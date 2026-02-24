Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, il poliziotto chiede scusa ai colleghi: "Ho sbagliato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia fermato per l’omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è scusato con i colleghi, ammettendo di aver “sbagliato”. Lo ha fatto parlando con il proprio avvocato mentre entrava nel carcere di San Vittore, dove dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà convalidarne l’arresto.

Le prime parole di Cinturrino

L’assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha parlato pubblicamente per la prima volta dall’inizio delle indagini di quanto accaduto.

Lo ha fatto con il proprio avvocato, entrando nel carcere milanese di San Vittore, dove si svolge l’udienza di conferma del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari.

Cinturrino ha ammesso di aver “sbagliato” e si è scusato con i colleghi. L’avvocato lo ha definito come “triste e pentito di quello che ha fatto”. Le esatte parole dell’assistente capo sono state:

Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia.

La difesa degli avvocati di Cinturrino

L’avvocato di Cinturrino ha anche parlato della linea difensiva che l’assistente capo sosterrà sia davanti al gip, sia all’eventuale processo che potrebbe tenersi al termine delle indagini.

Il legale di Cinturrino, Piero Porciani, ha detto che il suo assistito è pentito “soprattutto della fase successiva” all’omicidio, quindi del tentativo di depistaggio delle indagini, inscenando la legittima difesa, ipotizzato dalla procura.

Per quanto riguarda l’omicidio in sé invece, l’avvocato afferma che Cinturrino avrebbe sparato “perché ha avuto paura”. Porciani ha dichiarato:

Un delinquente che si mette una mano in tasca non sai se ha una caramella, un sasso, un coltello o una pistola.

La reazione dei sindacati di polizia

L’evoluzione della vicenda ha messo in difficoltà i sindacati di polizia, che inizialmente avevano sostenuto Cinturrino. Il Sap ha annunciato che restituirà i fondi raccolti con una colletta per la difesa dell’assistente capo.

Molto più duro il sindacato Cosip, che attraverso una nota firmata dal segretario Domenico Pianese ha definito Cinturrino “un delinquente travestito da poliziotto”, se le accuse su di lui fossero confermate.

Dure anche le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha citato Giorgio Almirante, che durante gli anni del terrorismo chiedeva la “doppia pena di morte” per gli stragisti di estrema destra.