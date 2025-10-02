Carmen Consoli sta con Elisa su Gaza, stoccata al Governo Meloni: "Partirei ora, ma non ho i suoi mezzi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Carmen Consoli si unisce al grido disperato di Elisa sulla situazione a Gaza, qualche ora dopo l’abbordaggio dei militari di Israele contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. E la cantautrice lancia anche una stoccata a Giorgia Meloni: “Partirei ora anche se non ho i mezzi del Governo”, dice, prima di pungolare anche la Sinistra, divisa anche su questo argomento.

Carmen Consoli come Elisa: attacco al Governo Meloni

Dopo Elisa, anche Carmen Consoli polemizza sulla gestione di quanto sta accadendo sulle navi della Flotilla e, più in generale, sulla posizione dell’Italia e del Governo Meloni sulle vicende della Striscia di Gaza.

La cantantessa si è schierata dalla parte della sua collega che, poco prima, aveva lanciato un accorato appello sulla situazione a Gaza, per aiutare “la gente che lì muore”.

La cantantessa e il suo parere su Gaza

In occasione della presentazione del nuovo album “Amuri luci“, l’artista siciliana ci ha tenuto a dire la sua sulla questione. “Avevo urgenza di dirlo perché sono stata sveglia fino alle 4 a seguire le manifestazioni e mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato a una di esse”, esordisce.

“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali. Come dice la mia grandissima amica Elisa, sbrigatevi perché è vero che la gente muore”, ha ammonito Carmen Consoli.

Un monito non solo al Governo ma anche all’opposizione e quindi alla Sinistra, rea di non riuscire a fare fronte comune neanche in situazioni del genere. “Non capisco perché la Sinistra non riesca a unirsi su ciò che ha in comune, è una cosa che non mi dà pace. Le auguro di trovare una strada che accomuni tutti, qui la sensazione è di un derby calcistico, dove ha la meglio chi fa stare zitto l’altro. Non c’è un dibattito politico, vedo un film dell’orrore dove si dice tutto e il contrario di tutto per avere consenso”, aggiunge.

Gli appelli degli artisti

In seguito all’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla, nella serata dell’1 ottobre, sono scattate proteste e manifestazioni spontanee in tante piazze italiane, da Roma a Milano, fino a Napoli, Firenze e Bologna. Una reazione che ha entusiasmato la stessa Carmen Consoli: “Ho guardato la tv tutta la notte, mi sono emozionata per questa presa di coscienza, è una bellissima notizia che non ci sia più indifferenza. Oggi è la conoscenza per cui stiamo scendendo in piazza, poi magari sbagliamo e la Flotilla è finanziata da Hamas, ma allora se parto con la mia barca sono finanziata da Hamas anche io? La conoscenza ci aiuta a capire che è importante garantire sanità e cultura per tutti come popolo italiano, altrimenti diventiamo personaggi di Orwell che ripetono ciò che dice la tv”, chiosa la cantantessa.

Come detto, il suo intervento era stato preceduto da quello della collega, Elisa. Riprendendosi commossa e con la voce rotta dall’emozione nel suo studio di registrazione, la cantante aveva lanciato un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo per chiedere un intervento immediato a favore della popolazione di Gaza, affinché i nostri rappresentanti prendano in carico medicinali, generi di prima necessità e gli aiuti raccolti dalla Global Sumud Flotilla e li consegnino nella Striscia di Gaza.

“Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portateli voi gli aiuti in poche ore. Portate voi gli aiuti, perché stanno morendo…”, aveva detto la cantautrice.

Manifestazioni pro Palestina e sciopero all’orizzonte

Elisa è una degli artisti più coinvolti nella questione e che più volte ha fatto sentire la sua voce per sensibilizzare sull’argomento. Aveva partecipato alla manifestazione generale a Trieste e, in quell’occasione, aveva detto: “È un dovere, non si può accettare un genocidio. Non è umanamente possibile, non è possibile l’indifferenza”. Ad agosto scorso, aveva poi elogiato le intenzioni della Global Sumud Flotilla. “Dobbiamo supportarli, cercare di dar loro attenzione mediatica e non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l’attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all’umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa”, aveva scritto.

Come lei, anche Giorgia, Fiorella Mannoia, Piero Pelù e tanti altri artisti si sono esposti e hanno scritto, parlato o si sono mossi per la Global Sumud Flotilla e quanto sta accadendo a Gaza.

Diverse navi appartenenti alla Flotilla sono state abbordate dalle navi militari israeliane nella notte tra l’1 e il 2 ottobre. Entro la mattinata del 2, tutte le imbarcazioni dirette verso Gaza sarebbero state bloccate, tranne alcune che hanno cambiato rotta. Questa azione da parte di Israele ha suscitato sdegno in tutta Italia: nelle piazze delle grandi città si sono riversati manifestanti e attivisti pro Pal per esprimere il proprio disappunto. Per la giornata del 3 ottobre, inoltre, è stato annunciato un nuovo sciopero generale.