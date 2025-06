Carmine Napolitano morto nell'incendio in corso Europa a Saviano vicino Napoli, salvi madre e fratello

Un uomo di 55 anni, Carmine Napolitano, è morto in un incendio divampato a Saviano, nella città metropolitana di Napoli, in un edificio in corso Europa. La madre di 87 anni e il fratello maggiore della vittima, di 58 anni, sono invece stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Restano ancora da chiarire le dinamiche della tragedia.

Incendio a Saviano, alle porte di Napoli

Il rogo è scoppiato alle prime luci di lunedì 9 giugno. Il posto è stato raggiunto dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola, dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118.

Il duplice salvataggio è stato messo in atto dai pompieri insieme ai militari dell’Arma. Il 55enne si trovava al piano superiore della palazzina e per lui non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già morto.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Saviano è un comune di circa 16.000 abitanti alle porte di Napoli in Campania. Il rogo in cui è morto Carmine Napolitano si è verificato in corso Europa, all’altezza del civico 43

L’uomo, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, è stato trovato rintanato in un bagno dove, forse, aveva cercato rifugio dalle fiamme. Lì potrebbe avere perso i sensi per il fumo, prima di venire investito dal fuoco.

Si indaga sulle cause

Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, il rogo si sarebbe innescato proprio al piano superiore.

Madre e figlio maggiore sono stati trasportati in ospedale a Napoli con sintomi di intossicazione da fumo. Non sono state rilasciate altre informazioni in merito alle condizioni di salute dei due superstiti.

Una volta estinto ogni focolaio e una volta messo in sicurezza l’edificio, sono scattati i sopralluoghi volti a chiarire l’origine delle fiamme.

Le prime ipotesi

La zona si è riempita di residenti. Accanto ai rilievi, le forze dell’ordine hanno raccolto le prime testimonianze. Si cercherà di capire se la tragedia sia da imputare a un incidente domestico, a un guasto elettrico o se vi siano altri elementi da considerare.