Carmelo Cinturrino scaricato dal consulente Redaelli dopo il fermo per l'omicidio a Rogoredo: "Preso in giro"

Il consulente Dario Redaelli ha deciso di scaricare Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato di omicidio volontario per i fatti di Rogoredo. Il consulente era stato nominato dalla difesa, ma dopo il fermo ha affermato che non riesce a difendere una persona che “ha preso in giro il sottoscritto ma soprattutto l’istituzione di cui ho fatto parte per quarant’anni”. Il tecnico ha aggiunto di dispiacersi per tutti i poliziotti che rappresentano al meglio la divisa.

Dario Redaelli lascia l’incarico

Arriva a distanza di poche ore dal fermo per “omicidio volontario” di Abderrahim Mansouri la decisione di Dario Redaelli di lasciare l’incarico come esperto nel settore della balistica forense. Redaelli era stato nominato dalla difesa dell’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino.

Noto per i casi di Garlasco e Yara, ha rinunciato perché dichiara di non poter difendere una persona che lo ha preso in giro. Il consulente è stato esperto della Polizia in materia di investigazioni scientifiche e ha lavorato per l’istituzione per quarant’anni.

Da qui la critica a Cinturrino e l’abbandono dell’incarico: “Non posso pensare di difendere una persona che ha preso in giro non solo il sottoscritto ma anche l’istituzione di cui ho fatto parte per quarant’anni”. Ha inoltre aggiunto: “Mi dispiace molto per tutti i poliziotti che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza degli italiani e che rappresentano al meglio la divisa che indossano”.

Il fermo di Cinturrino

I motivi dietro il fermo di Carmelo Cinturrino arrivano durante la conferenza stampa della mattinata di lunedì 23 febbraio. Il pm Giovanni Tarzia, titolare delle indagini sulla morte del ventottenne nel boschetto di Rogoredo, ha spiegato i motivi che hanno portato alla decisione.

Cinturrino, al momento del fermo, si trovava in servizio in commissariato. La vittima, secondo quanto spiegato, sarebbe stata colpita mentre non impugnava alcuna arma, che è stata posta accanto al suo corpo solo in seguito.

Sulla riproduzione della pistola, inoltre, sarebbero state trovate solo le tracce dell’assistente capo Cinturrino. In aggiunta agli elementi sull’arma ci sono anche le testimonianze, gli interrogatori, le analisi delle telecamere e dei dispositivi telefonici che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. Cinturrino è accusato di omicidio volontario e per “forti rischi di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, oltre che di pericolo di fuga” si è disposto il fermo.

Cosa ha detto Salvini?

Il vicepremier Matteo Salvini è tornato indietro sulle sue affermazioni. Subito dopo la notizia della morte di Mansouri, il ministro dei Trasporti aveva ribadito la propria posizione dalla parte del poliziotto “senza se e senza ma”. Pochi giorni dopo, mentre iniziavano a emergere dettagli sulle dinamiche dell’omicidio, aveva attaccato la sinistra che aveva continuato a difendere un agente della Polizia di Stato che aveva fatto “esclusivamente il suo lavoro”.

Durante la mattinata, dopo la notizia del fermo del poliziotto, Salvini è stato avvicinato a margine del villaggio olimpico e ha dichiarato: “Se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa”.

Ha anche aggiunto che non si pentirà mai di stare sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine e di non confondere “una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite”.