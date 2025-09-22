Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Chiuso per 20 giorni un bar situato nel centro cittadino di Carnago. Il locale è stato sottoposto a sospensione della licenza dopo che, a seguito di controlli, sono stati accertati episodi di spaccio, detenzione di droga e violenza. Il provvedimento è stato notificato sabato scorso al titolare dell’esercizio pubblico, su disposizione del Questore di Varese, Carlo Mazza, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Le motivazioni del provvedimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar per 20 giorni è stata presa dopo una serie di accertamenti condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’istruttoria è partita da alcuni controlli effettuati dai Carabinieri di Carnago, culminati con l’arresto di una persona trovata all’interno del locale con un ingente quantitativo di droga. Nel corso dello stesso intervento, un altro avventore è stato denunciato per il medesimo reato.

Precedenti e controlli nel locale

Non si tratta del primo episodio che coinvolge il bar in questione. Nel luglio 2024, infatti, lo stesso esercizio era già stato sottoposto a chiusura per 10 giorni dal Questore di Varese, sempre su proposta dei Carabinieri di Carnago. In quell’occasione, i militari avevano segnalato all’autorità amministrativa due avventori sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Durante i controlli, erano stati inoltre rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 20 involucri di marijuana per un peso complessivo superiore a 60 grammi, nascosti in un cestino all’interno del bar.

Un locale sotto osservazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bar era già noto alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo per soggetti pregiudicati e persone dedite all’abuso di bevande alcoliche. Nei mesi precedenti, il locale era stato teatro di diversi episodi di violenza, tra cui risse, aggressioni e danneggiamenti. Questi fatti avevano generato una situazione di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, rendendo necessario un intervento deciso da parte delle autorità.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ultimo controllo dei Carabinieri di Carnago ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’arresto di una persona per detenzione di droga e la denuncia di un altro avventore per spaccio hanno confermato la pericolosità della situazione. Gli elementi raccolti hanno portato il Questore Carlo Mazza a emettere un nuovo provvedimento di sospensione della licenza, questa volta per 20 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

