevano cominciato a fare luce sulla morte di Mansouri, aveva definito Cinturrino “un ex appartenente alla polizia di Stato”. “Anzi lo definirei un delinquente“, aveva precisato il Capo della Polizia.

In tempi rapidi, su disposizione indicata da Pisani al Questore di Milano, Bruno Megale, era stato nominato il funzionario istruttore, per l’avvio delle pratiche dell’espulsione.

“Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità. Quindi per noi va destituito subito”, aveva dichiarato Pisani in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 25 febbraio.

“Chi tradisce la nostra missione, tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica”, aveva concluso il Capo della Polizia, sempre riferendosi a Cinturrino.

Cinturrino in carcere a San Vittore: richiesta dei domiciliari respinta

Attualmente Cinturrino si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore. Il Tribunale del Riesame il 5 maggio ha respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.

Tra gli elementi emersi dall’inchiesta che vede accusato Cinturrino ci sono le testimonianze di alcuni suoi ex colleghi che hanno lavorato al suo fianco.

Tre giovani agenti hanno dichiarato di ritenere Cinturrino pericoloso. Uno dei poliziotti ha confessato agli inquirenti di aver temuto seriamente che l’ex agente potesse sparargli alle spalle durante un’azione di inseguimento.