Carmelo Cinturrino, il messaggio di Paolo Del Debbio al poliziotto: "Infame, ti sei preso anche gli encomi"

Paolo Del Debbio ha attaccato duramente Carmelo Cinturrino per un passaggio della lettera con cui l’assistente capo della polizia ha chiesto perdono alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne che il poliziotto avrebbe ucciso durante un’operazione antidroga a Rogoredo. Il giornalista ha dato a Cinturrino dell'”infame”, non tanto per l’omicidio, ma per altre condotte che stanno emergendo dalle testimonianze dei colleghi.

Del Debbio contro Cinturrino per la lettera

Il conduttore della trasmissione di Rete 4 Diritto e Rovescio, Paolo Del Debbio, ha commentato duramente la lettera di Carmelo Cinturrino dal carcere.

Il passaggio più criticato è stato quello in cui Cinturrino si definisce un “onesto servitore dello Stato“, portando a dimostrazione di ciò “gli encomi” ricevuti negli anni.

Del Debbio ha definito Cinturrino “un infame, nel senso letterale del termine“, e lo ha accusato di aver “tramato”:

Addirittura ti sei preso qualche encomio. Il perdono è lecito chiederlo a tutti. È un po’ presto però. Vediamo quello che viene fuori.

Del Debbio ha poi specificato di essere pronto a cambiare opinione su Cinturrino nel caso in cui fosse dimostrato che le accuse ulteriori, rispetto a quella di omicidio e di depistaggio nel caso Mansouri, fossero vere.

Di cosa è stato accusato Cinturrino, oltre all’omicidio di Mansouri

Il riferimento della lettera non era infatti tanto all’omicidio e alla messinscena successiva, che Cinturrino ha definito “un errore“, ma alle altre accuse che i colleghi dell’assistente capo gli avrebbero rivolto.

Cinturrino è stato infatti accusato di avere rapporti con il mondo dello spaccio della zona del Corvetto, dove operava. Avrebbe chiesto il pizzo agli spacciatori nordafricani e protetto quelli italiani.

Inoltre, è stato accusato di girare armato di martello, un’arma con cui avrebbe più volte picchiato alcuni tossicodipendenti della zona, anche disabili.

Anche la famiglia di Cinturrino ha reagito male alla lettera

La lettera di Cinturrino non è piaciuta nemmeno alle persone a cui era rivolta, i familiari della vittima, Abderrahim Mansouri.

Gli avvocati della famiglia hanno duramente criticato le parole dell’assistente capo.

In particolare la decisione di definire l’omicidio e il successivo depistaggio “un errore”. I legali hanno replicato:

Gli errori si commettono a scuola, ammazzare una persona e dopo creare una messa in scena non è un errore, è qualcosa di orribile.