Carmen Ferreri, il ritorno in scena dopo Amici: “Ho ritrovato la mia musica con nuova consapevolezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono partenze che assomigliano a una conquista e ritorni che, almeno all’inizio, hanno il sapore della sconfitta. Poi passa il tempo e ci si accorge che tornare non significa necessariamente aver perso: a volte è l’unico modo per ritrovare il punto da cui ripartire. Carmen Ferreri lo ha capito attraversando entrambe le direzioni. A ventisei anni ha già vissuto diverse vite artistiche. La musica è arrivata presto, quando era ancora un’adolescente, portandola ad Area Sanremo e poi ad Amici, dove il pubblico ha imparato a conoscere la sua voce e quella presenza istintiva che ancora oggi molti ricordano. Dopo sono arrivati Milano, le aspettative, la pressione di un ambiente che chiede continuamente di esserci, di produrre, di rincorrere il brano giusto. E infine il ritorno in Sicilia, vissuto inizialmente come un fallimento e diventato, invece, l’inizio di una nuova consapevolezza. È anche da qui che nasce Nica, un brano che parte da una storia familiare per interrogare il presente. “Nica”, in siciliano, significa “piccola” ed è il modo in cui Carmen Ferreri torna alle proprie radici e alla storia di sua nonna Rita, rimasta a Marzamemi mentre parte della famiglia attraversava il mare per cercare altrove il proprio futuro. Una vicenda lontana nel tempo che finisce per parlare anche della sua generazione, ancora divisa tra chi sceglie di restare e chi sente di dover partire. In quella storia Carmen Ferreri ha riconosciuto anche se stessa. Non più la bambina che cantava nella casa di Marzamemi, ma una donna che ha conosciuto presto la responsabilità, il successo, la solitudine e il peso delle aspettative. Una donna che ha lasciato la propria terra per inseguire la musica e che, proprio tornando alle radici, ha ritrovato le parole per raccontarsi. Forse è proprio intorno alla parola “piccola” che si nasconde la contraddizione più intima della sua storia. Carmen Ferreri racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie che ha smesso di sentirsi tale molto presto: prima di quattro figli, ancora bambina ha imparato a prendersi cura degli altri; a quindici anni si è ritrovata davanti al primo contratto discografico e poco dopo in un mondo nel quale bisognava imparare rapidamente a essere adulti. Crescere, per lei, non ha significato soltanto aggiungere esperienze, ma imparare a sostenere il peso delle proprie scelte. Oggi sembra compiere il percorso inverso: non tornare indietro, ma recuperare quella parte di sé rimasta sotto le responsabilità, le aspettative e la necessità di dimostrare continuamente di essere all’altezza. Ed è forse per questo che Nica diventa qualcosa di più di una canzone sulla memoria familiare. È un dialogo tra generazioni, tra chi ha avuto il coraggio di restare e chi ha dovuto trovare quello di partire. Ma è soprattutto il punto dal quale Carmen Ferreri sembra guardare oggi la propria storia con occhi diversi: senza rinnegare la ragazza che voleva arrivare lontano, ma senza permettere più al successo di decidere chi debba diventare.

Nica nasce anche dalla storia di sua nonna Rita, rimasta in Sicilia mentre i suoi fratelli partivano. Quando era piccola e ascoltava questo racconto, che cosa leggeva negli occhi di sua nonna? Nostalgia, orgoglio o qualcos’altro?

“Il legame con l’America c’è sempre stato. Le telefonate da lì arrivavano praticamente ogni giorno, quindi la presenza dei miei cugini americani è sempre stata molto forte nella mia vita. Quando andavamo a Marzamemi per trascorrere le vacanze estive, riaffioravano i ricordi di quegli anni e di quei momenti. Quella casa sembrava parlare da sola. Si tiravano fuori le fotografie e, con il passare degli anni, attraverso i racconti di famiglia, ho scoperto che i miei parenti erano partiti per l’America, mentre mia nonna, ancora bambina, era rimasta a Marzamemi. Parliamo di un piccolo borgo marittimo, non di una grande città. All’epoca era già difficile vivere in Sicilia, a maggior ragione nei centri più piccoli. Poi mia nonna incontrò mio nonno. Per questo nella canzone dico: ‘Nove mesi ad aspettare, una vita che arriva, una nave che va’. Da una parte c’è la nave con i miei cugini e i miei parenti che partivano per l’America senza fare ritorno; dall’altra, contemporaneamente, mio padre che stava per nascere. Quando tornavamo in quella casa, i ricordi riaffioravano e mia nonna cominciava a raccontare. Nei suoi occhi percepivo soprattutto il senso della mancanza. È sempre stata una donna molto forte, dalla quale difficilmente traspare un’emozione, ma credo che quella storia la toccasse profondamente. Me ne rendevo conto. C’era naturalmente anche la nostalgia per i momenti perduti: vivendo così lontani, i familiari si erano rivisti soltanto dopo nove anni e, nel frattempo, molte cose erano cambiate. Soprattutto allora, quando non esisteva WhatsApp e ci si scambiavano fotografie accompagnate da brevi messaggi scritti sul retro. Ho ritrovato molte di quelle foto, con dediche come ‘Un saluto da Sydney’ o ‘Un saluto dal Canada’. Le ho viste tutte insieme per la prima volta proprio mentre scrivevo il brano: mia nonna le ha tirate fuori e in quel momento ho pensato che avrei dovuto necessariamente scrivere una canzone su questa storia. È stato molto bello”.

Lei è cresciuta in una terra circondata dal mare. Per sua nonna quel mare ha significato anche separazione. Per lei che cosa rappresenta? Riesce a considerarlo soltanto nella sua bellezza oppure le suscita altro?

“Malinconia. Con il mare abbiamo un rapporto di amore e odio, devo essere sincera. Da piccola, quando ho cominciato ad avvicinarmi al mondo della musica, tutti partivano per Milano. Sembrava che Milano dovesse essere necessariamente la città dei sogni e della musica. In quel mare, invece, vedevo un grande limite. Mi chiedevo: ‘Perché non posso fare musica da casa mia? Perché non posso restare qui e, allo stesso tempo, dedicarmi alla musica?’. Per un periodo ho quindi temuto quel mare, quasi fosse un grande muro che mi separava dal resto del mondo. Poi ho capito che potevo partire, ma anche tornare. Potevo rientrare a casa e ripartire ogni volta che lo desideravo. Rimane questo rapporto ambivalente. Adesso, per esempio, sono a Roma e, quando sono lontana, sento una forte malinconia. Molto forte”.

Oggi è lei ad aver lasciato la propria terra. Che cosa significa partire per inseguire la propria strada?

“È proprio il tema di cui parlo nella canzone. Mia nonna, allora, ha avuto il coraggio di restare. Oggi, invece, il mio coraggio consiste nel partire, nell’andare via. Per quanto torni sempre a casa, perché non voglio abbandonare le mie radici, mi rendo conto di essere quella che è partita. Ci vuole molto coraggio per andare via, perché viviamo in una società complessa, che pretende tanto e subito e nella quale sembra non esserci più spazio per la pazienza. Anche per questo mi sono riconosciuta profondamente nella storia che ho raccontato. Non volevo parlare soltanto di ciò che è accaduto alla mia famiglia, ma affrontare il tema anche da un punto di vista generazionale. Oggi moltissimi giovani partono in cerca di opportunità, proprio come accadeva allora. Da questo punto di vista non è cambiato molto. Forse è cambiata la destinazione: un tempo si attraversava l’oceano per raggiungere l’America, mentre oggi spesso ci si sposta all’interno dell’Italia. Ma si continua a partire. C’è chi va via e chi resta. Sono tra coloro che hanno scelto di partire”.

Lei appartiene a una generazione molto diversa da quella di sua nonna, una generazione che insegue continuamente il successo e l’autorealizzazione. Nella sua vita ha attraversato momenti in cui tutto ciò andava e tornava. Come li ha vissuti? Come si riesce a mantenere i piedi per terra quando tutto sembra sfuggirle di mano?

“Il momento più difficile è quello in cui davvero non si sa come reagire. Oggi, pur avendo un ottimo contratto con una manager, essendo distribuita da Sony e collaborando con una realtà importante come Ballandi, affronto tutto con una consapevolezza molto diversa. Ero molto giovane quando ho partecipato ad Area Sanremo e ad Amici e vivevo le emozioni in maniera completamente diversa. Oggi riesco a gestire meglio determinate situazioni, perché conosco più a fondo me stessa. Quando, però, arriva una fase di difficoltà e si perde il controllo della situazione, sembra che il mondo crolli addosso. Non importa quanto si sia maturi o consapevoli: può arrivare un momento in cui non si comprende più ciò che sta accadendo e si rischia di perdere persino il controllo di sé. È questa la parte più difficile. La famiglia, senza dubbio, è ciò che più mi aiuta a mantenere i piedi per terra. Mio padre e mia madre lo hanno sempre fatto. All’inizio mi aiutavano a gestire tutto, perché da sola non ce l’avrei mai fatta. Fin dal primo momento, anche quando ancora non era successo nulla di significativo, non mi hanno mai permesso di montarmi la testa. Mio padre, per esempio, non mi ha mai detto ‘brava’ con facilità. Ha cominciato a farlo più avanti, quando riteneva che avessi raggiunto risultati davvero importanti. Mi ha sempre aiutata a rimanere con i piedi ben saldi a terra. L’umiltà è stata una parola chiave nella mia vita e nella mia crescita. Anche aspetti apparentemente banali, come imparare a gestire le spese e il denaro quando avevo diciassette anni, mi hanno aiutata a maturare e ad acquisire un forte senso di responsabilità nei confronti del percorso che avevo intrapreso. Ho ventisei anni, ma, tra virgolette, è come se ne avessi molti di più, perché ho vissuto esperienze importanti molto presto”.

Qualcuno del mondo dello spettacolo in quei momenti le è stato vicino?

“No, sono rimasta da sola. Lo dico con sincerità, non ho nulla da nascondere. A un certo punto siamo rimaste soltanto la mia musica, la mia famiglia e io. Poi ho ricevuto molti segnali dal destino, altrimenti probabilmente non sarei qui. Ma sì, ci sono stati momenti in cui ho dovuto affrontare tutto da sola. In seguito sono entrate nel mio percorso persone meravigliose, soprattutto dal punto di vista creativo. Tra queste ci sono Chiara Pizzi, che ha scritto con me questo brano, e Stefano De Donato. Entrambi sono stati fondamentali. Stefano mi ha accolta quando ne avevo più bisogno e, insieme a Chiara, è stato al mio fianco fin dall’inizio. Devo davvero molto a entrambi: a Chiara per il cuore che ha messo nella musica e, soprattutto, nella mia storia; a Stefano perché mi ha presa per mano e mi ha aiutata nella produzione dei brani”.

Ha parlato di ‘segnali del destino’. Quali le hanno fatto credere che valesse ancora la pena continuare?

“Se dovessi indicarle con precisione quali siano stati, non saprei farlo. So soltanto che, ogni volta che intraprendevo qualcosa, ricevevo riscontri positivi. Anche quando, semplicemente, avevo voglia di pubblicare un video con un frammento di una canzone, arrivavano subito reazioni molto positive o messaggi significativi. Un altro segnale è stato cominciare a scrivere. Nasco come interprete. C’è stato un periodo buio durante il quale ho iniziato a scrivere e mi sono chiesta: ‘Com’è possibile? Non l’ho mai fatto e adesso, all’improvviso, sento il bisogno di mettermi lì e scrivere’. Poco alla volta ho cominciato a farlo e forse anche questo è stato un segnale. Oppure penso a mia nonna che mette davanti a me tutte quelle fotografie e a me che, quello stesso giorno, termino il brano. Non saprei indicare un episodio preciso. Forse sono stati tutti questi momenti insieme. Nel corso degli anni, comunque, i segnali sono stati molti”.

A distanza di anni da Amici ci sono ancora persone che la seguono e ricordano le canzoni che ha interpretato. Come si spiega un legame così duraturo con il pubblico?

“Credo che attraverso la musica si aprano dei portali. Probabilmente, con le canzoni che ho interpretato, sono riuscita a toccare ferite, sentimenti ed emozioni. Evidentemente ho lasciato qualcosa, e non lo dico con presunzione. Lo penso perché ancora oggi mi fermano per strada, ed è molto bello. C’è chi mi dice: ‘La mia canzone preferita è La complicità’, oppure: ‘Tra quelle che hai cantato, la mia preferita è Quando finisce un amore’. Sentirlo mi riempie l’anima, perché mi fa capire di aver lasciato davvero un segno. Le persone che mi seguono sono molto fedeli. Sono trascorsi tanti anni, eppure alcune sono rimaste al mio fianco e continuano a sostenermi con grande affetto. A volte faccio fatica anch’io a spiegarmelo, perché dai talent passano moltissimi ragazzi. Ogni anno c’è una sorta di ricambio di artisti e di musica. Forse sono riuscita a lasciare qualcosa che è rimasto nel tempo. Probabilmente è merito delle canzoni”.

‘Nica’ significa ‘piccola’. Ma chi era Carmen da bambina? Sognava già di diventare cantante?

“Carmen da bambina voleva fare la dottoressa. Pensi, tutt’altro! Ho scelto il liceo scientifico proprio perché quello era il sogno della mia vita: volevo laurearmi in Medicina. Ero contro tutti, come spesso mi accade. Sono sempre stata controcorrente. I professori cercavano di dissuadermi e i miei genitori mi dicevano: ‘Forse è un percorso un po’ troppo difficile’. Eppure continuavo a essere determinata. Al di là della strada che poi ho intrapreso, allora volevo davvero diventare medico. Poi la vita ha cambiato direzione. La musica mi è esplosa tra le mani e ha preso il sopravvento. Da bambina, però, cantavo già proprio in quella casa di Marzamemi di cui parlo nel brano. Cantavo e non ho mai smesso di farlo. Pensi che a sei mesi fischiavo già. La musica ha sempre fatto parte della mia vita, inizialmente in maniera inconsapevole”.

Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza. Qual era il suo caos?

“Il bisogno di esprimermi. Non riuscirei a darle un’altra definizione. Ho sempre sentito una fortissima necessità di esprimere ciò che ho dentro e, in un modo o nell’altro, devo riuscire a farlo emergere. Se non accade attraverso la musica, mi esprimo con altre forme d’arte. Per esempio, dipingo. Oppure creo con le mani: mi piace realizzare gioielli e piccoli oggetti, così come comporre puzzle. Ho sempre avuto questa profonda esigenza di esprimermi, attraverso la musica o qualsiasi altra forma creativa. Forse il mio caos è proprio questo: un mondo interiore che, prima o poi, ha bisogno di venire fuori e di diventare visibile. Non saprei dare una definizione diversa di me stessa”.

Che cosa dipinge?

“Dipingo quadri figurativi, molto realistici. Nella maggior parte dei casi è il mare a prendere il sopravvento, quindi rappresento soprattutto paesaggi e ambienti naturali. Mi piace molto anche realizzare ritratti”.

Ha mai provato a realizzare un autoritratto?

“Sì, ci ho provato, ma non so perché non sono riuscita a finirlo. L’ho lasciato a metà”.

Se dovesse rappresentare se stessa, quale sarebbe la parte più difficile da dipingere?

“Sicuramente gli occhi, perché sono la parte più profonda da affrontare quando provo a dipingerli. Mi è capitato di ritrarre metà del mio viso e l’ultimo elemento su cui sono intervenuta è stato proprio l’occhio. A un certo punto, però, non sono riuscita ad andare oltre. Non riuscivo ad affrontare quello sguardo. Il pensiero di disegnare o dipingere i miei occhi mi mette ansia, mi fa sentire sotto pressione. Guardandomi allo specchio ogni giorno, nel corso della vita ho visto il mio sguardo cambiare continuamente. L’ho visto triste, felice, esuberante e malinconico. Credo che gli occhi rappresentino la parte più profonda di me. Può sembrare una frase fatta, ma credo davvero che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Me ne rendo conto anche osservando me stessa: attraverso lo sguardo si può entrare nella dimensione più intima di una persona. Per questo sarebbe la parte di me più difficile da rappresentare”.

Che cosa accade quando quello sguardo è triste?

“Quando il mio sguardo è triste non riesco neppure a guardarmi, perché mi fa male. A volte ne conosco le ragioni, altre volte non riesco nemmeno a individuarle. In quei momenti diventa difficile affrontare se stessi. Almeno per me è così”.

Nel suo percorso è cresciuta prima Carmen come persona o Carmen come professionista?

“Per me le due dimensioni sono andate di pari passo, perché la mia musica e la mia vita coincidono. Sono cresciuta insieme alla mia musica. Avevo diciott’anni quando ho cantato La complicità ed ero ancora più giovane quando ho vissuto l’esperienza di Area Sanremo. Affrontare tutto questo ha rappresentato una crescita personale, oltre che musicale. Sono maturata come artista e come persona. Oggi, con i brani che ho pubblicato, prima Donne de fuera e adesso Nica, che segna l’inizio di un nuovo percorso, mi rendo conto di avere una consapevolezza completamente diversa. Conosco meglio me stessa e la musica che voglio fare, ma sono anche più consapevole della donna che sono diventata. Ho acquisito un modo di comunicare che prima non avevo e non immaginavo neppure di poter raggiungere. Sono cresciuta, quindi, in entrambe le direzioni”.

Quando ha smesso di sentirsi davvero ‘nica’?

“È successo molti anni fa. Consideri che sono la prima di quattro figli e già questo comporta maggiori responsabilità e porta a crescere prima. Ho smesso di essere ‘nica’ quando è nato mio fratello Giovanni. Parliamo di diciott’anni fa, perché quest’anno ha compiuto diciott’anni. Ne avevo nove e mio padre era imbarcato, come lo è tuttora, quindi dopo mia madre ero la più grande in casa. Dovevo aiutarla, non c’erano alternative. Mia sorella era troppo piccola per farlo, anche se cercava comunque di dare una mano. Aiutavo mia madre a cambiare i pannolini e a fare il bagnetto al bambino. Da quel momento, poco alla volta, ho cominciato a mettere da parte alcune delle mie esigenze. Non attribuisco la colpa a nessuno, è semplicemente una constatazione. In quel periodo desideravo anch’io diventare grande, quindi ero pienamente consapevole della responsabilità che stavo assumendo. Da allora, gradualmente, non sono stata più ‘nica’. In seguito sono arrivate molte altre responsabilità. Non soltanto quella di essere presente per la mia famiglia: a quindici anni mi è stato proposto il primo contratto discografico. A quell’età, per una famiglia che non conosceva affatto il mondo della musica, è stata una valanga. Sono stata catapultata in una realtà che non conoscevo: la vittoria ad Area Sanremo, le prime interviste. Non ne avevo mai fatta una! (ride, ndr)”.

Come ha vissuto allora la competizione?

“Quell’edizione di Area Sanremo era molto impegnativa. C’erano Mahmood, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta. Mi confrontavo con artisti straordinari, peraltro più grandi di me. Ero la più giovane della squadra. È stata dura. Per quanto mi sia sempre messa in gioco, non è stato semplice. Anche allora, però, non mi sentivo piccola. O meglio, volevo dimostrare di essere più grande”.

E ad Amici, invece? Si sentiva ancora una ragazzina catapultata in una realtà molto più grande di lei?

“Ad Amici ero felice, anche perché conoscevo pochissimo il format: non lo avevo praticamente mai seguito. In televisione avevo visto forse una o due edizioni, senza neppure guardarle per intero. Non seguivo nemmeno il serale. Sono entrata quindi in un programma del quale sapevo pochissimo. I microfoni e le telecamere sono diventati parte della quotidianità e, dopo un po’, non ci facevo più caso. Sono una persona molto esuberante e istintiva. Non tendevo a trattenermi: se avevo qualcosa da dire, lo dicevo senza problemi. Lì non mi sentivo una bambina. Facevo ciò che dovevo fare, ero felice e seguivo le mie lezioni. Tra l’altro, studio ancora con la stessa insegnante con cui lavoravo all’interno della scuola. Ad Amici sono stata bene. È stato dopo che ho dovuto fare i conti con la realtà. Una volta fuori devi diventare grande: vieni catapultato nel mondo degli adulti senza sapere minimamente che cosa ti aspetti”.

Che cosa l’ha sorpresa maggiormente e, soprattutto, che cosa l’ha delusa una volta uscita da Amici?

“A deludermi è stata soprattutto l’assenza di affetto da parte di persone dalle quali pensavo di riceverne. Mi riferisco, naturalmente, al mondo artistico. La delusione più grande è stata proprio vedere scomparire persone che, fino a quel momento, erano state presenti. A farmi stare bene, invece, è stato avere accanto un fidanzato meraviglioso. Lo dico e non lo negherò mai: è una persona straordinaria, che c’è sempre stata e continua a esserci”.

È ancora lo stesso ragazzo conosciuto ad Amici?

“Sì, è sempre lui. Ed è stato bello perché abbiamo vissuto insieme il programma ed è anche la persona che, una volta terminata quell’esperienza, mi sono ritrovata maggiormente accanto. Si chiama Filippo Di Crosta, è un ballerino napoletano e stiamo ancora insieme. Sono passati quasi nove anni”.

Quindi possiamo ancora credere nelle storie nate all’interno di un talent. Qual è stato il segreto della vostra?

“Da questo punto di vista sono stata fortunatissima. Tra l’altro ero così giovane che può immaginare quanto fossi lontana dal cercare la storia della vita! Lui, però, è stato un vero uragano di sentimenti ed è la persona che mi è stata più vicina, sia dentro il programma sia fuori. Soprattutto, abbiamo affrontato insieme tutto ciò che è venuto dopo”.

Oggi il mondo della musica è pieno di artisti e artiste. Non la preoccupa?

“Faccio musica prima di tutto per me stessa. Oggi sono arrivata a una consapevolezza diversa. Anzi, ‘consapevolezza’ è probabilmente la parola chiave della mia vita in questo momento. Spesso oggi si fa musica per apparire, in qualsiasi modo: per far parlare di sé, per strategia o per mostrare un’immagine che talvolta non corrisponde nemmeno a ciò che si è realmente. In alcuni casi la musica sembra essere diventata semplicemente un mezzo per raggiungere la fama. Non me la sento di essere una mercenaria della musica. Non ci sto. Se devo esprimere una posizione critica, è proprio questa. Per questo scrivo innanzitutto per me stessa. I brani che usciranno, così come quelli già pubblicati, tra cui Nica, sono stati scritti due anni fa. Avrei potuto decidere di non pubblicarli perché magari avevano testi che, tra virgolette, secondo le logiche attuali potevano sembrare superati, oppure sonorità non perfettamente allineate alle tendenze del momento. Non mi è interessato. Ho pensato: ‘No, voglio uscire con questi brani perché raccontano di me’. Se poi una canzone è orecchiabile, piace e qualcuno desidera ascoltarla, ne sono felicissima. In fondo è proprio ciò che facciamo come artisti: comunichiamo e trasmettiamo messaggi attraverso la musica. Avevo bisogno, però, di chiudermi in studio, scrivere quei brani e pubblicarli quando mi fossi sentita pronta, perché parlano di me. Non posso diventare un’artista che ogni sei mesi cambia genere. Non voglio piegarmi alle logiche secondo cui ogni quattro o sei mesi bisogna pubblicare un pezzo con l’obiettivo di realizzare la hit del momento. Scrivere richiede tempo. Serve tempo per fermarsi, riflettere su ciò che si vuole dire e capire perché lo si vuole comunicare. Ho l’impressione che oggi ci si chieda sempre meno: ‘Perché sto pubblicando un brano? Qual è il messaggio che voglio trasmettere alle persone che mi ascoltano?’. Spesso la domanda sembra essere diventata: ‘Quanto venderò?’. Per me è un approccio completamente sbagliato, perché il successo commerciale dovrebbe essere la conseguenza del buon lavoro svolto prima”.

Questa pressione ha avuto un peso anche nella sua decisione di lasciare Milano?

“Non volevo più sottostare a quel meccanismo ed è anche per questo che sono andata via. Ho vissuto tre anni a Milano, durante i quali ci sono stati momenti molto belli, ma anche periodi difficili. Quella situazione mi stava consumando, perché mi sentivo continuamente sotto pressione. Non parlo nemmeno di competizione, perché la competizione mi piace quando è sana. Mi sentivo, invece, costantemente sotto il giudizio di persone che, a mio avviso, non sempre avevano una reale competenza musicale. A un certo punto mi sono chiesta: ‘Perché devo accettare queste dinamiche? Perché devo vivere così lontana dalla mia famiglia?’. Partecipavo agli eventi, vivevo determinate esperienze ed era tutto molto bello. Poi tornavo a casa ed ero sola. Così ho cominciato a domandarmi: ‘Perché devo vivere in questo modo?’. Non me la sono sentita di continuare. Ho deciso di mettere al primo posto me stessa. Forse, però, proprio grazie a quella scelta sono nate le canzoni più belle che abbia mai scritto, almeno fino a oggi. Quindi credo ne sia valsa la pena”.

Oggi che cos’è per lei il successo?

“Per me il successo significa riuscire a realizzarmi pienamente attraverso la mia musica. La mia realizzazione personale coincide con quella artistica. Vorrei riuscire a far sì che la mia musica diventi anche la musica degli altri, nel modo più semplice e autentico possibile, senza artifici”.

Che cosa potrebbe separarla, oggi, dal successo di domani? C’è una paura che potrebbe ostacolarla?

“Non ho paura. Penso, piuttosto, che serva molta pazienza, ed è proprio ciò che spesso manca. Sentiamo continuamente il bisogno di fare, produrre, andare avanti. Viviamo immersi nella frenesia. Credo che fermarsi, mettere ordine e concedere agli eventi il tempo necessario sia la chiave. Almeno è così che voglio vedere questo momento della mia vita. Nel frattempo stiamo lavorando molto. Alle mie spalle c’è una squadra fortissima e sono davvero fiera del team che mi accompagna, a partire dal mio manager, dal produttore e da tutte le persone che mi sono vicine. Forse anche questa è una delle chiavi: avere una squadra affiatata che lavori con costanza. Sono convinta che determinazione e perseveranza, prima o poi, vengano ripagate”.

Se dovesse, invece, individuare la sua paura più grande come donna, quale sarebbe?

“La mia paura più grande è deludere le persone che amo. Credo sia questa, senza doverci riflettere troppo. Quella Carmen ‘nica’, quella bambina, ha preso decisioni e compiuto scelte anche controcorrente, pur sapendo che quello della musica non sarebbe stato un mondo facile. Sono molto determinata e ho sempre avuto un carattere forte. Il solo pensiero di poter deludere le persone che amo, la mia famiglia, il mio fidanzato e chi mi è vicino, se il mio percorso non dovesse andare come spero, mi fa stare malissimo. Vorrei dare loro tante soddisfazioni, le stesse che desidero per me. Sì, credo che questa sia la mia paura più grande”.

Se la Carmen ‘nica’ incontrasse oggi la donna che è diventata, di cosa si stupirebbe?

“Secondo me non si meraviglierebbe affatto. La Carmen ‘nica’ era persino più tosta di quella di oggi! Probabilmente mi darebbe uno schiaffo e direbbe: ‘Basta. Vai avanti e non perdere tempo’. Non sarebbe sorpresa. Anzi, mi direbbe: ‘Brava, hai fatto la tua parte, hai fatto quello che dovevi fare. Adesso vai avanti e continua così”.

Che cosa l’aspetta adesso?

“Sicuramente molto lavoro, perché non voglio fermarmi, nemmeno nella scrittura. Tornerò in studio per lavorare a nuovi brani, perché sento di essere pronta. Credo sia arrivato il momento di ricominciare a scrivere. Mi aspetta quindi molto lavoro. Non abbiamo intenzione di fermarci”.

E se dovessero risuonare le sirene dell’Ariston?

“Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe bello rivedere quel palco da vicino, ma da una prospettiva diversa, anche perché credo di avere qualcosa da dare. Quindi sì, mi piacerebbe assolutamente tornarci con una consapevolezza diversa da allora”.

Quanto sono state importanti le difficoltà per arrivare alla Carmen che scrive oggi?

“Fanno parte del processo artistico, almeno nel mio caso. Se non avessi attraversato quelle difficoltà, probabilmente oggi non scriverei ciò che scrivo. Se non avessi superato alcuni momenti di crisi, come quello vissuto quando ho lasciato Milano, forse non sarebbe accaduto tutto ciò che è venuto dopo. Una settimana dopo essere tornata in Sicilia, e qui torniamo al tema dei segnali del destino, ho ricevuto una telefonata. Il ritorno da Milano a Trapani è stato un colpo molto duro. Ho pensato: ‘Oddio, ho perso’. In quel momento tornare a casa equivaleva, per me, a una sconfitta. Continuavo a pensare: ‘Sono tornata a casa dopo tre anni trascorsi fuori’. Una settimana dopo mi ha chiamata Stefano De Donato e mi ha detto: ‘Sto preparando un musical molto importante e vorrei che fossi tu la protagonista’. Sono partita per Firenze e gli ho fatto ascoltare un brano che avevo appena scritto. Se ne è innamorato e da quel momento abbiamo cominciato a lavorare insieme a tutti gli altri pezzi. È per farle capire quanto siano stati presenti, nella mia vita, quelli che considero segnali del destino. Era quasi come se mi dicessero: ‘Non mollare, hai fatto la scelta giusta’. Credo quindi che sia normale attraversare momenti difficili e che sia importante affrontarli, perché non si può mai sapere se, proprio da quelle difficoltà, possa nascere qualcosa di più bello”.

Quando è tornata a casa e ha vissuto quel ritorno come una sconfitta, era un sentimento che nasceva da lei oppure pesava anche lo sguardo degli altri?

“No, era soprattutto un conflitto con me stessa. Avevo lottato tanto per andare via e avevo trovato il coraggio di lasciare tutto, perché partire richiede una grande forza. Dopo tanti sacrifici ero arrivata a Milano, mi ero costruita il mio mondo, la mia casa e la mia quotidianità. Eppure continuava a mancarmi qualcosa. Quando ho deciso di tornare, mi è crollato il mondo addosso. Ho pensato: ‘Oddio, è un fallimento. Tutti sono a Milano e io sono in Sicilia. Il mondo della musica ruota intorno a Milano e io sono in Sicilia’. Anche i miei amici mi chiedevano: ‘Perché sei andata via? Perché hai lasciato Milano?’. Ma non riuscivo più a vivere in quel modo. Dovevo trovare la mia musica altrove. Quello non era il mio posto. Avevo bisogno di tornare alle radici per riprendere vita e ritrovare la mia linfa vitale”.