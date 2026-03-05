Carmelo Cinturrino protagonista di un video nel minimarket, "se trovi la droga la metti da parte e me la dai"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel cosiddetto bosco della droga di Rogoredo dall’assistente capo Carmelo Cinturrino, detto Luca, come si faceva chiamare in zona. Nelle scorse ore, la trasmissione tv Chi l’ha visto? ha pubblicato un video sui social in cui si vede Cinturrino in un negozio mentre raccomanda con tono deciso a una persona all’interno dell’esercizio di tenere da parte la droga, qualora l’avesse trovata. Il filmato risale al 2024.

Carmelo Cinturrino e il video in cui chiede di tenere da parte la droga

“Se trovi la droga la metti da parte. Io domani mattina vengo e me la dai, va bene?”. Sono le parole che Cinturrino pronuncia nel video diffuso dal programma di Rai 3.

L’agente si trovava in un negozio, accompagnato da due colleghi.

Le testimonianze contro l’agente

Cinturrino al momento si trova in carcere. Alcuni spacciatori e tossicodipendenti hanno messo a verbale davanti a investigatori e inquirenti che il poliziotto avrebbe avuto condotte violente nei loro confronti.

Tali testimoni sostengono che l’agente usava contro di loro metodi non convenzionali, per usare un eufemismo, prendendoli a schiaffi, bastonate e martellate per farsi dire dov’era la “roba“.

L’inchiesta, coordinata dal pm Giovanni Tarzia e affidata alla Squadra mobile, mira a fare luce sulle azioni di Cinturrino.

Inoltre si sta cercando di capire come altri quattro suoi colleghi, già indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, avrebbero aiutato l’assistente capo nella messinscena dopo l’omicidio di Mansouri.

L’indagine si sta allargando anche a tutto il Corvetto, non solo a Rogoredo.

Cinturrino si dichiara innocente

Cinturrino attualmente si trova nel reparto protetti del carcere di San Vittore e non smette di proclamarsi “innocente”. Attraverso i suoi legali, Marco Bianucci e Davide Giugno, ha reso noto che “respinge fermamente l’accusa di omicidio volontario”.

In riferimento alle testimonianze contro di lui dei pusher e dei tossici, parla di “atteggiamenti vendicativi, connessi alla sua attività di repressione dell’odioso fenomeno criminale dello spaccio”.

Il poliziotto, dopo aver ucciso Mansouri, ha messo una pistola finta accanto al cadavere e continua a sostenere di non aver mai “avuto l’intenzione di uccidere la sventurata vittima”.

Il prossimo 9 marzo, il Tribunale del Riesame ha fissato l’udienza in cui i difensori dell’assistente capo discuteranno la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito.