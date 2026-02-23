Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio a Rogoredo, passo indietro di Salvini: "Se fosse confermato..."

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato mentre era al lavoro in commissariato. Secondo la Procura, “la vittima non impugnava alcuna pistola”, che “è stata posta accanto al corpo nella fase successiva”. Matteo Salvini, che inizialmente aveva dichiarato “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”, ha precisato alla luce dei nuovi sviluppi: “Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri”.

Perché è stato fermato Carmelo Cinturrino

In occasione di una conferenza stampa allestita nella mattinata di lunedì 23 febbraio, Giovanni Tarzia, il pm titolare delle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha spiegato i motivi del fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino, eseguito attorno alle 9 mentre era in servizio in commissariato.

Il fermo si fonda sulle indagini della Squadra Mobile e del Gabinetto regionale di Polizia scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura.

ANSA

La vittima, quando è stata colpita, “non impugnava alcuna arma, che è stata portata e posta accanto al corpo in una fase successiva”. Tarzia ha spiegato inoltre che sulla riproduzione della pistola trovata accanto al corpo di Mansouri, non sono state rinvenute tracce di dna della vittima ma solo quelle dell’assistente capo Carmelo Cinturrino.

La Procura ha riferito anche che, in aggiunta agli elementi sull’arma, ci sono “le risultanze delle escussioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e di dispositivi telefonici ed accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento”.

In base a quanto riportato dall’agenzia ANSA, a carico di Cinturrino, accusato di omicidio volontario, ci sarebbero forti rischi di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, oltre che il pericolo di fuga.

La reazione di Matteo Salvini al fermo di Carmelo Cinturrino

Lo scorso 26 gennaio il vicepremier, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini aveva commentato i fatti di Rogoredo in un post social: “Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma“.

Il 29 gennaio, il leader della Lega aveva ribadito: “Mi spiace che qualcuno a sinistra polemizzi sul fatto di sangue di Rogoredo in cui un agente della Polizia di Stato ha fatto esclusivamente il suo lavoro. (…) Indagare per omicidio volontario un agente che ha difeso se stesso e i suoi colleghi di fronte a un pregiudicato mi sembra veramente ingeneroso. Si faccia polemica politica su tutto, ma non sulla vita di un poliziotto che sta soffrendo, visto che ammazzare qualcuno ti segna per la vita. Mi sembra veramente scorretto e noi siamo al fianco dell’agente e di tutti gli agenti e di tutti i familiari di chi fa quel lavoro difficile”.

Alla luce del fermo del poliziotto, nella mattinata di lunedì Salvini ha detto a margine di una visita al Villaggio Olimpico di Milano: “Se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa”.

Ancora Salvini: “Chi sbaglia paga. Se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più perché io, come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e fiducia nelle forze dell’ordine. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”.

Il vicepremier ha aggiunto: “Non mi pentirò mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine. Sono centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa che rischiano la vita per salvare le nostre vite. (…) Non confondiamo una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e di uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite”.

Matteo Salvini rifarebbe il post sui social con cui si era schierato a sostegno del poliziotto protagonista del caso Rogoredo: “Assolutamente sì“, ha risposto ai giornalisti.

Cos’è lo scudo penale per i poliziotti voluto dalla Lega

Matteo Salvini, nel corso delle sue dichiarazioni, ha anche parlato dello scudo penale per i poliziotti che la Lega vuole inserire nel pacchetto sicurezza.

Con lo scudo penale, ha detto il vicepremier, “non c’è l’iscrizione automatica nel registro degli indagati (degli agenti, ndr), ma le indagini vengono avviate in ogni caso”.

Il commento del ministro Piantedosi al fermo del poliziotto Cinturrino

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato il fermo di Carmelo Cinturrino.

Il suo messaggio: “Dissi nell’immediatezza dei fatti che la vicenda sarebbe stata affrontata senza scudi immunitari per nessuno e così è stato. Le nostre forze di polizia sono perfettamente in grado di fare giustizia anche al proprio interno”.