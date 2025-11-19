Carmen Consoli scherza su Giorgia Meloni in versione "pupazzetto" con gli occhi di fuori, ira di FdI

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il partito politico dietro la premier Giorgia Meloni decide di attaccare un’artista, Carmen Consoli, solo per aver scherzato sulla sua immagine. L’artista, raccontando un suo sogno, fa riferimento agli occhi di Giorgia Meloni che sembrano piuttosto sporgenti, come un pupazzetto al quale puoi schiacciare l’addome e “escono gli occhi di fuori”. La polemica la porta in scena Fratelli d’Italia, che attraverso il profilo ufficiale rischia di creare una campagna d’odio contro la cantante.

L’incubo di Carmen Consoli

La cantante Carmen Consoli si trovava all’Università di Palermo per tenere una lezione su musica e poesia. La cantautrice, ospite del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’ateneo, avrebbe raccontato un suo incubo. Le sue parole sono state:

“L’altro giorno ho avuto un incubo. Li avete presenti quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C’era la Meloni incazzatissima con me che pareva ’sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi”.

L’intervento però, rispetto alla polemica sterile creata da Fratelli d’Italia, faceva parte di un discorso più ampio, come sempre. L’autrice infatti scherzava in questo modo per poi affrontare un tema più complesso: le accuse che le sono state mosse per la presa di posizione sulle missioni umanitarie per portare aiuti a Gaza.

Il contesto della frase

Non una frase nata dal nulla, ma l’introduzione a un discorso più ampio. Fatta seria, Carmen Consoli ha raccontato: “Mi hanno dato della comunista con la barca a vela.”

La Cantantessa aveva infatti fatto seguito all’appello di un’altra cantautrice, Elisa. Quest’ultima aveva dichiarato che se avesse avuto un’imbarcazione sarebbe partita senza esitazioni verso il popolo palestinese.

Così Carmen Consoli chiudeva il suo intervento: “Insistete perché ci siano i crocifissi nelle aule, che problema c’è a mandare aiuti? Dire questa cosa si è trasformato in ‘io ho la barca a vela’. Vedete anche oggi c’è questa difficoltà a capire l’italiano: io parlavo di un’ipotesi, un discorso ipotetico, ed è diventato poi che ho una barca a vela. È inutile che vi studiate il saluto romano e non conoscete l’italiano”. Un’ultima frecciatina lanciata per il pubblico.

Il post d’odio di Fratelli d’Italia

A portare il racconto di Consoli al grande pubblico è Fratelli d’Italia, che se la prende con l’account della cantante e fa qualche battuta a tema musicale. Per esempio: “Come stoni, Carmen Consoli”. Secondo loro, infatti, la cantautrice avrebbe insultato l’aspetto fisico della premier.

Quello che succede in realtà è che il post lanciato dal partito della premier diventa l’occasione per prendere d’assalto la cantautrice. Diventa un post d’odio da oltre 16mila commenti. Basta aprire la sezione commenti per trovare molteplici insulti, come: “Curati, sei messa davvero male.”

Intanto all’università, il commento di Carmen Consoli, quello completo e non il racconto isolato dell’incubo, ha suscitato fragorosi applausi.