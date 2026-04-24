Carmen Di Marzo, nella serie di Rai 1 Roberta Valente: “Attrice perché avevo bisogno di sentirmi amata”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Carmen Di Marzo parla come recita: senza difese inutili, senza il bisogno di costruire un personaggio diverso da sé. Nelle sue parole non c’è compiacimento, non c’è la ricerca della frase perfetta o dell’effetto. C’è piuttosto il desiderio di andare a fondo, di dare un nome alle fragilità, alle paure, ai desideri che spesso restano nascosti dietro il mestiere dell’attore. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il racconto del lavoro si intreccia continuamente con quello della vita. Perché, per Carmen Di Marzo, recitare non è mai stato soltanto un mestiere. È stato un modo per cercarsi, per capire chi fosse, per dare forma a quel bisogno profondo di essere amata, vista, riconosciuta. Un bisogno che non nasconde, anzi rivendica come motore di tutto: delle ambizioni, delle insicurezze, della disciplina feroce con cui ha costruito il proprio percorso. Nel cast della serie di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento nei panni di Gioia, Carmen Di Marzo parla della recitazione come di uno spazio in cui si è costretti a fare i conti con se stessi. Con il desiderio di essere all’altezza, con il timore del rifiuto, con il confronto con gli altri, con il vuoto dei periodi in cui il telefono non squilla. Ma parla anche della capacità di trasformare tutto questo in energia, in determinazione, in voglia di andare avanti. Ne emerge il ritratto di una donna molto severa con se stessa, ma anche profondamente consapevole. Una donna che ha imparato a non misurarsi più sullo sguardo degli altri, ma sulla fedeltà a ciò che sente giusto per sé. Che ha attraversato la paura, l’ossessione, il bisogno di approvazione, arrivando però a una forma di equilibrio conquistata con fatica. Questa intervista a Carmen Di Marzo non racconta soltanto il percorso di un’attrice. Racconta il modo in cui si costruisce un’identità, il rapporto con il fallimento, con il desiderio, con l’ambizione e con quella domanda che, prima o poi, riguarda tutti: quanto del nostro valore dipende da ciò che facciamo e quanto, invece, da ciò che siamo.

Chi è Gioia per Carmen Di Marzo?

“È stato un personaggio molto spiazzante. Gioia è una donna che per molti anni ha vissuto con certezze profonde, soprattutto in ambito familiare. Cresce in un contesto che ritiene di conoscere perfettamente, fondato su verità che considera solide e definitive. A un certo punto, però, scopre che quel mondo non è esattamente come l’ha sempre immaginato. Non posso rivelare troppo, ma il mio personaggio vive un momento molto importante all’interno dell’episodio, perché viene alla luce un segreto. Anche se compare in poche scene, porta con sé un forte carico emotivo. È una figura drammatica, perché quando emergono i segreti affiorano anche il dolore, i silenzi, le angosce e tutto ciò che per anni è rimasto nascosto. Per me è stato un ruolo che mi ha messo di fronte a qualcosa di molto doloroso da immaginare. Ho certezze molto forti legate alla famiglia: la mia è una roccia e lo è sempre stata. Per questo immaginare che una donna possa trovarsi improvvisamente a fare i conti con una verità diversa da quella in cui ha sempre creduto è stato sconvolgente. Mi sono chiesta come reagirei se accadesse a me e credo che sarebbe devastante. Con il tempo, però, potrebbe persino diventare liberatorio, perché si intraprende un nuovo percorso, nasce una consapevolezza diversa e si impara a riconciliarsi con ciò che si scopre. L’impatto iniziale, però, sarebbe davvero sconvolgente”.

Qual è, invece, il dolore con cui più spesso un attore si trova a fare i conti?

“Credo che il dolore più ricorrente sia il bisogno di sentirsi amati, riconosciuti, visti. Penso che tutti gli attori, in qualche misura, si confrontino con questo. Ho iniziato a fare questo mestiere perché avevo un disperato bisogno di sentirmi amata, accolta, abbracciata. È qualcosa che ho compreso crescendo, perché da giovani si compiono molte scelte senza capire fino in fondo quali siano le motivazioni profonde che spingono a farle. Quel bisogno d’amore, però, è stato anche una grande forza. Mi spingeva a non accontentarmi, a dare sempre di più, a cercare continuamente nuovi stimoli. Andava di pari passo con una grande disciplina. Sono sempre stata molto rigorosa, molto seria nello studio, molto severa con me stessa. Quella tensione costante mi portava a studiare, a fare sacrifici, a lavorare duramente. E quando si ama davvero qualcosa, anche i sacrifici vengono affrontati volentieri. C’è poi un’altra sofferenza molto forte: il desiderio di essere guardati dagli altri con gentilezza e affetto. La speranza che ciò che si fa venga visto, riconosciuto, apprezzato. Insieme a questo c’è sempre l’inquietudine di sentirsi all’altezza. Ci si chiede continuamente se si riuscirà a farcela, se si sarà abbastanza bravi, se si raggiungerà il risultato desiderato. Per carattere, però, sono una persona molto determinata. Quando decido di volere qualcosa, parto come un treno. Non significa che accada sempre, ma nella maggior parte dei casi riesco a raggiungere il mio obiettivo, perché entra in gioco la parte più concreta di me: la testardaggine, lo studio, il lavoro intenso e costante”.

Che cosa accade quando lo sguardo degli altri non è così amorevole o gentile?

“Quando ero più giovane ne soffrivo molto. Ero più acerba, più fragile e vivevo ogni insuccesso come una sorta di fallimento personale. Mi rimproveravo continuamente. Pensavo sempre che avrei potuto fare meglio, che forse avevo sbagliato, che non ero stata abbastanza. Non prendevo minimamente in considerazione l’idea che il fatto che qualcosa non fosse andato in porto potesse avere anche un risvolto positivo, perché magari c’era un’opportunità migliore ad aspettarmi. Oggi, invece, è completamente diverso. Quando qualcosa non va, penso che arriverà di meglio. È cambiata la percezione del lavoro, ma soprattutto il rapporto con me stessa. Oggi conosco il mio valore come persona e come attrice. Per questo vivo i provini, le occasioni, i rifiuti e tutto ciò che fa parte del mestiere con molta più serenità. Per me è stata una conquista enorme”.

Oggi che cosa significa per lei sentirsi all’altezza?

“Oggi non ha più nulla a che vedere con la competizione. Non vivo più questo lavoro in modo competitivo. Un tempo guardavo molto gli altri: osservavo chi veniva scelto, chi otteneva un ruolo, chi lavorava di più. Oggi non è più così. Per me sentirsi all’altezza significa semplicemente dare il massimo. Vuol dire essere in pace con me stessa, guardarmi e chiedermi se ho dato tutto, se ho fatto il massimo, se sono soddisfatta di ciò che ho fatto. Se la risposta è sì, allora mi sento all’altezza. Non ha più a che fare con il confronto con gli altri, con i registi o con i colleghi. Riguarda me e le aspettative che ho nei miei confronti”.

US: Licia Gargiulo

In passato, però, le è capitato di chiedersi perché un altro attore venisse scelto al posto suo?

“Certamente. Sarebbe ipocrita negarlo. Tutti gli attori, soprattutto all’inizio della carriera, guardano gli altri. Osservano chi viene scelto, chi ottiene un ruolo, chi lavora di più. È successo anche a me. Poi, però, quando ho iniziato a rendermi conto di essere brava in quello che facevo e di migliorare sempre di più, è cresciuta anche la fiducia in me stessa. E quando aumenta la fiducia in sé, si diventa anche più generosi e solidali nei confronti degli altri. Si comincia a pensare che, forse, per quel ruolo fosse più adatta un’altra persona, ma che sarebbe arrivata comunque un’occasione anche per sé. La competitività distruttiva, quella riassunta dall’idea del “mors tua vita mea”, non mi è mai appartenuta davvero. Ognuno ha il proprio percorso, la propria storia e tutti meritano rispetto. Noi attori veniamo giudicati ogni giorno. Per questo dobbiamo stare bene con noi stessi e avere fiducia nel nostro valore”.

L’inizio della recitazione, per lei, è stato un’epifania improvvisa o una lenta presa di consapevolezza?

“Direi entrambe le cose. Da bambina, già alle elementari, avevo una sensazione molto chiara. Mia nonna guardava sempre le telenovelas su Rete 4, quelle venezuelane e argentine. Seguivamo Azucena, Anche i ricchi piangono e tutte quelle storie lì. Ricordo perfettamente che, mentre le guardavo, sentivo dentro di me una voce che mi diceva che avrei voluto fare l’attrice. Poi mi chiudevo in camera, parlavo da sola, scrivevo, immaginavo scene e una vita in cui avrei potuto recitare. Quel desiderio l’ho avvertito fin da subito. In seguito, però, è arrivata anche una lenta presa di consapevolezza, perché crescendo mi sono avvicinata all’arte attraverso la danza. Ero una ragazzina molto timida e la danza mi permetteva di esprimermi senza usare le parole. Era un modo per coltivare una predisposizione artistica senza espormi completamente. Quando sono arrivata a diciotto anni, dopo il diploma in danza classica e moderna, è arrivato il momento delle decisioni. In quel momento ho capito che non potevo più rimandare. Dovevo affrontare anche la parola, la recitazione, quella parte di me che chiedeva di essere ascoltata e vista. Da bambina vedevo chiaramente la possibilità di diventare attrice. Crescendo, però, arrivano le paure, i pensieri autosabotanti, il fatto di non essere figlia d’arte, il timore di non farcela. Anche mio padre, all’inizio, non vedeva di buon occhio questa scelta. I miei genitori la consideravano più un hobby, qualcosa di molto difficile da trasformare in una professione. Poi, però, questa spinta è diventata sempre più forte e non sono più tornata indietro”.

Quando ha smesso di dire “faccio l’attrice” e ha iniziato a dire “sono un’attrice”?

“Ci ho messo del tempo. Per diversi anni ho detto che facevo l’attrice, perché lo consideravo comunque un mestiere, un lavoro come un altro, anche se speciale. Poi, con il passare degli anni, con ruoli sempre più importanti e con l’esperienza, mi sono resa conto che questo mestiere era diventato qualcosa di molto più profondo. È diventato una parte importante della mia identità. Questo non significa identificarmi totalmente con il mio lavoro, perché non è così. A un certo punto, però, ho capito che questo mestiere dialoga con moltissimi aspetti della mia vita, del mio carattere, del mio modo di stare al mondo. Mi sono sentita attrice quando ho capito di essere preparata, scrupolosa, seria. Non era più soltanto un compito da svolgere. A un certo punto ho sentito di esserlo davvero. E il verbo ‘essere’, per me, è molto importante, perché significa anche diventare”.

Si definirebbe ambiziosa?

“Assolutamente sì. Sono sempre stata molto ambiziosa. Credo che l’ambizione sia una qualità bellissima. Molto spesso viene confusa con l’arrivismo, ma sono due concetti completamente diversi. Per me l’ambizione è stata il motore della vita. Se non fossi stata ambiziosa, non sarei diventata una persona migliore, non avrei conquistato ciò che ho conquistato e probabilmente mi sarei fermata molto prima. Sono ambiziosa anche nella vita quotidiana. Non mi fermo mai al primo livello di lettura di una situazione, cerco sempre di andare più in profondità. Anche questo, per me, è ambizione: non accontentarsi, non fermarsi a ciò che è più facile. Mi piacciono le sfide. Ho un’indole combattiva, mi piace osare. Quando ero più giovane, la mia ambizione sfiorava quasi l’incoscienza, devo essere sincera. Oggi ho quarantatré anni, ma conservo ancora quello spirito combattivo. Le paure si sono ridotte, perché lavorando su me stessa ho capito che non devono bloccarmi. Devono diventare un motore, servire a compiere uno scatto. Le ho sempre vissute come prove, mai come ostacoli”.

Ha mai avuto paura che l’ambizione si trasformasse in ossessione?

“Sì, c’è stato un periodo in cui ero ossessionata dal mio mestiere. Per alcuni anni ho vissuto una fase molto intensa, soprattutto rispetto al bisogno di fare bene, di essere all’altezza, di non sbagliare. Ricordo che a volte non riuscivo a dormire quando dovevo preparare dei provini o dei richiami. Oggi, però, mi rendo conto che quella componente ossessiva è stata utile, soprattutto dal punto di vista creativo. Se non fossi stata così concentrata sul fare bene, probabilmente non avrei nemmeno capito quale fosse il rapporto sano da costruire con questo lavoro. Credo che anche questa tensione, se non diventa patologica, possa essere una fase necessaria. Penso che non si possa avere una vita straordinaria facendo scelte ordinarie. Bisogna cercare di fare della propria vita un capolavoro, al meglio delle proprie possibilità. E quando si hanno obiettivi importanti, ci si rende conto che bisogna osare, rischiare, fare molto di più. Oggi quell’ossessione si è trasformata in determinazione. Non è più qualcosa che mi divora dalla mattina alla sera, perché quella sarebbe una forma patologica. La componente positiva è avere un obiettivo chiaro e credere così tanto in se stessi da essere certi che, prima o poi, quel traguardo arriverà”.

Che cosa le ha permesso di capire di se stessa la recitazione?

“La recitazione mi ha insegnato che è molto più importante guardarsi dentro e lavorare sulle proprie dinamiche interiori, piuttosto che concentrarsi troppo su ciò che accade all’esterno. Esiste anche tutta la parte glamour del mestiere, che è affascinante, ma la recitazione obbliga continuamente all’autoanalisi. Soprattutto quando ci si trova davanti a ruoli lontani dalla propria sensibilità, si è costretti a fare i conti con se stessi. Per me questo è stato fondamentale. Mi ha aiutata a ridimensionare molti aspetti: la rabbia, la mia componente ossessiva, alcune rigidità. Mi ha insegnato a dare il giusto peso alle situazioni. Sembra quasi un paradosso, perché si pensa sempre che questo sia un mestiere pieno di squilibri. Invece, per me, è stato anche un percorso verso l’equilibrio. Se si affronta questo lavoro nel modo giusto, se ne esce migliori”.

Che cosa ha sottovalutato la giovane Carmen del percorso che iniziava?

“Più che sottovalutare questo mestiere, credo di averlo sopravvalutato. Da giovane mi sembravano irraggiungibili traguardi che poi, con il tempo, l’impegno, lo studio e la determinazione, si sono rivelati assolutamente alla mia portata. All’inizio si pensa di non farcela: si arriva a Roma, non si conosce nessuno, non si viene da una famiglia già inserita in questo ambiente. Poi, però, ci si accorge che, poco alla volta, le opportunità arrivano. Certo, ci sono difficoltà, ma nulla è impossibile quando si sente dentro una spinta forte, appassionata, vitale”.

L’attore, però, deve fare i conti anche con il vuoto, con i periodi in cui il telefono non squilla. Come li gestisce?

“Non ho mai avuto paura dei periodi di vuoto. A un certo punto della mia vita ho iniziato a lavorare ai miei progetti, a costruire una mia autonomia creativa, soprattutto attraverso il teatro, i monologhi e la scrittura. Dal 2016 ho iniziato a sviluppare una parte molto personale del mio percorso artistico. Mi sono detta che volevo essere libera di lavorare con i miei tempi e creare un mio universo creativo. Vedendo alcuni colleghi soffrire molto per i momenti di inattività, capivo che non volevo vivere nello stesso modo. Per me non esiste restare ad aspettare che il telefono squilli. Credo di avere anche un’anima imprenditoriale molto forte. Mi piace creare, mettere insieme le persone, trovare le risorse per realizzare i progetti. Mi piace impegnarmi concretamente per ciò in cui credo. Tutto questo riporta sempre al tema della fiducia in se stessi. Bisogna essere artefici del proprio destino e non aspettare il miracolo. Se non arriva un’opportunità, ne creo un’altra. Non mi lascio abbattere”.

Per che cosa è grata al suo lavoro?

“Sono grata a questo lavoro perché mi ha insegnato a vivere. Sono grata a tutte le persone che, fino a oggi, hanno visto in me qualcosa di speciale e mi hanno dato fiducia. Sono grata perché, alla fine, riesco sempre a fare esperienze che sento affini a me. Sono grata anche per le difficoltà, perché mi aiutano a capire su quali aspetti devo lavorare. Non le vivo come minacce. Per me sono prove. Sono situazioni che devono temprarti, che devono aiutarti a lavorare su alcune parti di te. Per questo cerco di vivere tutto in modo molto costruttivo. Ovviamente questo non significa che non abbia momenti difficili o crisi. Li ho anch’io. Poi, però, torno sempre sulla mia strada e non perdo mai di vista tutto ciò che di bello c’è nella mia vita. E c’è molto di bello”.

Quando arrivano le crisi?

“Le crisi arrivano soprattutto quando devo prendere decisioni importanti. Cerco sempre di fare la scelta giusta. Provo a fare soltanto ciò che mi permette di dormire serenamente la notte, ciò che è in linea con quello che sono anche da un punto di vista etico. Vado in crisi quando sento avvicinarsi situazioni che non mi appartengono. In quei momenti cerco di proteggermi. Cerco di preservare la qualità di ciò che voglio fare. Per me è molto importante non tradire me stessa”.

Se dovesse peccare di presunzione, qual è il valore aggiunto che Carmen Di Marzo porta a un progetto?

“La credibilità. Credo di essere un’attrice molto credibile. E lo dico non per presunzione o arroganza, che non mi appartengono, ma perché ho fiducia nelle mie capacità. Sono un’attrice scrupolosa, attenta, preparata. Dietro ogni personaggio c’è sempre uno studio accurato, un lavoro che non è mai lasciato al caso. E poi c’è anche l’affidabilità. Per me un attore deve essere affidabile. Nessuno vuole lavorare con persone maleducate, ritardatarie o incapaci di rispettare gli impegni. Sono molto rigorosa. Studio tantissimo, arrivo preparata e, a volte, imparo perfino le battute degli altri. Quando si ha a che fare con un attore affidabile, intuitivo e capace di comprendere subito, anche il lavoro del regista diventa più semplice. Per me credibilità e affidabilità sono due valori fondamentali”.

Tiene molto separata la vita privata dal lavoro?

“Sì, moltissimo. Mi piace il successo, mi piace essere riconosciuta, ma sono molto gelosa della mia privacy. Uso i social quasi esclusivamente per il lavoro. Non mi è mai piaciuto esibire la mia vita privata. Anche quando ero più giovane non avevo questa inclinazione. Credo che il vero successo sia vivere del proprio lavoro e sentirsi in pace con se stessi. Per me questo traguardo è già stato raggiunto. Certo, la riconoscibilità è piacevole. È bello quando il pubblico ti aspetta dopo uno spettacolo, ti riconosce e ti fa i complimenti. La notorietà, però, deve essere una conseguenza, non un obiettivo. Chi vuole fare l’attore soltanto per diventare famoso ha sbagliato mestiere. Se arriva, deve essere il risultato di anni di lavoro, sacrifici e impegno. Ed è allora che diventa qualcosa di bello, perché si ha anche la sensazione di averla meritata”.

Se improvvisamente le togliessero il lavoro, che cosa rimarrebbe a Carmen?

“Rimarrebbe comunque una persona con un’identità definita, con una personalità che ha trovato il proprio equilibrio. Non avrei difficoltà a reinventarmi. Fa parte del mio carattere. Non darei mai una risposta disperata, dicendo di non sapere fare altro. Troverei un altro modo per esprimermi, per reinventarmi, per rimettermi in gioco. Di questo sono sicura”.