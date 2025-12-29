Carmine Siano sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate, l'ipotesi del raid punitivo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il 26 dicembre Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è stato aggredito a bastonate. L’uomo non è in pericolo di vita, ma resta in gravi condizioni. Il 29 dicembre ha subito il primo di una serie d’interventi. Intanto gli investigatori sono già riusciti a sentire il primo cittadino, ricoverato in ospedale. L’ipotesi su quanto accaduto farebbe pensare a un raid punitivo.

Il sindaco in gravi condizioni dopo l’aggressione

Secondo il bollettino medico, Carmine Siano è in gravi condizioni con fratture scomposte in molte parti del corpo e un dito amputato.

I medici del Ruggi di Salerno prevedono tempi di recupero molto lunghi ed è stato ipotizzato anche un percorso di sostegno psicologico.

ANSA

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano

Il 26 dicembre il sindaco è stato ricoverato in codice rosso, dopo essere stato aggredito in strada, con una profonda ferita alla tempia sinistra e altre al volto e alla testa che hanno costretto i sanitari a un intervento ricostruttivo dell’orecchio.

L’ipotesi del raid punitivo

Le indagini dei carabinieri sono in corso per cercare i responsabili della brutale aggressione.

Dalle poche parole che il sindaco è riuscito a dire agli investigatori, data la sua situazione clinica, è stato confermato che nelle ultime settimane Siano non ha avuto alcun litigio o ricevuto alcuna minaccia sia nell’ambito della sua attività di amministratore che in quella di professionista.

Il primo cittadino è infatti anche un ingegnere.

Secondo il vice sindaco, Luigi Giannattasio, all’interno del palazzo del Comune, non sarebbe mai stato solo e “se fosse accaduto qualcosa, lo avremmo saputo o sentito tutti”.

I primi soccorritori hanno raccontato di averlo trovato a terra, “massacrato“, sotto casa. Date le condizioni del sindaco, l’ipotesi è che qualcuno abbia organizzato un vero e proprio raid punitivo ai suoi danni.

Le indagini sull’aggressione a Carmine Siano

Secondo una prima ricostruzione, un uomo, incappucciato, alle 20:30 del 26 dicembre, avrebbe atteso Siano in un cono di buio di 50 metri in cui non c’è illuminazione né tantomeno videosorveglianza.

L’aggressore avrebbe conosciuto gli orari e gli impegni del primo cittadino e avrebbe saputo che sarebbe uscito di casa da solo.

L’uomo, in auto, avrebbe preso una strada inusuale per fuggire, ovvero attraversando il territorio di San Mango Piemonte, un tratto meno battuto e con minor presenza di telecamere.

Da quanto riporta il Corriere della Sera, si sta cercando di capire se in qualche modo l’aggressione possa essere collegata a un episodio denunciato dalla sorella del sindaco riguardo a un tentativo di furto di messi edili, circa un mese fa, in un cantiere riconducibile alla famiglia del primo cittadino.