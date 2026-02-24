Carmelo Cinturrino fermato per omicidio di Rogoredo, La Russa cita Almirante: "Chiedo doppia pena di morte"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la vicenda di Rogoredo e le accuse al poliziotto Carmelo Cinturrino con una citazione di Giorgio Almirante, chiedendo una maggiore severità, espressa con le parole “doppia pena di morte”, nel caso in cui l’agente fosse giudicato colpevole di quanto le indagini hanno supposto.

Le parole di La Russa su Cinturrino

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato, alla trasmissione Radio anch’io di Radio 1, della vicenda di Rogoredo, che riguarda la morte del 28enne Abderrahim Mansouri, per la quale è stato arrestato l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino.

La Russa, di formazione avvocato penalista, ha sottolineato di non aver partecipato al dibattito, sia per il suo ruolo istituzionale, sia perché la vicenda, fin dall’inizio, presentava punti poco chiari.

ANSA

Alla luce delle accuse mosse dalla procura a Cinturrino, di aver inscenato una legittima difesa dopo l’uccisione di Mansouri, La Russa ha chiesto estrema severità alla magistratura, citando Giorgio Almirante:

Ai tempi del terrorismo, Almirante diceva: se il terrorista è uno di sinistra chiedo la pena di morte. Se per caso, e ce n’erano, il terrorista è uno di destra, chiedo una doppia pena di morte. Impossibile di fatto, ma rende bene l’idea.

Chi era Giorgio Almirante

Giorgio Almirante era il segretario del Movimento sociale italiano, il partito neofascista che ha rappresentato l’estrema destra in Parlamento per tutta la cosiddetta “Prima Repubblica”, dal 1948 fino agli anni ’90.

In gioventù Almirante era stato membro del partito fascista e aveva partecipato alla Repubblica sociale italiana, lo Stato fantoccio della Germania nazista fondato nel Nord Italia occupato dai tedeschi dopo l’armistizio del 1943.

La Russa ha iniziato la sua carriera politica proprio nel Movimento sociale italiano, per poi diventare dirigente del partito erede dell’Msi dopo tangentopoli, Alleanza Nazionale.

La vicenda di Rogoredo

Il 26 gennaio scorso un uomo di 28 anni, Abderrahim Mansouri, è morto in uno scontro a fuoco con un poliziotto a Rogoredo, quartiere alla periferia sud-est di Milano.

Inizialmente l’agente che aveva sparato, l’assistente capo Carmelo Cinturrino, del commissariato Mecenate, aveva sostenuto di essersi difeso, perché Mansouri gli avrebbe puntato addosso una pistola poi rivelatasi falsa.

Cinturrino è stato subito indagato per omicidio. Le prime indagini hanno messo in dubbio la sua ricostruzione. Il dato più contraddittorio era l’assenza delle impronte di Mansouri sulla pistola che avrebbe utilizzato per minacciare il poliziotto.

L’assistente capo ora è stato arrestato. L’ipotesi della procura è che abbia ucciso Mansouri per questioni di droga per poi inscenare la legittima difesa con l’aiuto di alcuni colleghi.

Il 28enne era coinvolto nello spaccio locale e Cinturrino era stato segnalato dalla polizia giudiziaria per presunte richieste di pizzo agli spacciatori, secondo quanto riportato da Repubblica.