Carmen Pommella, la madre di Melania Rea nella serie: “Come posso raccontare un dolore che non è il mio?”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un dolore che neppure la recitazione può rendere del tutto comprensibile. Carmen Pommella lo ha incontrato interpretando Vittoria, la madre di Melania Rea, nella serie HBO diretta da Stefano Mordini, dedicata alla giovane donna uccisa nel 2011. Un ruolo affrontato con un senso di responsabilità che l’attrice continua a portare dentro di sé, consapevole della distanza che separa la rappresentazione di una tragedia dalla sofferenza di chi l’ha vissuta. Il grande pubblico conosce Carmen Pommella soprattutto per Nunzia di Mare fuori, ma il percorso di Carmen Pommella attraversa il teatro e il cinema d’autore, dagli incontri con Pietro Marcello, Paolo Sorrentino, Alice Rohrwacher e Saverio Costanzo a una carriera costruita senza scorciatoie. Un cammino nel quale il riconoscimento professionale non ha cancellato le insicurezze, né il bisogno di continuare a imparare. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Carmen Pommella ripercorre l’infanzia trascorsa tra Napoli, il Lazio e la Campania, gli anni della formazione al Teatro Bellini e il rapporto con i giovani interpreti. Il racconto si allarga progressivamente alla maternità, alle difficoltà personali e al desiderio di ritrovare un luogo a cui appartenere. Ne emerge il ritratto di una donna che ha imparato a resistere, senza rinunciare alla propria fragilità.

Nella serie Melania Rea interpreta Vittoria, la madre di Melania. Come ha reagito alla notizia di aver ottenuto il ruolo? Che impressione le ha fatto la sceneggiatura?

“Quando ho saputo di aver superato il provino, ho provato una gioia immensa. Devo ringraziare il mio agente, Eugenio Piovosa: ogni volta che devo sostenere un’audizione succede qualche imprevisto e temo di non riuscire nemmeno a presentarmi. Poi, quando finalmente ci riesco, sembra quasi destino che vada bene. Sono grata anche alla casting director Stefania Rodà, che ha creduto in me fin dall’inizio. Ricordo con grande emozione il primo provino, l’incontro con Stefania e poi quello con Stefano Mordini, che considero un regista straordinario. Abbiamo affrontato la sceneggiatura e l’intero progetto con un rispetto profondo. Stefano ne ha moltissimo per gli attori, e non è affatto scontato. Spesso siamo noi a ricevere i riconoscimenti, perché il pubblico vede i nostri volti, ma sul set può capitare di essere considerati l’ultima ruota del carro. Lui, invece, ci ha protetti e accompagnati, consapevole della delicatezza della vicenda che stavamo raccontando. È stato un grande timoniere”.

Interpretare una persona reale, soprattutto una madre che ha vissuto una tragedia simile, comporta una responsabilità enorme. Ha avuto modo di incontrare Vittoria?

“Quella responsabilità la sento ancora oggi e credo che continuerò a sentirla. Il lavoro che abbiamo realizzato resterà nel tempo. Purtroppo non ho incontrato la signora Vittoria. È venuta sul set proprio in un giorno in cui non giravo e mi è dispiaciuto moltissimo. Ripensandoci, però, forse sarei rimasta in silenzio. Non avrei saputo che dirle. Davanti a un dolore simile mancano le parole, tanto più quando si ha il compito di rappresentarlo. A tratti mi sentivo quasi ridicola. Mi chiedevo: ‘Come posso raccontare un dolore che non è il mio?’. È stata proprio questa domanda a spingermi verso un distacco emotivo. Ho scelto di affrontare il personaggio soprattutto dal punto di vista tecnico. Ho una figlia di diciannove anni e non potevo permettermi di entrare fino in fondo in quella condizione. Per me era inimmaginabile”.

Nel racconto dei femminicidi, l’attenzione si concentra spesso sull’assassino e sulle indagini, lasciando in secondo piano la vittima e i suoi familiari. Come si restituisce dignità a quelle vite senza trasformare la sofferenza in spettacolo?

“È un compito immenso. Tutto ciò che circonda una vicenda del genere rischia di far dimenticare il dramma autentico: una famiglia che deve ricostruire la propria esistenza e crescere una bambina di tre anni. Provo una grandissima ammirazione per Vittoria e per tutte le donne che trovano la forza di andare avanti. Devono occuparsi della casa, dei familiari, della quotidianità, nascondendo una sofferenza indicibile. Ho conosciuto indirettamente una tragedia simile attraverso mia suocera, che ha perso un figlio a diciotto anni. Lo vedevo nei suoi occhi: non era più una donna, era un respiro. Quando un’attrice si confronta con una realtà del genere, si sente piccola, quasi inadeguata. Perché, in fondo, sta comunque facendo spettacolo: viene pagata per rappresentare ciò che per un’altra persona è una ferita vera, immensa. Da questo punto di vista, il nostro è un mestiere durissimo”.

Una volta terminate le riprese, è riuscita a lasciarsi alle spalle Vittoria?

“È stato molto difficile. Per quattro mesi mi sono portata a casa quella sofferenza trattenuta. Stefano Mordini ci chiedeva di lavorare non sull’esplosione del dolore, ma sulla sua implosione, sulla dignità. L’istinto di un’attrice è spesso quello di esternare le emozioni; qui, invece, tutto doveva restare compresso. Salvo alcune scene, erano soprattutto i silenzi a parlare. Tornavo a casa con il mal di testa, guardavo mia figlia negli occhi e inevitabilmente pensavo alla mia vita. Il giorno dopo sarei rientrata sul set per rappresentare una tragedia che speravo con tutta me stessa di non vivere mai. Era un triplo salto mortale. Nel nostro mestiere esiste il famoso ‘se’ dell’attore: ‘Se fossi al suo posto…’. Ogni volta che provavo a formulare quel pensiero, lo cancellavo immediatamente. Era troppo doloroso persino immaginarlo”.

La serie cerca di raccontare Melania come persona, prima ancora che come vittima. Su quali aspetti del rapporto tra madre e figlia ha concentrato il suo lavoro?

“Sugli sguardi, sugli odori e anche sull’incomunicabilità tra le due donne. In un’intervista Vittoria raccontava di aver visto Melania dimagrire e di averle detto: ‘Melania, non fumare. Mangia un po’ di più’. Mi ha colpito quella difficoltà nel comunicare. Melania stava andando incontro all’amore, al matrimonio, a una vita insieme alla persona amata. Eppure sembrava che sua madre avvertisse qualcosa di sbagliato, senza riuscire a trovare le parole per esprimerlo. Da madre, conosco quella sensazione. Ci sono pensieri che vorrei condividere con mia figlia e che non riesco a comunicarle. Lavorare su questi aspetti significa toccare corde molto delicate”.

Foto: Margherita Mirabella / US: Licia Gargiulo

Prima di Melania Rea aveva già affrontato la violenza di genere nello spettacolo Storie di donne. Che cosa può fare il teatro, oggi, per impedire che queste tragedie diventino soltanto notizie da scorrere?

“Ho sempre creduto nella capacità dell’arte e della cultura di smuovere le coscienze. Forse è soltanto una goccia nell’oceano, ma è una goccia piena di sale. E deve esserci. Noi artisti attraversiamo momenti di sconforto: quando non veniamo ascoltati, quando manca il pubblico o non riceviamo sostegno dalle istituzioni. Ma non bisogna arrendersi. Prima di Melania Rea ho portato in scena Storie di donne, uno spettacolo composto da otto monologhi dedicati a problemi come la violenza di genere e l’anoressia, difficoltà che molte donne affrontano fin da giovanissime. Continuare a parlarne è fondamentale. Con il telefono e i social scorriamo immagini e notizie senza fermarci. Dedichiamo cinque secondi a una tragedia e poi passiamo oltre. Dovremmo invece concederci il tempo di riflettere e decidere di agire. Il teatro ci obbliga a fermarci; il cinema ci invita a restare per un’ora e mezza ad ascoltare, sentire, analizzare. È una possibilità preziosa”.

Vorrei spostare lo sguardo dai personaggi alla sua vita. Quanto ha dovuto lottare per arrivare fin qui?

“Moltissimo. Non ho avuto un percorso semplice. Più di una volta ho pensato di mollare, artisticamente e personalmente. La mia vita privata e quella professionale sembrano procedere in parallelo. Le confido un momento molto doloroso: mia sorella è gravemente malata e, mentre le parlo, mi trovo sul balcone di un ospedale. Ieri ha affrontato un intervento di nove ore. Nello stesso momento ero in scena a Benevento, perché avevo uno spettacolo da portare avanti. La vita ti mette alla prova, e lo fa anche il mestiere che hai scelto. Poi trovi la forza di proseguire. Non ho avuto una vita facile e posso gridarlo ai quattro venti: tutto ciò che ho ottenuto me lo sono conquistato con le unghie e con i denti”.

Quando la vita le chiede continuamente forza e coraggio, riesce a concedersi il diritto di crollare?

“Pochissimo. Magari per un millesimo di secondo, da sola, in bagno. È proprio ciò che abbiamo cercato di raccontare attraverso Vittoria. Ho girato con Stefano Mordini una scena che spero non sia stata tagliata: lei è in bagno, sola, e per una volta crolla. Poi arriva il marito e fa appena in tempo ad asciugarsi le lacrime. Si va avanti. Ci si rimette la maschera”.

Da bambina era più portata a cercare l’attenzione degli altri o a osservare il mondo in silenzio?

“Ero molto curiosa, ma anche solitaria. Fino agli undici anni non ho avuto un luogo stabile in cui crescere. Da piccola vivevo a Napoli, poi i miei genitori mi hanno mandata in un paese della provincia di Rieti, dai nonni. Un po’ come Heidi, ha presente? Carmen Pommella era Heidi! Vivevo con i nonni e con mia sorella, poco più grande di me. In seguito i miei genitori ci hanno riprese e portate in un altro paese, questa volta in provincia di Caserta. Un’infanzia così nomade rende difficile avere un’amica del cuore e costruire legami duraturi. Conservo ricordi bellissimi, ma legati a singoli momenti, non a una continuità o a quella serenità che ogni bambino dovrebbe conoscere. La stabilità e la quotidianità sono importanti. Ero introversa, ma avevo un mondo tutto mio, che a volte condividevo con mia sorella”.

Quando ha scoperto la recitazione, l’ha vissuta come una forma di libertà o di ribellione?

“Entrambe. A sedici anni ho iniziato a frequentare un corso di recitazione ad Aversa, in provincia di Caserta, e finalmente mi sono sentita libera. Andare a lezione significava poter scegliere qualcosa per me. Tuttavia, continuavo a percepirmi diversa dagli altri”.

Quando ha cominciato a sentirsi parte di un gruppo?

“Quando sono entrata all’Accademia del Teatro Bellini, dopo aver superato il provino. Avevo circa vent’anni. Lì ho incontrato persone che sono ancora oggi i miei migliori amici, tra cui Antonia Truppo, un’attrice fantastica. Siamo cresciute insieme. All’Accademia ho trovato legami veri; poi è arrivato il lavoro. Poco alla volta, il puzzle della mia vita ha cominciato a ricomporsi”.

Prima della notorietà cinematografica e televisiva ha trascorso molti anni in teatro. Che insegnamento le ha lasciato quel periodo?

“Ne sono profondamente grata. Mi ha insegnato il rigore, il rispetto per gli altri e per il mestiere. Ho capito che spesso è meglio restare un passo indietro, guardare e osservare, anziché pretendere sempre di avanzare. Il teatro è un grande maestro. E devo moltissimo anche alle persone con cui mi sono formata: Lucio Allocca, Tato Russo e Renato Carpentieri”.

Tra i suoi maestri c’è anche Francesca De Sapio. Che ruolo ha avuto nella sua formazione?

“Francesca è stata straordinaria. L’ho conosciuta al Bellini, dove ha insegnato durante il mio ultimo anno di Accademia. Poi l’abbiamo seguita, come si dice a Napoli, ‘in paranza’. È stata una mentore importantissima, oltre a essere una bravissima attrice. In seguito è diventata anche l’insegnante di mia figlia, Aurora Benitozzi, che oggi recita. È protagonista di Benvenuti in casa Esposito, con la regia di Alessandro Siani e con Giovanni Esposito, e si aggiungerà a un film diretto da Ludovico Di Martino. Francesca ha accompagnato due generazioni della nostra famiglia”.

E poi vi siete ritrovate anche davanti alla macchina da presa. Che emozione è stata?

“Bellissima. Ho ritrovato Francesca sul set di Superluna, il film di Federico Bondi, insieme ad Antonia Truppo. Recitare tutte e tre nello stesso progetto, dopo aver condiviso una parte così importante della nostra formazione, è stato quasi come chiudere un cerchio”.

Oggi anche lei insegna recitazione. Che cosa cerca di trasmettere ai suoi allievi e che cosa riceve da loro?

“Credo siano soprattutto loro a insegnare a me. A volte sento proprio il bisogno di stare con i miei ragazzi. In questo periodo, tra i tanti impegni, faccio fatica a essere presente quanto vorrei. Sto girando a Taranto un film diretto da Ludovico Di Martino, con Marco D’Amore e Rocco Papaleo, lo stesso a cui prenderà parte mia figlia, e i miei allievi mi mancano come il pane e il vino. Mi regalano energia, entusiasmo, voglia di fare. Quella spinta che, quando la recitazione diventa un lavoro quotidiano, si rischia di perdere. Ripeto sempre che la recitazione non si insegna davvero: posso condividere la mia esperienza e il modo in cui mi avvicino a un personaggio. Cerco di aiutarli a essere autentici e credibili in scena”.

Qual è la soddisfazione più grande che le sta dando l’insegnamento?

“Vedere i miei allievi lavorare e costruirsi un percorso. Penso a Ciro Minopoli, che seguo da quando aveva sedici anni, a Carmine Benitozzi, impegnato in teatro, a Umberto Noto, che ha frequentato il Bellini ed è in tournée, e a tanti altri. Poi c’è mia figlia, che è stata anche una mia allieva. Ma lei è un caso a parte! Sul set mi prendono in giro, soprattutto Rocco Papaleo, che scherza dicendo che, quando arriverà, la chiamerà ‘raccomandata’. E ci facciamo una risata”.

L’incontro con Pietro Marcello per Martin Eden ha segnato una svolta nella sua carriera. Quando ha iniziato a riconoscersi pienamente come attrice?

“Sa che ancora non ci riesco del tutto? A volte mi convinco delle mie capacità, altre ricado nel dubbio. Martin Eden l’ho affrontato con l’incoscienza di una bambina alle prime armi. Sono andata avanti senza farmi troppe domande, e ha funzionato. Poi sono arrivati gli incontri con Sorrentino, Rohrwacher e Saverio Costanzo. Credo sia stato proprio Saverio ad aiutarmi a superare alcune insicurezze che mi impedivano di arrivare fino in fondo ai personaggi. Con me è stato molto deciso, persino rigido. Come qualcuno che la prende per il bavero, la scuote e le dice: ‘Adesso basta! Forza, Carmen!’. Quell’atteggiamento mi ha dato una scossa. Ho cominciato a pensare che, se una persona credeva tanto in me, forse era arrivato il momento di farlo anch’io”.

Con Mare fuori è arrivata una popolarità nuova, soprattutto tra i giovanissimi. Che rapporto ha con Nunzia, il suo personaggio?

“Credo sia stata Nunzia a entrare nei panni di Carmen, più che il contrario! Non faccio fatica a interpretarla, perché il suo modo di comportarsi somiglia al mio, soprattutto nel rapporto con i ragazzi a cui insegno. Nunzia è severa, ma quando capisce che qualcuno ha un problema cerca di aiutarlo. È un atteggiamento che mi appartiene. Anche sul set cerco di costruire rapporti che vadano oltre il lavoro, di ascoltare i giovani attori e cogliere le loro inquietudini. A volte basta uno sguardo per offrire conforto o esprimere un rimprovero. E capita che continuino a chiamarmi Nunzia anche dopo le riprese”.

Oggi il pubblico riconosce il suo successo. Lei che significato attribuisce a questa parola?

“Non riesco a vederlo davvero. Lo percepisco soprattutto nello sguardo degli altri, che a volte cambia quando mi riconoscono. Mi fa sorridere e, in certi momenti, mi imbarazza. Se qualcuno mi riconosce, magari mi apre la porta di un ufficio postale; se non sa chi sono, forse non lo fa. La gentilezza dovrebbe essere riservata a tutti, non soltanto alle persone famose. Questa differenza mi infastidisce. Naturalmente mi fa piacere quando qualcuno mi ferma sul treno per chiedermi una fotografia. Anche noi attori abbiamo la nostra vanità, ma cerco di tenerla a bada”.

E come vive il lato più mondano della professione, dai red carpet agli eventi pubblici?

“Non sono un’attrice da red carpet, e continuerò a dirlo! Sono una di quelle che rischiano di inciampare sul tappeto rosso o di rompersi un tacco. Non passo le giornate a scegliere abiti o a pensare allo stilista. Eppure di red carpet ne ho fatti, e non nego che mi piacciano. Li affronto sempre in punta di piedi: mi divertono, ma mi fanno anche riflettere su quanto la notorietà possa cambiare il comportamento delle persone”.

La popolarità ha modificato il suo rapporto con l’immagine o le abitudini quotidiane?

“Assolutamente no. Quando finisco di lavorare torno a casa, lavo i piatti, porto fuori la spazzatura, pulisco il pavimento e quello che sporca il cane. Vado al supermercato e al mercato. Se trovo una maglia da due euro che mi piace, la compro. Perché dovrei rinunciarci? Questa è Carmen. Non ho cambiato stile di vita. Se mi vedesse vestita adesso, forse penserebbe che sono una barbona! Non significa che non mi prenda cura di me: semplicemente, non mi preoccupa il giudizio di chi mi vede in tuta o con un maglione qualsiasi”.

Ha descritto la sua infanzia come un continuo spostarsi da un luogo all’altro. Che significato ha oggi, per lei, mettere radici?

“È importantissimo. Uno dei miei sogni sta per realizzarsi, nonostante il periodo doloroso che sto attraversando: tornare nel paese in cui sono cresciuta con i nonni. Si chiama Contigliano, in provincia di Rieti, e ci tengo che lei lo sottolinei. Ho acquistato e ampliato una proprietà e voglio trasferirmi lì. Desidero lasciare la Terra dei Fuochi, dove vivo attualmente, e ritrovare le mie radici in un luogo in cui la vita sia più vivibile e ci sia rispetto per la terra e per le persone. Dove abito oggi, purtroppo, quel rispetto manca. E le conseguenze si pagano”.

Il ritorno a Contigliano per chiudere i conti con il passato?

“Forse significa anche riaprire i conti con il passato. Ma soprattutto tornare nel mio luogo protetto, nella mia oasi. Vorrei vivere in un posto in cui nessuno debba subire le conseguenze di ciò che accade nella zona di Aversa e nei dintorni, nella Terra dei Fuochi. Di fronte ai danni provocati dalle responsabilità altrui, mi sento impotente. Sono un’attrice, è il lavoro che amo e per cui vivo. Ma davanti a certe situazioni mi sembra di poter soltanto andare via. Se rinascessi, forse vorrei avere un carattere più forte, essere capace di fare politica, diventare una rivoluzionaria. Non ne sono capace. Così cerco di salvare me stessa e mia figlia. Da vent’anni viviamo una condizione in cui questi problemi sembrano incontrare un muro. E oggi, mentre le parlo da un reparto di oncologia, vedo che non c’è soltanto mia sorella: ci sono tante persone, tante famiglie. Penso anche ai bambini. È una guerra silenziosa. Un bombardamento silenzioso. Ci stanno bombardando. Come si fa a spiegare una malattia a un bambino? Mi viene in mente una battuta che Giovanni Esposito pronuncia nel nostro spettacolo Benvenuti in casa Esposito. Dice, più o meno, che prenderebbe tutto il materiale da bonificare, lo ricaricherebbe sui camion e lo riporterebbe a casa di chi ce l’ha messo. È un’immagine forte, ma rende bene il senso della rabbia che si prova”.

Se potesse incontrare la Carmen bambina, quella che si sentiva sola e diversa, come pensa che reagirebbe vedendo la donna che è diventata?

“Sono sicura che mi sorriderebbe. Sarebbe fiera di me. Credo che ne avrebbe motivo. E continuerò a gridarlo all’infinito”.