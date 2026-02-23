Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo, poliziotto "gravemente indiziato"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Carmelo Cinturrino è stato sottoposto a fermo per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio a Rogoredo, Milano. Il provvedimento nei confronti dell’assistente capo di Polizia è stato disposto dalla Procura di Milano in quanto “gravemente indiziato del reato”, come si legge in una nota diffusa dalla stessa procura.

Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario

Come riportato da Ansa, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo.

La Procura di Milano ha parlato di Cinturrino come “gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim”. La decisione del fermo si è basata “sugli approfondimenti investigativi e sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento”. È stata convocata anche una conferenza stampa sulla vicenda in cui parlerà il procuratore Marcello Viola.

Cosa sappiamo dell’omicidio di Mansouri a Rogoredo

Come spiega la Procura, “determinante è stato accertare che la vittima non impugnava alcuna arma quando è stata colpita, e che questa è stata portata e posta accanto al corpo in una fase successiva”.

A far propendere per il fermo dunque è stata l’ipotesi che la scena del crimine trovata a Rogoredo fosse stata una messinscena preparata dallo stesso Cinturrino. Questi aveva spiegato di aver reagito per legittima difesa in quanto la vittima era armata. La presenza di un’arma in possesso del 28enne di origini marocchine è stata però scartata dai video e dalle testimonianze dei presenti. L’arma lì trovata – una pistola giocattolo – sarebbe stata recuperata in commissariato da un collega del 42enne e portata in uno zaino da questi (che ha detto di ignorarne il contenuto) solo in un secondo momento sul luogo del delitto.

Il fermo per Cinturrino è arrivato alle 9 circa del 23 febbraio mentre l’assistente capo si trovava al lavoro in commissariato, in via Mecenate, quando è stato prelevato dalla Squadra Mobile.

