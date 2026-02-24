Carmelo Cinturrino, gli errori a Rogoredo dalla pistola al fango e la paura del collega: "Temevo mi uccidesse"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli interrogatori e le indagini sull’omicidio di Abderrahim Mansouri stanno facendo emergere diversi dettagli su Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia accusato di aver ucciso il 28enne. Il depistaggio delle indagini ipotizzato dalla procura ha trovato conferme nei racconti dei colleghi indagati per favoreggiamento, mentre Cinturrino appare sempre più legato agli ambienti dello spaccio.

Il depistaggio di Rogoredo, la pistola e i messaggi

La ricostruzione della procura sull’omicidio di Abderrahim Mansouri sembra ormai consolidata. Cinturrino, insieme a un altro agente, avrebbe avvicinato a Rogoredo il 28enne, senza esplicitare l'”alt”.

Il 28enne avrebbe sollevato da terra qualcosa, forse una pietra, e Cinturrino gli avrebbe sparato, uccidendolo. Avrebbe poi ordinato al collega di correre in commissariato a recuperare “la valigetta con gli atti“.

Da questa valigetta, Cinturrino avrebbe estratto la pistola giocattolo che sarebbe servita a sostenere l’alibi della legittima difesa. In quei momenti il collega dell’assistente capo avrebbe avuto paura: “Temevo che avrebbe ucciso anche me“, ha dichiarato in un interrogatorio.

Gli esami hanno però accertato che Mansouri non ha mai impugnato quell’arma e che le uniche impronte e tracce genetiche presenti erano proprio di Cinturrino. Anche le tracce ambientali, come il fango, non erano riconducibili al luogo del ritrovamento.

I supposti legami di Cinturrino con lo spaccio

Dalla scoperta del depistaggio è nata anche un’altra indagine, quella sui rapporti di Cinturrino con lo spaccio del Corvetto e di Rogoredo.

L’assistente capo, secondo i colleghi, avrebbe effettuato arresti selettivi. Avrebbe garantito protezione agli spacciatori italiani, mentre avrebbe chiesto il pizzo a quelli nordafricani e ai tossicodipendenti, in cambio di protezione. Chi non pagava, sarebbe stato arrestato.

Ci sono poi testimonianze di comportamenti violenti. Cinturrino sarebbe stato spesso armato anche di un martello, con cui avrebbe picchiato tossicodipendenti e disabili che frequentavano le piazze di spaccio della periferia milanese. Un’abitudine che gli sarebbe valsa il soprannome di “Thor”.

L’indagine si starebbe inoltre concentrando sulla figura dell'”agente Luca”, un poliziotto noto tra gli spacciatori del Corvetto proprio per chiedere il pizzo. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di uno pseudonimo usato da Cinturrino.

Mansouri poteva essere salvato?

Altra questione ancora rimasta in sospeso è quella dell’accusa di omissione di soccorso. Mansouri è morto alle 17:33 del 26 gennaio. Cinturrino ha però chiamato il 118 solo alle 17:55.

L’orario della morte è stato confermato da un testimone, un conoscente di Mansouri che era al telefono con lui e che ha sentito lo sparo.

L’agente che accompagnava Cinturrino era tornato con la valigetta alle 17:48. Un altro agente aveva ricevuto dall’assistente capo alcuni messaggi alle 17:46, in cui Cinturrino sosteneva che “Zack”, soprannome di Mansouri, fosse ancora vivo.

Gli avvocati della famiglia della vittima accusano sia Cinturrino sia gli altri agenti di non aver fatto nulla per più di 20 minuti. Gli esami medici dovranno stabilire se il 28enne potesse essere salvato intervenendo in quei momenti.